Умный дом от Samsung или как компания планирует сделать бытовую технику умнее

На выставке Samsung Forum 2018 компания Samsung поделилась своим видением развития систем умного дома. Уже весной она планирует запустить единую платформу для управления всеми умными устройствами, а в будущем научить их разговаривать и самостоятельно решать технические проблемы.

Одно приложение для умного дома

С 2014 года в Samsung начали активнее развивать технологии умного дома и интернета вещей, что стало возможно после покупки компании SmartThings. Тем не менее всё это время разработка велась параллельно, для решений SmartThings использовалась собственная платформа и приложения, в то время как в Samsung создавали отдельные программы для управления бытовой техники и электроники, такие как Smart Home, Smart View и Samsung Connect. Но весной этого года компания планирует объединить все устройства для умного дома в одной платформе и выпустить одно приложение для управления ими, которое получит название SmartThings.

Таким образом новая платформа будет поддерживать подключение как устройств Samsung, так и сторонних производителей. Это позволит подключать к SmartThings бытовую технику, термостаты, дверные замки, сенсоры, звуковые колонки, розетки и лампочки.

Как будет выглядеть приложение SmartThings? На выставке Samsung Forum 2018 нам удалось попробовать новую программу. По сути это будет немного переделанное приложение Samsung Connect, которое получит расширенную функциональность. Пользователю будет доступно три вкладки: главный экран с базовой информацией, список устройств и автоматизации. Как уже сказано выше, на данный момент SmartThings поддерживает большое количество подключаемой электроники.

При этом все умные устройства в доме можно автоматизировать благодаря SmartThings, например, включать в доме свет, когда открывается умный дверной замок, активировать робота-пылесоса, когда пользователь выходит из дома, автоматически включать вытяжку при повышении температуры варочной поверхности и так далее. Также программа SmartThings используется для управления электроникой, с её помощью, например, можно удалённо регулировать температуру в холодильнике.

Голосовой помощник для всех устройств

У Samsung большие планы на счёт голосового помощника Bixby, который был представлен вместе с флагманом Galaxy S8 в марте прошлого года. На Samsung Forum 2018 компания показала своё видение развития Bixby в рамках умного дома. В прошлом материале мы уже вспоминали умный холодильник, в который интегрирован голосовой помощник. В Samsung планируют, что в будущем вся их электроника будет поддерживать Bixby.

Реализовать это компания планирует ради того, чтобы упростить управление устройствами. Например, пользователю не нужно будет искать на корпусе стиральной машины необходимый режим или настройку, для этого достаточно будет сказать «Привет, Bixby, включи стирку хлопка». По мнению компании, это должно выделить их голосового помощника на фоне конкурирующих решений, ведь будет дорабатываться с фокусом на голосовое управление. При этом Bixby будет распознавать голос каждого члена семьи, соответственно, каждый будет получать информацию из своего профиля.

Самодиагностика

Ещё одно направление, которое разрабатывают в Samsung – это самодиагностика электроники, основанная на машинном обучении. Для этого компания уже сейчас использует приложение HomeCare Wizard, которое было представлено одновременно с недавним запуском новой линейки стиральных машин Samsung QuickDrive.

Основываясь на информации датчиков, программа проводит диагностику устройства и определяет причину неисправности, что избавляет от необходимости вызывать для этого мастера. Если поломка не очень серьёзная, приложение подскажет, как её можно устранить. Но если самостоятельно решить проблему не получается, то программа автоматически отправит данные о неисправности в сервисный центр, поэтому к моменту визита пользователю не нужно будет объяснять в чём собственно поломка.

Приложение также изучает привычки пользователя, используя машинное обучение, и может подсказать, когда, например, нужно поменять фильтр в кондиционере или почистить барабан стиральной машины. Кроме этого, оно мониторит энергопотребление и высылает пользователю отчёты.