Тестируем электробайк Super SOCO

Осенний сезон двухколесной техники закрываем электробайком Super SOCO – компактный, удобный, относительно легкий, с «цельным» характером. Этот байк уже перерос статус «игрушки с электромотором», он является интересной альтернативой скутеру или небольшому ДВС-мотоциклу. Остались лишь вопросы позиционирования и цены. Частично ответы на эти вопросы можно найти в данной статье.

Super SOCO TS1200R: взрослый малый

Если попросить описать Super SOCO TS1200R одним предложением, то я скажу так: «это Yamaha YBR 125, только с электромотором». Очень компактный и относительно легкий мотоцикл, созданный для города и ближнего пригорода. При этом современный и продуманный в деталях; линии корпуса просты и лаконичны; все выполнено очень аккуратно.

При беглом взгляде – просто очередной современный мотоцикл начального класса. Габаритные размеры: длина – 1,89 м; ширина – 0,7 м; высота – 1,06 м. Скажем так, «сухой вес» (без учета АКБ) составляет 55 кг; но каждый аккумулятор весит около 11 кг, можно установить до двух батарей – итого максимальный «снаряженный вес» подбирается к 80 кг. Шины узкие (спереди – 1,5х17; сзади – 2,5х17) в целях уменьшения расхода энергии; кстати, упомянутая Yamaha YBR 125 «в стоке» также идет на узеньких колесах.

Но затем начинаешь присматриваться к деталям – а не все так просто. Ладно, нет выхлопной трубы: производители научились ее прятать под сиденьем. Но что это за радиатор в передней части корпуса? На самом деле, это не совсем радиатор, а преобразователь электроэнергии; который, впрочем, вынесли вперед со схожей целью – его ребристая крышка позволяет улучшить охлаждения контроллера при быстрой езде, когда ток большой силы может перегревать управляющую электронику. Зачем на электробайке «бензобак»? Затем, что это «электро-бак»: под откидывающейся крышкой прячутся батареи; ниша рассчитана под пару АКБ. Стандартная комплектация включает в себя один аккумулятор; как опция – можно заказать второй. Плюс есть небольшой «лоток» для мелочей и ниша с проводкой под сиденьем; к слову, все запирается ключом. А что за барабан на заднем колесе? Это электромотор Bosch, который встроен прямо в колесный диск: номинальная мощность – 1 200 Вт (1,6 л.с.); максимальная – до 1 950 Вт (2,7 л.с.); но крутящий момент – 120 Нм!

Продумана буквально каждая деталь, каждая мелочь. Преобразователь в передней части – для лучшего охлаждения. При этом байк вполне можно мыть на мойках: заявлен уровень защиты от пыли и воды IP65. Под крышкой бензобака – лоток для мелочевки и ниша для двух аккумуляторов; все запирается ключом – и крышка бака, и АКБ (60 В 26 Ач) в установленном положении. В заднем колесе – электромотор Bosch.

А ведь едет Super SOCO явно не на скромные 2,5 «лошади», а ощутимые 120 «ньютонов»: приемистость, старт с места хорош! Разгон приятен аж до… 30 км/ч – почему так мало? Переключаю ограничитель скорости в максимальное третье положение и набираю почти 60 км/ч. Номинально Super SOCO TS1200R способен разгонятся до 65 км/ч, но у меня был электро-байк с зарядкой аккумулятора на 2/3, а ветер дул не пойми откуда и куда.

Но важны не эти 5-10 км/ч максимальной скорости, а общие ощущение от Super SOCO: это маленький, но уже взрослый электромотоцикл. Если в случае с электроcкутерами CityCoco можно было набрать 30-40 км/ч; то в случае с электро-байком Super SOCO TS1200R все хорошо на скорости 50-60 км/ч – есть ощущение собранности, цельности. Порой кажется, что он способен на большее, вплоть до 80-100 км/ч, только дайте электромотор мощнее.

