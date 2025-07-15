Тест-драйв Peugeot 3008: нескромная изысканность

Скромность украшает, когда больше ничто не способно украсить. Так что Peugeot не скупится на смелые решения в дизайне раз за разом. Только новое поколение топового кроссовера бренда готово собирать награды не только за красоту, но и за функциональность.

Трудно сдержаться и не охнуть уже во время приближения к нашему французу. И здесь тихая улыбка за глаза не «прокатит», икаешь громко и выразительно. С предыдущей генерации и легкими обновлениями решетки радиатора и оптики, казалось, что красивее и оригинальнее сделать невозможно. Однако французские дизайнеры отработали каждый пенни, вырисовывая детали не только передка, но и с задней части.

Третья генерация 3008-го превзошла все ожидания и собственные габариты. Переезд на новую платформу STLA Medium принес увеличение в колесной базе, в длине, ширине и высоте. Более того заднюю часть переделали и теперь задняя стойка больше скошена, что делает его похожим на 408 или даже на BMW X6. Однако француз все же выглядит элегантно и изящно.

Теперь здесь не один клик оптики, а целых три, как и три полосы в фонарях сзади. И все эти три полосы, спускающиеся от фары светятся, а также переключают на оранжевый цвет при включении поворотников. Реально круто выглядит и привлекает внимание всех окружающих. Этот Peugeot явно не скромничает и постоянно будет в центре внимания.

Я считаю «кощунством» не включать функцию приветствия, потому что именно она позволяет владельцу любоваться всеми огнями машины, ну и фиксировать запирания и отпирания авто, потому что бесключевой доступ работает просто отлично и ключ можно потерять в сумке надолго, главное не забывать в какой именно сумке он лежит. Ну, а если включить функцию оповещения о запирании, то звук не сигналит на всю улицу, как это делает Ford, а мягко пикает не раздражая окружающих. Мелочь, а приятно.

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Космический уют

Задерживаешь дыхание уже когда открываешь дверь. После таких впечатлений снаружи, внутри не может быть скучно. И тут начинается следующий сюрприз, чего не ожидал даже от Peugeot. Приятно, что вау-эффект совсем не такой, как с китайцами. Там как будто другое измерение реальности и ты вообще не знаешь на какой орбите окажешься. Здесь Венера сошлась с Марсом уже давно и эта коллаборация породила новое дитя — достаточно массивную архитектуру с элементами парящих мониторов и 3D консоли с подсветкой, в которую можно вглядываться как в бездну. Главное не заигрываться.

Самое интересное то, что настроить большой 20-дюймовый монитор можно так, как вам захочется. Он разделен на несколько зон: приборной панели и информационного дисплея, но все виджеты сменные и могут перемещаться. Дополнительная сенсорная панель создана именно для удобного и быстрого доступа к функциям. На ней можно зафиксировать любую иконку от включения массажа отдельного кресла до звонка маме. Когда разберешься как оно работает, кажется, что удобнее просто некуда.

Сложная архитектура на самом деле достаточно функциональна. Этот большой тоннель в центре выполняет функцию подлокотника, подстаканника, держателя больших длинных вещей и тайника для мелочей. Оказалось, что крутилка громкости, расположенная прямо под правой рукой — очень крутое решение, здесь также находится быстрый доступ к изменению режимов езды и аварийки.

А вот переключатель коробки перенесли на переднюю консоль. Да, к нему приходится тянуться, но в том и удобство, что лишний раз не будешь его трогать, а со временем даже начинает казаться, что это удобно. Хотя лично мне кажется, что можно было бы перенести его на рычаг под руль, как это делает Mercedes, VW и Hyundai.

Фирменный iCockpit не потерял своего шарма и оставил маленький руль, и ориентированность на водителя. Только на этот раз чувствуется как-то больше пространства, хотя до сих пор руль перекрывает приборную панель частично и можно не увидеть какие-то данные. Однако все настраивается и меняется, так что решить эту ситуацию все же можно.

Конечно только Peugeot предлагает в этой ценовой категории массаж в передних креслах, но здесь он ограничен лишь фирменными «кошачьими лапками». Все же во время дальних путешествий, или в конце рабочего дня это невероятно спасает от усталости. Стоишь в пробке, а массаж работает и силы как будто восстанавливаются.

