The Elder Scrolls Online Greymoor: подземелья и вампиры





Думали, Тодд Говард не найдет нового способа в очередной раз продать вам Skyrim? Ха, подумайте еще раз. С выходом дополнения Greymoor в The Elder Scrolls Online стартовал новый сезон — Темное Сердце Скайрима, и весь следующий год мы проведем в Старом Королевстве, попивая эль с нордами, разбираясь с вампирами и выискивая сходства с пятой частью “Свитков”.

The Elder Scrolls Online: Greymoor ЖанрMMORPG

Платформы Windows, macOS, Xbox One, PS4

РазработчикиZeniMax Online Studios

ИздательBethesda Softworks

Сайт, Steam

Обязательная поездка на телеге по каменистой дороге вдоль кривых сосен и заснеженных болотистых топей — и вот на горизонте появляется величественная каменная арка, увенчанная знакомым куполом Синего Дворца. Солитьюд, пока что столица только Западного Скайрима, станет вашим домом на следующие 15-30 часов. Город практически не изменился, дорогу в тронный зал ноги находят самостоятельно, без помощи квестовых маркеров. Непродолжительная экскурсия вызывает приступы ностальгии, и это главная причина, по которой я продолжаю возвращаться в TESO: ZeniMax Online Studios свое дело знают.

По классике, мы уже должны были бы нестись куда-то в горы, обламывать зубы очередному дракону, но тема исчерпала себя еще в Элсвейре, так что разбираться придется со странным альянсом ведьмовских ковенов и вампирских кланов, который с помощью колдовских ритуалов пытается возродить Серую рать — армию вампиров, оборотней и прочей нечисти времен Первой эры. Сперва возле поселений нордов появляются ведьмовские колья, увешанные проклятыми побрякушками, а вскоре после этого над указанными местом начинает бушевать кровавый шторм, превращающий всех, кто попал под его влияние, в безмозглых кровопийц или зомби. Вот только король Сваргрим очевидную угрозу упорно игнорирует, даже после того, как его собственная жена становится жертвой покушения в самом сердце королевского замка. Ну что ж, придется искать союзников в лице местной принцессы, дружелюбного вампира и всеобщей любимицы Лирис Титанорожденной, и заодно готовиться к “неожиданному” повороту сюжета.

Западный Скайрим, где мы будем устраивать охоту на ведьм, выглядит гораздо компактнее локаций из предыдущих дополнений, и тому есть очень простое объяснение — примерно половину времени игрокам придется провести в Черном Пределе, огромной карстовой системе, разделенной на несколько биомов, площадь которой лишь в два раза уступает площади всей провинции. Несмотря на то что сама по себе локация очень атмосферная, а огромный вампирский замок Греймур, подаривший название всему дополнению, является, пожалуй, самым впечатляющим замком в игре, именно Черный Предел становится главной проблемой дополнения, если вы играете на консолях. Все дело в том, что несколько лет назад ZeniMax Online напрочь сломали HDR в консольной версии Elder Scrolls Online и не только не спешат его чинить, но и убрали возможность отключения этой опции, из-за чего в темных локациях игра превращается в кислотный трип с выкрученной на максимум насыщенностью цветов, странными синими тенями и переизбытком темных зон. А Черный Предел, как вы можете догадаться, очень черный, со всеми вытекающими отсюда последствиями. В то же время поверхность Скайрима выглядит, откровенно говоря, так себе. Фанаты пятой части The Elder Scrolls однозначно останутся довольны, но если вы относитесь к той категории игроков, которые любят более старые игры серии, то особого восторга эта северная эстетика у вас не вызовет — после инопланетных пейзажей Морровинда, сказочных красок Саммерсета и изысканности Эльсвейра здешние пятьдесят оттенков серого вкупе с жиденькими лесами и болотистыми равнинами взгляд особо не радуют. Если в предыдущих дополнениях я с радостью разъезжал по округе, исследуя игровой мир, то в Greymoor основной интерес для меня заключался в том, чтобы выяснить, как в дополнении выглядят знакомые места из Skyrim, и исследовать очередное место раскопок.

