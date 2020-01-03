Выбор редакции 2019: процессоры

Прошедший год оказался богат анонсами центральных процессоров. Компания AMD может смело заносить 2019-ый себе в актив. Производителю удавалось если не все, то очень многое. На фоне действительно возродившейся конкуренции в десктопном сегменте пользователи готовы были прощать и закрывать глаза на мелкие недочеты. Процессоры Ryzen 3-го поколения с микроархитектурой Zen 2 и чиплет-компоновкой позволили компании не просто избавиться от статуса догоняющей, а принципиально изменить ландшафт этого сегмента и определять направление его развития. Очевидно, что Intel очень неуютно было оказаться в роли догоняющей. Производителю лишь ближе к концу года удалось наладить более-менее серийное производство чипов по 10-нанометровой технологии, да и то пока речь идет лишь об экономичных мобильных CPU. Компания не бездействовала и в десктопном сегменте, но здесь все начинания производителя скорее были похожи на попытки залатать пробоины после массированных атак основного конкурента.

В последние пару лет процессоры AMD с функциональной формулой 6/12 пользуются заслуженной популярностью у тех, кто выбирает сбалансированные решения. 6-ядерные чипы с поддержкой многопоточности и в играх приносят пользу, и для работы вполне подходят. Зачастую такие CPU предлагают оптимальное соотношение цена/производительность, а потому в рейтинге популярности процессоров на hotline.ua именно такие модели оказываются на вершине списка. Вовсе не случайно та же участь была уготована и процессорам Ryzen 5 3600/3600X семейства Matisse.

Младшая модель несколько дешевле, а побывавшая у нас на тестировании старшая – имеет повышенные тактовые частоты и более агрессивный алгоритм ускорения. Благодаря заметно возросшей производительности на такт (IPC), а также повысившимся рабочим частотам и поддержке скоростной памяти, новые чипы AMD ценой чуть больше $200 отлично подходят для оптимальных игровых конфигураций. 6-ядерные чипы новой линейки стали настоящим «народным выбором», а конкурировать с ними здесь могут разве что значительно подешевевшие модели Ryzen 5/7 предыдущего поколения.

Отдельно отметим и младшую 8-ядерную модель нового семейства – Ryzen 7 3700X. Дополнительное увеличение вычислительных ядер/потоков еще редко приносит какую-то практическую пользу в играх, но вот для многопоточных задач это отличное усиление.

К тому же, если учесть, что для «больших» консолей следующего поколения от Sony и Microsoft будут использоваться процессоры AMD с функциональной формулой 8/16, то уже сейчас покупка 8-ядерника даже для игровой платформы имеет осязаемые перспективы. Стоит также напомнить, что все 7-нанометровые чипы Matisse получили поддержку шины PCI-Express 4.0.

В «наградной список» этого года можно было бы вносить фактически весь перечень процессоров с архитектурой Zen 2. Почти все модели в своих ценовых категориях предлагают очень хорошие возможности. Нам хотелось бы выделить 12-ядерный Ryzen 9 3900X и 16-ядерный Ryzen 9 3950X. Чиплет-компоновка с отдельными 8-ядерными чипами CCD и кристаллом I/O позволила AMD предложить уникальные решения для массовой десктопной платформы.

Возможность использовать процессоры с таким количеством вычислительных блоков на материнских платах с разъемом Socket AM4 выглядит настоящим подарком для тех, кто точно знает, как использовать подобные ресурсы. При этом процессоры Ryzen 9 не только прекрасно подходят для многопоточных задач (рендеринг, кодирование, архивирование, видеостриминг и т.п.), но и, как минимум, не хуже младших моделей с меньшим количеством ядер справляются с игровой нагрузкой. При наличии подходящей платы и системы охлаждения, чипы предельно ускоряются, обеспечивая максимум производительности. Энтузиасты могут посетовать разве что на скромный потенциал для ручного форсирования – все разогнано до нас.

Intel Core i5-9400F

Для Intel прошедший год выдался непростым. Производителю приходилось бороться с проблемами в наладке производства по 10-нанометровой технологии, дефицитом мощностей для выпуска 14-нанометровых чипов и исправлениями брешей в системе безопасности. И все все это на фоне небывалой активности основного конкурента. Еще в начале 2019-го было понятно, что Intel постарается выжать максимум от имеющихся решений, а 14 нм и модернизированная архитектура Skylake останутся опорными для десктопных чипов не только прошедшего, но и нынешнего года.

Одним из способов повысить эффективность производства CPU стал выпуск моделей с отключенной интегрированной графикой, для которых используется индекс «F» в названии. Компания предложила целую серию таких чипов, но знаковым из этой линейки можно считать Core i5-9400F (6/6, 2,9/4,1 ГГц). Даже на фоне засилья предложений AMD самый доступный 6-ядерный процессор Intel позволил поддержать практический интерес в очень важном сегменте. Версии с отключенной графикой предлагаются заметно дешевле модификаций с активированным GPU, потому модель оказалась популярной среди тех, кто остается верен платформе Intel.