В общем кресла имеют регулировку не только в основных направлениях. Здесь можно выставить поясничную часть, грудную, или накачать воздухом боковые подушки и они будут как будто обнимать тебя. Очень крутая штука, которую редко встретишь даже в премиуме, а это очень важно для спины. Плюс можно выдвинуть подставку под колени и сделать сидушку длиннее.

Особо стоит остановиться на навигации — это штатный TomTom i-Connect® Advanced, который теперь показывает еще и трафик в городе. Невероятно, но факт. И это, кроме того, что есть беспроводное подключение смартфона, а навигация Waze транслируется прямо на приборную панель. И, конечно, регулярно оповещает о наличии камер автоматической фиксации.

В общем, здесь есть все для комфортной жизни прямо в машине и выходить отсюда в этот недоброжелательный и серый мир вообще не хочется. Тканевая обивка создает дополнительный уют, а 3D панель добавляет глубины. Подсветка имеет несколько сдержанных цветов на выбор, а меняться они также будут при изменении режимов движения.

Все карманы и емкости глубокие и вместительные. Единственное к чему можно придраться, это аудиосистема, которая могла бы быть и лучше. Здесь не хватает объемного звучания, а настройки ограничены. Жаль, потому что в Hyundai Tucson можно было даже направить громкость только на водителя. А сам звук музыки был насыщенным и качественным.

Ограничили и задних пассажиров, которым предложили только подогрев кресел и несколько выходов для зарядки гаджетов. Несмотря на увеличенные габариты здесь места не добавили. Конечно пространства достаточно, но тому же Opel Grandland досталось куда больше места для пассажиров. В Peugeot 3008 сзади хорошо будет всем кроме высоких, а если полностью откатить переднее кресло назад, то продвинуться не сможет и ребенок.

Круто, что теперь здесь можно сложить три отдельные части. Поэтому «длинномерный груз» можно перевозить, оставив полноценные места. Это на самом деле прям очень удобная штука. И да, здесь багажник на 520 литров, что не так много, как в Hyundai Tucson, но больше чем в Nissan Qashqai. Двухуровневый пол, место для «докатки» и инструментов также сохранено.

Неожиданное поведение

Наконец нам предлагают очень интересную и экономичную версию гибридного двигателя на базе трехцилиндрового 1.2 PureTech, которую мы впервые встретили на Jeep Avenger. Но здесь она выдает 136 л.с. вместо 100 л.с. в джипе и имеет немного более мощную батарейку в 0,43 кВт*ч. Это литий-ионная NMC батарея, которой хватает, чтобы катиться на электротяге лишь до 3-5 км. Однако по принципу работы 48-вольтовая система ближе к HEV чем к мягкому гибриду и позволяет экономить топливо.

Интересные алгоритмы работы системы, которые позволяют даже на скорости 100 км/ч включать электротягу и тратить меньше бензина. А цифры на приборной панели будут подсказывать какой именно режим сейчас работает: если они синие, то электрический, а если белые — бензиновый. Сам электродвигатель здесь интегрирован в шестиступенчатую коробку, которая неплохо справляется с работой и ее не отличить от 8-ступенчатого Aisin, который ставили раньше.

Несмотря на малый объем двигатель разгоняет тяжелый кроссовер неплохо. В городе его хватает с головой. Он быстро подхватывает мощность и реагирует на акселератор мгновенно. Его почти не слышно в салоне, а включение и выключение не создает дискомфорта. Если же прислушаться, то двигатель урчит как маленький львенок, вместо серьезного льва, который ожидаешь услышать при взгляде на 3008-й. Важнейшее преимущество нашего экологического двигателя в расходе топлива, который не превышает 6 литров даже по трассе. А в городе можно удерживаться в пределах 5,5 литров на 100 км.

Еще один раз перехватит дыхание у водителя во время обгонов на скорости более 100 км/ч, потому что здесь кроется вся экономичность этого гибрида и заканчиваются все те 136 лошадок, поэтому «грести дальше» уже некому. И вся вялость на которую жалуются драйверы проявляется в полной мере. Трехцилиндровый моторчик крутить больше просто не в состоянии, а электродвигатель имеет слишком мало запаса для помощи. Поэтому с такими движениями надо быть осторожным и сдерживать порывы обогнать на узких междугородних дорогах фуру, которая валит более 90 км/ч.

