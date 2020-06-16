Обзор Wi-Fi Mesh-системы TP-Link Deco M9 Plus





Домашние беспроводные сети в больших квартирах и частных домах часто грешат «мертвыми» зонами. Не каждый роутер может справиться с большими помещениями и часто пользователи выкручиваются вторым роутером в режиме точки доступа или репитерами. И такие решения работают, если требований к сети не так и много — просто зайти в социальную сеть и получать сообщения в мессенджере. Но если хочется побольше комфорта в работе, иметь единую сеть без конфликтов между разными точками и хорошую производительность, то стоит подумать о Mesh-системе. В этом обзоре мы обсудим такую от TP-Link — Deco M9 Plus.

Комплектация TP-Link Deco M9 Plus

Это не первая Mesh-система компании TP-Link, которая к нам попала. В линейке Deco достаточно много подобных наборов, но комплектация у них практически всегда стандартная: пара точек с блоками питания (есть набора из двух и трех устройств), Ethernet-кабель и инструкция. Традиционно, ничего другого для полноценной работы таких устройств не нужно.

Отличительной особенностью старта работы таких систем можно назвать настройку, которая осуществляется только с помощью приложения на смартфоне, тогда как привычного веб-интерфейса у Deco нет.

Дизайн и удобство использования

У TP-Link Deco есть несколько вариантов оформления, но топовые решения на нашем рынке все еще выглядят, как белые «шайбы». Deco M9 Plus так и оформлены. Тестовый набор состоит из двух абсолютно одинаковых точек, которые и внешне, и функционально, повторяют друг друга. Все точно также, как в побывавшем у нас наборе Deco M5, только M9 немного больше (144×64 мм) и имеют USB-порты. Других визуальных отличий нет.

Корпус каждого роутера сделан из пластика, боковина которого глянцевая, а все остальное матовое. Цвет только белый. С учетом того, что оформлены устройства не так, как обычные роутеры, дома такие гаджеты проще спрятать в любом смысле этого слова: антенны встроенные и не будут мешать в ящиках или нишах мебели, а неброский дизайн явно не испортит интерьер, если устройство будет лежать на видном месте. Установить его на стене не выйдет, ведь соответствующих креплений нет.

Физического управления устройством практически нет — только кнопка сброса, утопленная в нижней части корпуса. Из портов на обеих точках есть по два Ethernet’а, по одному USB и гнезда питания. Желающие подключить к сети много проводных клиентов не получат такой возможности, но в отличии от младших моделей, тут есть USB. Правда, пока последние никак не задействованы и будет ли в будущем хоть какая-то функциональность этих портов пока информации нет.

Индикация состояния осуществляется с помощью только одного диода. Он разными цветами может сигнализировать о подключении к Сети (чаще всего пользователь будет видеть зеленый свет, когда все хорошо, и красный, когда подключение отсутствует или появились другие проблемы).

Так что внешность устройств так и остается очень лаконичной и простой. Для обычного пользователя это, на мой взгляд, более изящное решение, чем традиционные роутеры, ведь оформлены Deco M9 Plus очень нейтрально и не привлекают к себе лишнее внимание, не перегружены кучей мигающих «лампочек» и не раскидывают антенны во все стороны.

Функциональность TP-Link Deco M9 Plus

Mesh-система Deco M9 Plus позволит покрыть сетью большие помещения, где раньше не хватало одного роутера. Набор из двух устройств должен покрывать до 420 м², а из трех — 600 м². При этом сеть будет одна, а переключение между разными точками будет осуществляться автоматически и пользователю не нужно будет думать о том, что на втором этаже или балконе нужно подключиться к другой точке доступа.

При этом TP-Link Deco M9 Plus — трехдиапазонные роутеры. Им присвоен стандарт AC2200, где в диапазоне 2.4 ГГц можно получить до 400 Мбит/с, а в двух 5-гигагерцовых до 867 Мбит/с в каждом. Но система управляет ими самостоятельно. В настройках Wi-Fi можно отключить один из диапазонов, но если оба тумблера включены, Deco самостоятельно будет распределять устройства между ними. К тому же, не стоит забывать, что дополнительно они заняты связью между собой. Тем не менее, пользователю тут остается минимум настроек, большая часть управления все равно будет на устройстве, а у пользователя останется видна только одна общая сеть (плюс гостевая, если потребуется).