Intel Ice Lake-U

В прошедшем году компания Intel больший акцент делала на мобильных процессорах. Для экономичных ультрапортов производитель представил массовые чипы семейства Ice Lake-U, изготовленные по нормам 10-нанометрового техпроцесса, и имеют целый перечень любопытных улучшений.

Прежде всего речь о более эффективной микроархитектуре Sunny Cove, пришедшей на смену Skylake, а также усовершенствованном графическом ядре поколения Gen11 с увеличенным количеством вычислителей (до 64 EU). Ice Lake-U имеют встроенные контроллеры Wi-Fi 6 и Thunderbolt 3, а также поддерживают память DDR4-3200 и LPDDR4-3773.

Ноутбуки на базе Ice Lake-U уже в широкой продаже, потому можно подобрать подходящую по функциональности модель, ориентируясь не только на установленный процессор, но и на общее оснащение. Из 10-нанометровых чипов в ассортименте Intel пока лишь мобильные процессоры U/Y-серий при этом тактовые частоты этих CPU едва превышают 4 ГГц.

Было интересно

В 2019 году появилось немало любопытных процессоров, которые заслуживают отдельного упоминания. Стараясь завоевать сердца самых экономных энтузиастов, готовых экспериментировать с самыми доступными чипами, компания AMD в конце ноября представила Athlon 3000G c рекомендованной ценой в $49.

Бюджетный чип для Socket AM4 мало в чем отличается от предшественников Athlon 200GE/220GE/240GE, но примечателен разблокированным множителем с возможностью разгона. Конечно, дополнительные 400–500 МГц не помогут повысить в классе двухъядерный процессор, но вот кошмарить Pentium G54xx – вполне.

В прошедшем году AMD также обновила гибридные процессоры для десктопных систем, предложив чипы Ryzen 3 3200G и Ryzen 5 3400G. Здесь также обошлось без радикальной модернизации. Архитектура Zen+, 12-нанометровый техпроцесс, повышенные частоты CPU и графического ядра, а также припой под крышкой у старшей модели. Чуть больше производительности за те же деньги. Этим APU не понадобились никакие кардинальные улучшения для того, чтобы оставаться самыми функциональными гибридами для настольных систем. Оптимальны для платформ без дискретных видеокарт, в ином случае нет смысла платить и оставлять без дела относительно мощную «встройку».

AMD в этом году также основательно обновила линейку процессоров для рабочих станций, предложив Ryzen Threadripper 3-го поколения. Чиплет-компоновка в данном случае позволила увеличить максимальное количество вычислительных ядер до 64. Версии процессоров с 24 и 32 ядрами уже в продаже, а модели с 48 и 64 вычислителями официально появятся в начале нынешнего года. Увы, но для использования новых чипов все же понадобится новая платформа на базе чипсета AMD TRX40. Такое число ядер/потоков, 4-канальный контроллер памяти DDR4, и бесконечное количество линий PCI-Express 4.0 требует обновления. Однако возможность получить в рамках привычного десктопного формата такую многопоточную производительность позволяет на многое закрывать глаза.

За прошедший год Intel основательно оптимизировала линейку своих процессоров для настольных систем, активно используя версии с деактивированной интегрированной графикой. Согласно топологии десктопных чипов с архитектурой Skylake, встроенный GPU занимает около трети площади кристалла, а возможность пускать в дело пластинки с возможными дефектами в этой области – хороший способ снизить себестоимость изготовления процессоров, особенно в условиях острого дефицита производственных мощностей. Потому в ассортименте чипов Core 9-го поколения появилось около десятка чипов с характерным индексом «F» в названии модели. Изначально такие версии имели ценники аналогичные таковым для процессоров с подключенной графикой, но со временем производитель официально уценил такие версии на $25–30. В розничной продаже зачастую отличие даже больше, потому такие версии пользовались спросом.

Стараясь выжать максимум от LGA1151, Intel представила для этой платформы Core i9-9900KS (8/16; 4,0/5,0 ГГц) – 8-ядерный 16-поточный процессор, который способен ускоряться до 5 ГГц даже под высокой нагрузкой. Несмотря на использование неоднократно улучшенного 14-нанометрового техпроцесса, производителю удается получать очень высокие рабочие частоты даже для чипов такого уровня. Intel не упустила возможности объявить Core i9-9900KS самым производительным в мире CPU для игр. Формально так оно и есть, но конкурент здесь уже в полушаге, тогда как в многопоточных дисциплинах и вовсе сложно что-то противопоставить AMD.