Если вы любите ездить по трассам «по-горячему», то лучше рассмотреть вариант с 1,6-литровым двигателем на 180 л.с., как был в тестовом Opel Grandland. Он предлагает куда больше мощности и крутящего момента. Правда и расход будет больше — около 9 литров.

Только управлять этим львом приятно. Руль маленький и более четкий, чем в Opel Grandlend. В нем чувствуется лучший отклик, а смена режимов езды добавляет ему тяжести. Однако это никак не влияет на подвеску, которая здесь самая простая: впереди многорычажная, типа Макферсона, а сзади обычная балка. Неплохая комбинация с точки зрения обслуживания, однако не для комфорта.

Она настроена на упругость и поглощение мелких недостатков. Акцент сделан на управляемости больше чем на мягкости, поэтому задних пассажиров будет немного «подтрушивать» на плохих дорогах. По умолчанию будет только передний привод. Видно, полноприводных версий может и не быть. Возможно только в версиях Plug-in гибрида. В Европе он есть, как и электрическая версия.

Полный пакет безопасности

В последнее время продукты от Stellantis отличаются четко настроенными системами помощи и безопасности. В Peugeot 3008, конечно, будет полный набор от оповещения об объектах в слепых зонах до адаптивного круиз-контроля с удержанием в полосе движения, а также матричным светом. Все это работает здесь отлично и без нареканий.

Значительно улучшились камеры кругового обзора по качеству изображения, но визуализация окружающей обстановки начинается только во время движения, как и раньше. Такой уж стиль. Это немного мешает ориентироваться, но всегда можно переключиться на разные камеры и увидеть все, что нужно. Нет и отдельной кнопки для включения камер, чего всегда не хватает, но панель быстрого доступа в нашем случае выручает невероятно: просто поставить в удобное место иконку включения камер и будет быстрый доступ к ним.

Выводы и позиционирование

Французы остаются на высоте, как всегда. Новый Peugeot 3008 не только задает планку в уровне дизайна, но и предлагает высокий уровень оснащения за относительно небольшие средства. Стоимость стартует с 1 326 300 грн за начальную комплектацию Allure с гибридным двигателем. От топовой ее будет отличать лишь отсутствие адаптивного круиза, матричного света, массажа, подогрева руля и подогревов для задних пассажиров, подлокотника сзади и прочих мелочей. Однако за доплату всегда можно добавить себе приятностей.

Топовая версия GT с опционными пакетами делает кроссовер просто бесподобным в своей ценовой категории. За 1 534 900 грн ($37 500) плюс пакет безопасности (36 450 грн) трудно найти более достойного представителя. Даже Hyundai Tucson предлагает меньше за большие деньги 1 993 500 грн ($47 575). На уровне будет лишь Nissan Qashqai со стоимостью в 1 630 860 грн ($38 921), но 3008-й все же больше по размерам, если не по статусности. И в сегменте среднеразмерных кроссоверов теперь может быть лидер, который отхватит львиную долю покупателей даже у Toyota RAV4.

ПЛЮСЫ: фантастический стиль и дизайн, насыщенность комплектаций, интерьер, пространство, эргономика, качество.

МИНУСЫ: динамика на трассе.

Технические характеристики Peugeot 3008 1.2Hybrid GT

Кузов, тип Универсал, SUV Габариты (ДхШхВ), мм 4542/1895/1641 Колесная база, мм 2739 Заявленный клиренс, мм 155 Объем багажника, л. 520/1480 Снаряженная масса, кг 1652 Двигатель 1.2 PureTech Мощность, л.с. 136 Крутящий момент, Нм 230 Мощность гибридной системы 48В Батарея Li-ion NMC (0,43 кВт*ч) Тип привода 2WD Подвеска независимая типа McPherson/ торсионная балка Трансмиссия 6e-DCS Динамика 0-100, с 10,2 Максимальная скорость, км/ч 201 Потребление топлива, л (смешанный) 5,4 Стоимость, грн от 1 326 300 Стоимость тестового авто, грн 1 571 350 Конкуренты Toyota RAV4 Hyundai Tucson Nissan Qashqai