На правой рукоятке руля расположен переключатель максимальной скорости: «1» позиция – до 35 км/ч; «2» позиция – до 55 км/ч; «3» позиция – до 65 км/ч; динамика, интенсивность разгона не меняется в зависимости от позиции; но меняется запас хода. Красная кнопка – отключение электромотора; также питание электромотора отключается при выжимании любой ручки тормозов (переднего или заднего) или при выставленной подножке. Заднюю подвеску можно регулировать; стандартная настройка чуть жестковата, но радует собранностью и отсутствием раскачки

Кстати, о запасе хода. В стандартном «первом» режиме 1% зарядки АКБ равен 1 км: можно проехать 100 км; но при этом вы будете ограничены лишь 35 км/ч максимальной скорости. Напротив, «третий» режим – самый скоростной, до 65 км/ч – уменьшает запас хода на треть: если верить расчетам бортового компьютера, то на 100% АКБ можно проехать около 60 км.

Запас хода и скорость – важнейшие параметры – отображаются крупными цифрами на дисплее. Также здесь можно найти информацию о зарядке АКБ в процентах, увидеть выбранный режим езды, бегущую полоску расхода энергии, температуру окружающего воздуха, пр. Плюс набор контрольных ламп-указателей: надпись «READY» – готовность к езде; габариты и дальний свет; указатели поворота.

Все управление сосредоточено на рукоятках и блоках переключателей около них. Правая рукоятка, как и в мотоцикле – это «акселератор»; на блоке справа установлен переключатель режимов езды (упоминавшиеся выше положения «1-2-3») и кнопка включения/отключения электромотора. Блок около левой рукоятки отвечает за свет: переключение «ближний/дальний»; включение указателей поворота. Около рукоятей, сверху, также установлены и прозрачные бачки с тормозной жидкостью – получаются раздельные контуры для дисковых тормозных механизмов переднего и заднего колес.

Перед глазами водителя – удобный дисплей с большим количеством важной информации и блоком «сигнальных ламп». В оригинальной фаре всегда включен ближний свет; кнопкой лишь можно переключиться на «дальний». Сзади – габарит и яркий стоп-сигнал; по сторонам – оранжевые светодиодные указатели поворота. Кнопка запуска установлена на баке (да, безключевой запуск!), плюс есть стильный круглый брелок с кнопками включения/отключения блокировки-сигнализации.

Компания Super SOCO в мире и в Украине

Если поискать информацию о Super SOCO во «всемирной сети», то встречаются сайты из Великобритании, упоминание компании V Moto из Австралии. Но давайте будем реалистами: Super SOCO – это Китай. Однако бывает, что «Китай Китаю рознь» – как в данном случае.

Так, электро-байк Super SOCO уже встречался в продаже на просторах Украины; первую информацию можно найти примерно от средины 2016 года. Однако – внимание! – зачастую речь шла о электро-байках в версии для Китая: они отличались другим дисплеем; урезанной скоростью (минус 10-50% в зависимости от режима езды); различной комплектацией (разные поставщики АКБ); другим электромотором (встречался мотор на 800 Вт). Полноценный экспортный вариант Super SOCO готовился примерно год и, как это часто бывает, «на люди» решили выставить все самое лучшее: электромотор только 1 200 Вт; АКБ только Panasonic или LG; нет ограничений по максимальной скорости. Подобный электро-байк Super SOCO и стал героем данной статьи; помимо вышеописанных деталей его можно отличить по максимальной скорости и внешнему виду дисплея.

Электрический мотоцикл Super SOCO может быть разным не только по цвету, но и по комплектации: разный дисплей, наполнение АКБ, электромоторы (Super SOCO TS 800 R – номинальная мощность 800 или Super SOCO TS1200R – номинальная мощность 1 200 Вт). А еще в гамме Super SOCO к началу 2018 года должен появиться электро-байк в стиле «кафе-рейсер» с электромотором номинальной мощностью 2 000 Вт.

Подготовка экспортной версии потребовала более года: экспортный вариант Super SOCO TS1200R был готов к весне 2017 года. Затем последовали переговоры, подписание документов, поставка – и компания Green Hornet, которая предоставила электро-байк Super SOCO для данной статьи – привезла товарные образцы лишь к концу нынешнего лета: успели продать буквально пару штук.

