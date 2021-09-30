Обзор смартфона vivo V21





Совсем недавно у нас вышел обзор vivo V21e — недорогого смартфона с интересным дизайном. Теперь пришел черед его «старшего» варианта — V21. В чем-то эти устройства очень похожи друг на друга, но и заметные отличия у них тоже есть. Например, у V21e процессор от Qualcomm, а у V21 установлен MediaTek. Также более дорогая модель получила поддержку высокой частоты обновления экрана и наличие оптической стабилизации. Чем еще отличаются эти смартфоны и стоит ли доплачивать за «старшую» модель, мы и разберем в нашем сегодняшнем обзоре.

Комплектация vivo V21

Как и в случае с V21e, комплект поставки V21 очень большой, еще и с дополнением. Компанию в коробке смартфону составляют блок питания (с поддержкой быстрой зарядки) и съемный кабель, «скрепка», прозрачный силиконовый чехол и проводная гарнитура. Интересно, что в данном случае у смартфона нет классического разъема для наушников, но для них положили комплектный переходник. Также есть предустановленная на заводе защитная пленка на лицевой стороне.

Производитель явно позаботился обо всех нужных смартфону аксессуарах и сразу после покупки не придется даже думать о поисках подходящего кейса и прочих мелочей. Максимум, что можно докупить, это, опять же, карту памяти, если такая нужна.

Дизайн и удобство использования

Чаще всего смартфоны одной линейки выпускаются с небольшими отличиями в дизайне. Линейка vivo V21 такую позицию не поменяла и отличий между «соседствующими» моделями действительно не так и много. Глядя на лицевую сторону их вовсе сложно отличить, тогда как основная разница сразу заметна по задним панелям. У V21e сзади нарисован довольно оригинальный паттерн, а у V21 на этом месте можно рассмотреть более популярный вариант оформления с переливающимся градиентом нескольких цветастых оттенков.

Под разными углами смартфон меняет эти акценты от «холодных» к «горячим» цветам. Такое можно увидеть на смартфонах разных брендов уже не первый год. Это действительно частый прием на сегодняшний момент. Но выглядит все еще довольно симпатично. Назвали такой вариант оформления Sunset Dazzle. А для поклонников более спокойных и стандартных цветов корпуса, есть Dusk Blue, на котором слегка меняются темные оттенки синего цвета.

Другое отличие моделей линейки можно найти в габаритах. Пусть и очень небольшое, где «младшая» модель на миллиметр выше. Но у разных цветов корпуса V21 тоже отличаются размеры: 159,7×73,9×7,3 у темного варианта, и на миллиметр толще светлая версия, как наш тестовый образец. Вес у них не очень большой — 176 и 177 грамм соответственно. Из материалов корпуса тут используется стекло спереди и сзади, а между ними пластиковая рамка. Царапины и прочие повреждения тут могут быть довольно заметны, особенно на зеркальных боковинах («спинка» матовая). Так что для сохранения внешнего вида, лучше использовать чехол.

Выступ камеры у V21 такой же, как у «младшей» модели. Он также плохо помогает устройству «балансировать» на столе, но практически не мешает во всех остальных ситуациях. Состоит весь блок из пары не очень высоких «ступеней», и выглядит все аккуратно.

С элементами управления ситуация тоже повторяется, с одним заметным отличием. У V21 нет порта для наушников. Но все остальное на таких же местах. Тут также стоит запомнить, что рядом с лотком SIM-карт есть прорезь микрофона, с которой нужно быть повнимательнее, открывая операторские карты. Но в остальном с эргономичностью смартфона все в порядке.

Как и со сборкой. Ей не хватает только защиты от воды и пыли, которую в подобной ценовой категории уже можно встретить у некоторых конкурентных смартфонов. Во всем остальном дизайн V21 вполне стандартный. Корпус великоват для одной руки, но в прочих ситуациях относительно удобен. Внешне он пусть и не так оригинален, как «младшая» версия, выглядит все равно хорошо.

Дисплей vivo V21

Основные характеристики экранов моделей линейки очень похожи. У V21 он тоже занимает около 84% лицевой стороны при диагонали 6,44 дюйма. Разрешение не увеличили — Full HD+ с соотношением сторон 20:9. Подобные цифры очень похожи у многих разных смартфонов. Ну и рамки тут тоже не самые маленькие, где также есть каплевидный вырез для фронтальной камеры.

Чем эта модель выгодно отличается, это частотой обновления картинки. Тут есть опция с 90 Гц, что заметно улучшает пользовательский опыт. Для экономии заряда батареи есть «умный» режим переключения и стандартные вариант с 60 Гц. (Спойлер: с автономностью у смартфона все очень хорошо, поэтому можно смело оставлять доступный максимум.)

Подобную калибровку AMOLED-матрицы мы тоже видели. И тут также есть три предустановленные профиля: Standard, Professional и Bright. И во всех же случаях можно корректировать цветовую температуру. Самой подходящей цветовой схемой (субъективно) была выбрана Professional, где цвета более натуральны. И точно также комфортно работал вечерний режим Eye Comfort. Как и с младшей моделью, пользоваться таким экраном понравилось.