Intel не желает без боя сдавать и сегмент высокопроизводительных HEDT (High-End Desktop). Компания попыталась придать новый импульс платформе LGA2066, предложив осенью процессоры линейки Cascade Lake-X. В рамках семейства представлены модели с 10/12/14/18 ядрами. Несколько повышенные рабочие частоты, увеличенное количество линий PCI-Express 3.0 и 4-канальный контроллер памяти DDR4-2933. По сравнению с предшественниками Skylake-X Refresh изменений минимум, потому неудивительно, что новые CPU совместимы с платами на базе Intel X299.

В сегменте HEDT чипам Cascade Lake-X придется конкурировать уже не с Threadripper, а со старшими Ryzen для Socket AM4. К счастью в Intel это осознают, фактически вдвое снизив рекомендованную стоимость новых процессоров. Например, топовый 18-ядерный Core i9-10980X оценен в $979, тогда как чип Core i9-9980X с такой же функциональной формулой и меньшими рабочими частотами предлагался за $1979. Посмотрим, будет ли этого достаточно чтобы вернуть интригу в данный сегмент.

Планы на 2020 год

Нынешний год обещает быть еще более насыщенным по части процессорных анонсов. Возобновление полноценной конкуренции явно идет на пользу технологическому прогрессу. Получив достаточные ресурсы для развития, AMD явно не планирует делать паузу. Прежде всего компания обновит линейки мобильных чипов, используя для этих моделей уже 7-нанометровые кристаллы с архитектурой Zen 2. Точных сроков появления Ryzen 4000U и Ryzen 4000H пока нет, но судя по утечкам, речь скорее идет о первом квартале нынешнего года.

Наверняка должны обновиться и десктопные APU. Возможно новый техпроцесс позволит использовать для этих гибридов еще более мощную интегрированную графику, а переход на Zen 2 добавит производительности x86-ядрам.

В нынешнем году AMD также обновит основную линейку процессоров для настольных систем. Условные Ryzen 4000 получат усовершенствованную архитектуру Zen 3 с обещанным увеличением производительности на такт (до +17%!), а улучшенный техпроцесс 7+ нм сулит повышение рабочих частот. Наверняка процессоры этой линейки останутся в рамках функциональной формулы 16/32. Модели семейства Vermeer придется подождать до второй половины года. Вряд ли эти CPU будут представлены ранее сентября/октября.

Напомним, что в этом году также выходят новые игровые консоли от Sony и Microsoft. Обе компании используют 7-нанометровые чипы AMD с вычислительной архитектурой Zen 2 и графикой на базе RDNA2. Надеемся, что подготовка столь важных продуктов не повлияет на сроки выхода процессоров для настольных ПК и ноутбуков.

У Intel уже все готово для запуска новой десктопной платформы LGA1200 и процессоров семейства Comet Lake-S. Да, это будут все еще 14-нанометровые чипы, но производитель обещает неплохой прирост производительности. В новой линейке появятся 10-ядерные модели Core i9, а технологию многопоточности Hyper-Threading получат фактически все чипы новой серии, разве что за исключением Celeron.

Удивительно, но Intel также удалось подтянуть рабочие частоты. Старшие модели смогут ускоряться до 5,1–5,3 ГГц. В многопоточных задачах прирост производительности ожидается до 30%. Изменений на уровне микроархитектуры здесь минимум, потому вычислительная мощь увеличена за счет большего количества вычислительных ядер/потоков и частотного буста. Вряд ли это сильно поможет на равных конкурировать с 12/16-ядерными Ryzen 9 3900X/3950X, а особенно их преемниками – Ryzen 4000 – в многопоточных задачах, но если ценовая политика окажется выверенной, Comet Lake-S вполне могут оказаться неплохим вариантом до появления на десктопах 10-нанометровых CPU с новой микроархитектурой. Увы, но такие процессоры припозднились. Переход на 10 нм растянулся во времени из-за желания Intel значительно увеличить плотность размещения транзисторов, но в результате разработчики столкнулись с проблемами, которые значительно отсрочили переход на новый техпроцесс. Впрочем, для пользователей скорее важен конечный результат, а не способ его достижения. Возможно из-за технических неурядиц Intel активнее будет задействовать ценовой рычаг. Хотя компания очень не любит использовать этот инструмент конкуренции, но в нынешних условиях, похоже, правила игры устанавливает другой участник рынка.

В 2020 году мы ожидаем массу интересных чипов для различных платформ. Времена ежегодных «+5%» уже позади. Процессорный рынок заметно преобразился. Реальная конкуренция добавляет динамики и разнообразия, позволяя нам голосовать своим кошельком за самые удачные продукты. Хорошо, когда есть из чего выбирать.

Уже в ближайшее время ожидаем больше информации о новых процессорах. Буквально через несколько дней стартует выставка CES 2020 на которой AMD и Intel поделятся своими планами на ближайшее будущее. По крайней мере, надеемся услышать больше конкретики по срокам запуска платформы Intel LGA1200 и стоимости новых продуктов, тогда как ассортимент моделей уже известен. Как обычно, стараемся держать вас в курсе событий.