Из прочего в основных настройках есть пункты тестирования скорости соединения, черный список, обновление прошивки, активация WPS и раздел дополнительных настроек. В последнем можно найти настройки IP, задействовать функции Fast Roaming, Beamforming, выбрать режим роутера или точки доступа, управлять уведомлениями и индикатором состояния.

Далее можно найти настройки родительского контроля, безопасности (совместно с компанией Trend Micro), QoS, статистику использования и задать администраторов устройства. Вероятно, в будущем тут появится и пункт управления USB, но пока о нем нет речи ни в настройках, ни в общем описании устройства.

Также Deco M9 Plus имеет Bluetooth для настройки. А еще поддерживает протокол ZigBee для связи с устройствами «умного дома» (на сайте есть список таких гаджетов) и даже позволяет автоматизировать какие-либо сценарии использования через приложение или с Amazon Alexa. Само собой, этот комплект можно подключить к существующей сети TP-Link, если у пользователя уже есть совместимые устройства, либо в будущем докупить другие, если понадобятся. В одной сети могут работать до десяти поддерживаемых роутеров.

В целом, настроек тут не так много, как бывает с другими устройствами. Тем не менее, для простого пользователя так даже лучше, особенно с учетом того, что в большинстве случаев от Deco не нужно будет что-то больше, чем поддержка беспроводной сети для доступа в интернет.

TP-Link Deco M9 Plus в работе

Чтобы настроить роутер, понадобится смартфон с ОС Android или iOS. Все делается с помощью фирменного приложения, ведь обычной административной панели в устройствах линейке Deco нет. Настройка довольно простая, где нужно создать аккаунт в «облаке» TP-Link, а потом действовать по пошаговой инструкции, где все просто и доступно. Единственное, владельцам статических IP придется вручную прописать пару настроек. Но с динамическими адресами справится даже неподготовленный пользователь.

Дальше сеть «поднимется» очень быстро и сразу можно будет приступать к тестированию скорости. Увы, условия, в которых тестируется эта Mesh-система, немного меньше, чем нужно даже для одной такой точки. Так, худший результат по всей квартире все равно был приближен к указанному провайдером максимуму скорости (100 Мбит/с). Но, опять же, тут многое зависит от разных переменных, поэтому в каждом отдельном случае все равно придется тестировать систему и выбирать нужную конфигурацию точек в зависимости от размера квартиры или дома.

Более интересными были тесты внутри сети. Сначала я их провел с одной точкой, потом с двумя, а использовал для этого ультрабук Acer и игровой ноутбук от ASUS. Приблизительное понимание ситуации это дает. И забегая наперед скажу, что результаты очень неплохи. Так, по очереди отключив определенные диапазоны получилось понять, как они соответствуют заявленным показателям. В зависимости от расстояния между клиентами в 2,4 ГГц можно было видеть в среднем около 70 Мбит/с, а подключив один из клиентов проводом можно было видеть от 80 до 180 Мбит/с.

Проделав тоже самое в 5 ГГц цифры были поинтереснее. Подключенные без проводов клиенты обменивались данными со скоростью от 70 до почти 200 Мбит/с, а подключив один по проводу можно было добиться довольно стабильных 120-140 Мбит/с вдали от точки и более 600 вблизи.

Далее в ход пошло второе устройство из набора. С ним и такой же схемой тестирования в диапазоне 2,4 ГГц средние показатели составили около 70 Мбит по Wi-Fi и 150 Мбит/с, когда один клиент был подключен проводом к основному роутеру.

Диапазон 5 ГГц только через Wi-Fi показывал передачу от 120 до 240 Мбит/с, а с одним «проводным» клиентом в среднем 350 Мбит/с.

Подключив оба клиента проводами к разным точкам, замер показал не самую стабильную скорость, но довольно неплохую — 250-450 Мбит/с.

Всего этого будет достаточно в большинстве домохозяйств. К точкам можно подключить много устройств «умного» дома, смартфоны, ноутбуки, телевизоры и прочее (до сотни клиентов), и для всего этого будет достаточно скорости для работы в интернете, стриминга и прочего. Конечно, не каждый гигабитный канал будет задействован на максимум, но заметят это только те пользователи, который часто качают очень большие файлы (например, игры, которые нынче легко могут «весить» 100 и более ГБ).