Замеры профиля Standard:

Замеры профиля Professional:

Замеры профиля Bright:

А вот яркости ему немного прибавили. Тут наш колориметр показал максимум в помещении в 475 кд/м². Под прямыми лучами солнца, конечно, этому экрану не удастся сохранить все цвета, но нужную информацию все же можно прочитать, а в помещении и посмотреть HDR-видео. Для полной темноты подсветка опускается до 1,9 кд/м², при этом датчик освещения правильно оценивает обстановку и вовремя корректирует яркость.

Безопасность vivo V21

Способы быстрой разблокировки у vivo V21 такие же, как у многих других смартфонов, но свои сюрпризы тут тоже нашлись. Фронтальная камера может сканировать лицо, в чем ничего нового нет. Но вот на трудности она реагирует не так. Это первая камера, которой особо не мешали маска или солнцезащитные очки для разблокировки системы. В темноте можно подсветить лицо дисплеем. Все это сравнительно очень удобно, хотя к надежности все равно оставляет немало вопросов.

На такой случай у смартфона есть дактилоскопический датчик, расположенный под защитным стеклом дисплея. Он тоже оптический, как у V21e, и находится на такой же позиции. Привыкать к расположению не нужно было, что в ежедневном использовании просто отлично.

И как в прошлый раз, с ним практически не было проблем. Сравнительно с другими сканерами подобного типа, этот работает почти идеально. Он не так чувствителен к влаге на пальцах и всегда быстро срабатывает. Это уже второй подряд смартфон vivo, у которого так здорово организован дактилоскопический датчик. В паре с быстрой работой камеры, со скоростью разблокировки заминок быть не должно.

Звук vivo V21

Увы, но «старшая» модель линейки тоже осталась без стереозвука. Озвучкой медиа занимает только один основной динамик. Его звучание напоминает то, которое было у V21e, и такого явно достаточно для цены смартфона. Опять же, просмотр видео и игры были бы куда лучше, если бы звук был с обоих боков картинки. Да и воспроизведение музыки могло бы стать поинтереснее.

При этом и разговорный динамик не подвел. Его мощности совершенно хватает для разговоров на шумных улицах. Микрофон и система шумоподавления тоже не разочаровали. Хотя, когда вокруг есть громкие звуки, это может немного влиять на искажения голоса, но большой проблемой это не станет.

Потерю 3,5-миллиметрового разъема на корпусе производитель компенсировал комплектным переходником. На стандартную гарнитуру он особого влияния не оказала и обычные вкладыши вполне хороши. Подключенные сторонние наушники могут звучать тише своего потенциала, но с качеством все равно все довольно неплохо. Правда, неудобств в использовании это все равно добавляет, ведь адаптер довольно легко потерять или со временем повредить.

Производительность и ПО

Еще одним отличием моделей в линейке являются разные производители процессоров. У V21e установлен Snapdragon 720G, тогда как у V21 — MediaTek MT6853 Dimensity 800U. Они оба восьмиядерные, но частоты чуть-чуть выше у MTK — два ядра Cortex-A76 на 2,4 ГГц, и шесть Cortex-A55 на 2 ГГц. Также на месте Adreno 618 тут Mali-G57 MC3.

А вот прочие характеристики похожи. V21 тоже получил 8 ГБ ОЗУ, которые могут увеличиться на 4 ГБ с помощью накопителя, который резервирует память (у V21e было 3 ГБ). Емкость встроенного хранилища при этом составляет 128 ГБ. В слоте для SIM-карт также есть место для карты памяти, но уже за счет второй операторской карточки. 5G для недорогих моделей еще не так часто встречается, поэтому и у V21 есть только поддержка LTE. Вместе с ней есть Wi-Fi стандарта ac, Bluetooth 5.1, NFC и навигация. Но, в отличии от «младшей» модели, нет поддержки радио (если это вообще важно).

Разницу в синтетических тестах сложно назвать большой. Где-то немного выигрывает «младшая», а где-то «старшая» модель. А вот в повседневном использовании лучше себя показал V21. В обзоре V21e было отмечено, что постобработка ночных снимков происходила с заметной задержкой. У V21 она тоже есть, но значительно меньше, почти не заставляет ее ждать. Во всем остальном к быстродействию устройства тоже не было вопросов.

Как и к нагреву. Даже долго играя в не самые легкие для смартфона игры, сильного нагрева на корпусе не будет. И это просто отлично. Запуск нескольких подряд тестов стабильности не показал сильного троттлинга, и фактического перегрева тоже не было. Флагманские чипы в таких условиях иногда перегревают корпусы некоторых моделей смартфонов до очень некомфортной температуры. С этим такого не случится.

Также никакой разницы у моделей линейки нет и с программной частью. У V21 тоже Android 11 с Funtouch OS 11.1. Каких-то визуальных изменений или дополнений тут нет. А другой процессор на стабильность системы и комфорт работы не оказал негативного эффекта.

