VAIO возвращается: первый взгляд на ноутбуки VAIO S11 и S13

Писать о бренде VAIO без упоминания Sony очень непривычно, но сегодня это отдельная компания, которая занимается выпуском ноутбуков в Японии. На выставке Computex 2018 они заявили о планах вывести свои устройства на новые рынки. Как рассказали представители компании на стенде VAIO, пока они планируют начать продажи в Гонконге, Тайване, Сингапуре и Малайзии, но также надеятся, что их модели появятся и в других странах, в том числе в Украине. С чем же VAIO собирается покорять пользователей, которые успели подзабыть легендарный бренд? Компания планирует продвигать за пределами Японии две модели — VAIO S11 и S13. Давайте посмотрим, что интересного в этих ноутбуках.

VAIO S11

Это компактный 11,6-дюймовый ноутбук, который по дизайну напоминает модели VAIO, выпущенные ещё при Sony.

Компания использовала дизайн с прямыми линиями, а также конструкцию, при которой крышка дисплея немного приподнимает блок с клавиатурой. Выглядит VAIO S11 довольно старомодно, особенно на фоне новых моделей. Здесь нет тонких рамок вокруг дисплея, а тачпад сохранил функциональные клавиши.

Можно было бы даже сказать, что VAIO пытается играть на ностальгии, и дизайн рассчитан на тех, кто помнит ноутбуки Sony 5-10 лет назад. Но чем дальше изучаешь возможности VAIO S11, тем становится яснее, что ноутбук разрабатывался с чисто японской практичностью.

Модель спроектирована так, чтобы отвечать ряду требований по надёжности работы. Во-первых, корпус VAIO S11 сделан из карбона и должен выдерживать падения с высоты 90 см, к слову, его вес составляет всего 850 грамм.

Во-вторых, ноутбук имеет защиту от влаги в области клавиатуры, можно без последствий вылить на неё стакан воды. Сами клавиши, по словам производителя, имеют специальное покрытие, поэтому не будут стираться со временем.

Также на гранях VAIO S11 расположен целый ряд портов, на правой грани это VGA, Ethernet, HDMI, USB 3.0 и слот для карт формата SD, а на левой — кенсигтонский слот, два порта USB 3.0 и 3,5 мм разъём для наушников. Неплохо, как для 11,6-дюймовой модели, не так ли? Не хватает разве что USB Type-C.

Соответственно, VAIO S11 позиционируется как деловой инструмент, в ноутбуке даже есть слот для SIM-карты с поддержкой LTE. Кроме этого, производитель обещает до 14-16 часов автономной работы ноутбука в сетях Wi-Fi, и до 7,7 часов при работе LTE.

Что касается основных характеристик, то VAIO S11 предлагает процессор Intel Core i5 или i7 8-го поколения, встроенную графику Intel HD Graphics 620, 8 или 16 ГБ оперативной памяти LPDDR3, а также PCIe SSD на 128 или 512 ГБ.

11,6-дюймовий дисплей ноутбука оснащается матрицей IPS и разрешением 1920х1080 точек.

Клавиатура и тачпад в VAIO S11 не очень большие, к ним, безусловно, можно привыкнуть, но для этого понадобится время. У клавиатуры при этом тихий ход, в VAIO особо делают на этом акцент, так как если печатать в офисе, это не будет раздражать коллег. Как уже сказано выше, у тачпада сохранились две отдельные кнопки, при этом сам он умеет распознавать жесты.

VAIO S13

Этот ноутбук является слегка увеличенной версией VAIO S11, у него тот же дизайн, те же разъёмы и корпус из карбона. Отличия в VAIO S13 заключаются в более крупном дисплее, здесь используется 13,3-дюймовая IPS-матрица с разрешением Full HD.

Выбор процессоров тот же: Intel Core i5 или i7 8-го поколения со встроенной графикой Intel HD Graphics 620. Объём оперативной памяти может быть 4, 8 или 16 ГБ, а SSD накопитель на 128, 256 или 512 ГБ. В этой модели клавиатура чуть крупнее, и, соответственно, немного удобнее. Но вот тачпад, по какой-то причине, имеет те же размеры, что и в 11,6-дюймовом ноутбуке.

Весит VAIO S13 также не сильно больше, чем меньшая версия, всего 1,07 кг. Но вот его автономность заметно меньше, производитель обещает около 8,5 часов автономной работы.

В итоге

VAIO S11 и S13 на первый взгляд кажутся не сильно привлекательными, но эти модели имеют хороший набор характеристик, качественный корпус и клавиатуру с защитой от воды. Если бы эти модели начали продаваться в Украине, они вполне могли бы составить конкуренцию ноутбукам Lenovo Thinkpad и HP EliteBook. Надеемся, что в обозримом будущем VAIO вернётся и на наш рынок.