Да, в игру добавили поиск древностей, который работает почти как археология в World of Warcraft. В сундуках, монстрах, а то и попросту на земле можно обнаружить зацепку, указывающую на то, где можно обнаружить древнюю реликвию, раздобыть которую можно с помощью двух мини-игр. Для определения точного местоположения сокровища нужно сыграть в местную разновидность “три в ряд” и соединить на игровом поле шесть ключевых ячеек со стартовой посредством выбора ячеек с одинаковыми символами. Если удастся объединить все, то на карте появится подсвеченная зона с реликвией, в случае частичного успеха таких зон будет больше, а значит, и больше беготни. В самой зоне поиска нужно использовать Око Антиквара для определения точного места раскопок — при использовании инструмента появляется небольшая комета, хвостом указывающая в нужную сторону. По прибытию на место начинается вторая мини-игра, в ходе которой вы сможете ограниченное количество раз использовать Око, чтобы попытаться найти реликвию на огороженном участке игрового поля. Каждое применение окрашивает участок в один из трех цветов — красный означает что реликвия далеко, оранжевый — чуть ближе, ну а зеленый дает возможность копать. Сперва доступна лишь археологическая кисточка, снимающая небольшую часть грунта, по мере прокачки навыка станут доступны и другие инструменты. Действовать нужно быстро, поскольку количество ходов ограничено, но осторожно, чтобы не повредить артефакт. Справитесь раньше отведенного времени — получите возможность выкопать дополнительную награду, сломаете артефакт или напоретесь на ловушку — и весь процесс поиска придется начинать заново. Вся прелесть антикварного дела заключается в том, что она заставит пробежаться по всему Тамриэлю в поисках новых мотивов для крафта, экзотической экипировки и уникальных ездовых животных, позволяя неплохо подзаработать в процессе, поскольку даже самые захудалые сокровища продаются за очень неплохие деньги, что однозначно оценят новички. Ну а если вы большой любитель коллекционирования, то, кроме членства в Круге Антикваров, уделите время Колледжу Бардов. Лично мне терпения на поиск разбросанных по округе музыкальных инструментов не хватило, но на вкус и цвет, как говорится.

Главной прелестью Elder Scrolls Online всегда был сюжет, но уже второе дополнение подряд мы сталкиваемся с ситуацией, когда второстепенные квесты оказываются на голову интересней основной сюжетной линии. Разумеется, пока что игрокам доступна лишь первая глава приключения, продолжительностью в год, но она довольно коротка, предсказуема, да еще и обрывается на самом интересном месте. В то же время, буквально на каждом шагу вы найдете стартовую точку для небольшого самостоятельного приключения с более интересными персонажами, забавными диалогами и нестандартными ситуациями. Темпоральные аномалии в новом публичном подземелье (групповые, как и в прошлый раз, появятся осенью), запертый в бутылке искатель утраченных сокровищ безумного мага, нюансы шахтерского ремесла в отдельно взятом орочьем клане, очередные “дипломатические” ухищрения старины Ригурта, таинственное ледяное проклятье, связанное с давно пропавшей девицей — все эти квесты замечательно прописаны, озвучены и попросту работают как нужно, за исключением разве что истории скованного льдами торгового судна, команда которого замерзает насмерть буквально в пяти минутах от Солитьюда. Ребята, ну серьёзно? Вот дорога, вон город на горизонте, вон маяк. Чего сидим, кого ждем?

Мрачные бури — новое ежедневное испытание в духе дольменов, гейзеров и драконов из предыдущих дополнений, стали немного сложней и интересней, поскольку требуют чуть больше усилий для прохождения, а здешние финальные боссы действительно напоминают боссов, да вот награда за труды, увы, совершенно бесполезная, так что на этот раз вы вряд ли будете нестись со всех ног через половину карты, чтобы успеть на ивент.

Еще хотелось бы обратить внимание на то, что ветка умений для вампиров была полностью переработана и доступна всем игрокам, вне зависимости от того, куплено ли у них дополнение. Теперь игра будет подталкивать вампиров чаще пить кровь, поскольку со временем стадия вампиризма снижается, а с ней снижается и бонус для вампирских способностей. Впрочем, у этой медали есть и обратная сторона: чем выше стадия вампиризма, тем больше штрафов, таких как уменьшение восстановления здоровья, увеличение урона от огня и повышение стоимости обычных способностей получает персонаж. Помимо этого, применение вампирских способностей на виду у жителей будет расценено как злодейство, с соответствующей реакцией городской стражи, а многие игровые персонажи откажутся взаимодействовать с персонажем на последней стадии вампиризма.

Последнее, на что хотелось бы обратить внимание, это полная локализация на русский язык игровых текстов, которая доступна всем игрокам на ПК и… я даже не знаю как назвать то, что происходит с TESO на консолях. Скажем так, здесь в лучшем случае переведены части текста, а в худшем, гм, суффиксы. Буквально. Так что готовьтесь наслаждаться шедеврами вроде Ebonoe Axe и Rubediteoe greatswod of flame. Надеемся, что ситуацию поправят патчами, а пока веселимся и делаем скриншоты.

Несмотря на не самую сильную сюжетную линию, The Elder Scrolls Online: Greymoor нельзя назвать плохим дополнением, побочные квесты все еще интересны, антикварное дело действительно разнообразит игровой процесс, полноценная ветка навыков для вампиров явно порадует игроков, но все-таки нельзя еще раз не сказать о том, что дополнение в первую очередь нацелено на фанатов Skyrim, и если вы себя к ним не относите, то покупать дополнение прямо сейчас, возможно, не стоит: дождитесь скидок или выхода очередной порции контента в третьем квартале.