Камеры vivo V21

Технические характеристики камер на бумаге у V21 очень похожи на такие у V21e. Но свои дополнения тут тоже есть. Во-первых, у фронтальной и основной камер есть оптическая стабилизация изображения. Во-вторых, немного отличается значение диафрагмы у основного сенсора:

основной широкоугольный с разрешением 64 МП и ƒ/1,79;

ультраширокоугольный — 8 МП с углом захвата 120° и апертурой ƒ/2,2;

макро — 2 МП и ƒ/2,4.

Ожидания от похожих цифр у камер были не очень высоки. Обычно в таких ситуациях разницы не так и много. Увы, погодные условия не позволили напрямую сравнить оба смартфона линейки. Хотя по некоторым фотографиям видно, что обработка осуществляется с небольшой и не особо принципиальной разницей. Но сразу заметны изменения в работе приложения камеры.

Выглядит оно точно также. И работает быстро. Как уже упоминалось, у «младшей» модели пожаловаться можно было на излишнюю задержку при обработке снимков в вечернем режиме. А вот у V21 этот процесс происходит ощутимо быстрее, и вечером уже куда приятнее снимать. Но переключение между камерами быстрее не стало, ведь лишний тап тут все также придется делать.

К сожалению, во время тестирования смартфона осенняя погода не сильно баловала солнцем. Небо преимущественно было затянуто, что для камер в среднем ценовом диапазоне частенько могло быть не самым удобным обстоятельством. В данном случае экспозицию или контрастность на некоторых фотографиях действительно хочется подправить. Хотя при этом нет сильно перенасыщенных красок, промахов фокусировки и прочих мелких неприятностей. (Фото в полном разрешении доступны по этой ссылке.)

Вечером постобработка этой камеры делает снимки немного светлее, чем у «младшей» модели. Эстетически из-за этого они получаются слегка не такими интересными, но все равно выглядят хорошо. С помощью практически любого популярного редактора такие кадры можно сделать получше без значительных манипуляций. Для такого ценового диапазона потенциал у камеры хороший.

Больше разницы заметно в работе ультраширокоугольной камеры. Тут она значительно лучше справилась с темными участками снимка. При этом она также хорошо справлялась с фокусировкой, не переигрывала с цветами и не оставляла сильной дисторсии по краям фотографии.

Слабоватым местом оказался ночной режим этого сенсора. Практически на всех снимках около источников света остались артефакты. Это сильно портит фотографию. В остальном тоже можно заметить, что с темными участками кадра еще есть над чем работать, да и от 8 МП сложно ожидать хорошую детализацию в таких условиях. Но стоит помнить, что другие смартфоны с подобным ценником точно также не могут похвалиться ночными фотографиями ультраширокоугольной камеры.

К видео этих сенсоров было больше ожиданий, ведь у V21e запись в 4K оказалась значительно лучше многих соперников. Увы, у V21 тут все получилось не так «гладко». Наличие оптической стабилизации обычно должно лучше сказываться на движении камеры. Тут так не случилось. Даже в статическом положении хорошо заметна компенсация движения рук. Но в остальном при максимальном разрешении видео все равно лучше среднего (в своей категории). Максимальный размер кадра для «ультраширика» тут тоже только Full HD. Цифровая стабилизация такого видео все же хороша, но резкости хотелось бы побольше.

Пример записи видео в 4К:

Пример записи Ultra-Wide:

Наименее популярным среди этих трех сенсоров будет макро. Это все также кадры низкого разрешения, для которых потребуется как можно больше света, и желательно натурального. С какими-то вещами этот сенсор справился лучше, чем у V21e (хотя технически они наверняка одинаковые). Но в целом такие фотографии не так часто могут пригодиться как для личного архива, так и для социальных сетей.

44-мегапиксельная фронтальная камера все также хороша в разных условиях. Но к ней добавили такую вещь, которая очень редко встречается в любых смартфонах — фронтальные диоды для подсветки лица. Приложение камеры и без этого умело перевести интерфейс в светлые тона, что давало легкий эффект подсветки, но тут производитель пошел сильно дальше, добавив и «хардверное» решение для совсем плохих условий освещения.

Автономность vivo V21

Сильным место модели оказалась и автономность. Прошлая модель линейки тоже здорово держалась без розетки. Но V21 с другим процессором и более высокой частотой обновления картинки оказался все же выносливее, а емкость батареи у него такая же — 4000 мА•ч. Наш обычный тест автономности показал 12 часов 47 минут работы (41 минута разницы с «младшей» моделью), а в повседневном использовании лучший результат был более 12 часов экрана за два дня. Да, в поездке с большим количеством навигации и работы камеры батарея сдастся раньше, но в обычных условиях на оставшийся заряд часто поглядывать не придется.

И точно также смартфон можно быстро зарядить. V21 с комплектным блоком питания полностью восстановился немного более часа. Места для индукционной зарядки в таком бюджете не всегда находится, поэтому зарядить гаджет можно только проводом.