Зато уже успели провести несколько испытательных пробегов, суммарно накатав 3 000 км по дорогам Украины. Самая длительная поездка без зарядки – пробег Киев-Житомир, общей длительностью около 140 км: эту дистанцию проехали на двух аккумуляторах (обе АКБ были в электро-баке, пришлось лишь переключить провод питания); скорость составила 50-55 км/ч – т.е. ехали во «2-м режиме» и с дистанцией поездки на одном аккумуляторе около 70 км. А вообще самая длительная поездка – это пробег Киев-Ровно: здесь потребовалась промежуточная зарядка АКБ (полный заряд аккумулятор от обычной розетки занимает 6 часов) и ночевка; в итоге вся поездка растянулась на 1,5 дня.

Александр Куликовский, со-основатель компании Green Hornet: я увлекаюсь мотоциклам, это мое хобби; в тоже время – я увлекаюсь современными разработками, электрическим транспортом; плюс часто бываю в Китае, там ездил на многих электро-байках. Все вышеперечисленное привело к желанию создать компанию по продаже электрических мотоциклов в Украине. Долго выбирал производителя в Китае; в итоге остановился на Super SOCO – оптимальное сочетание хорошего качества, достаточной мощности и скорости, адекватной цены. К сожалению, не успели полноценно презентовать Super SOCO в Украине к началу теплого сезона этого года – что ж, потратим стык 2017/2018 г. на поиск партнеров, налаживание сервиса и т.д. Но планирую к весне 2018 года привезти не только Super SOCO TS, но и «кафе-рейсер» Super SOCO серии TC.

Стандартная цена электро-байка Super SOCO составляет $4 тыс., это с учетом одного аккумулятора; а если докупить второй – то следует добавить еще примерно $1 тыс. Но открою небольшой секрет: сейчас точные цены находятся в процессе обсуждения, да и к окончанию мото-сезона компании Green Hornet нужно распродать те электро-байки, что уже привезли в Украину. Поэтому нынешней осенью и ссылаясь на эту статью, можно обсудить цену и купить электро-байк Super SOCO за $3,5 тыс.; с двумя аккумуляторами – за $4,5 тыс.

С одной стороны – электробайк Super SOCO TS1200R вполне нашел свою нишу на рынке и в ценовой линейке среди электрического транспорта: относительно электроскутера вроде City Coco – едет дальше, быстрее, увереннее, хоть и дороже; относительно моделей DELFAST – выглядит более зрелым и завершенным продуктом, стоит примерно также, но едет меньше; относительно электробайков ZERO – стоит в разы дешевле, хотя уступает в мощности и скорости. С другой стороны – упомянутый в начале статьи мотоцикл Yamaha YBR 125 в 1,5-2 раза дешевле.

Выводы: перспективы, которые зависят от цены

Представители Green Hornet прямо говорят: ориентируются на самую лучшую версию Super SOCO – отсюда и такая цена. Например, можно взять версию со слабым электромотором. Можно взять аккумуляторы попроще: сейчас используются литий-ион, но есть вариант свинцово-кислотных; однако последние изнашиваются за 2-3 активных мото-сезонов. От себя отмечу: электро-байк понравился – чувствуется качественная вещь.

Но стоит ли этот электро-байк $4-5 тыс.? Двукратную переплату относительно сравнимого ДВС-мотоцикла может оправдать только любитель электротехники и «зеленых» технологий. А массовый потребить будет согласен переплату в 25-30%, которую он «отобьет» в процессе эксплуатации электро-байка: минус расходы на топливо, минус расходы на ТО, плюс простота конструкции и надежность. К сожалению, но если для электромобилей постоянно возникают различные законопроекты об уменьшении растаможки, то электрический двухколесный транспорт в соответствующие категории не попадает. И, к примеру, по расчетам Green Hornet в итоговой цене Super SOCO примерно 1/3 – это различные украинские налоги и таможенные платежи. Если электромобили и электро-байки получат налоговые льготы; если продавцы электротехники подвинутся на эти льготы в итоговой цене; если попасть на различные акции, как упомянутая выше в статье. И если все это приведет к существенному – где-то на треть – снижению цен, то электро-байк Super SOCO станет настоящим хитом продаж в своем сегменте. Потому, что все остальное – цельность характера, ощущение качества, проработка до мелочей – у него уже есть.

Электро-байк Super SOCO TS1200R представлен официальным дистрибьютором SOCO в Украине компанией Green Hornet