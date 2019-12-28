Подробные характеристики новых настольных CPU Intel Core 10-го поколения (Comet Lake-S) платформы LGA1200. 10-ядерный флагман Core i9-10900K сможет разгоняться до 5,3 ГГц





В ближайшее время Intel представит новые настольные процессоры Core 10-го поколения (семейство Comet Lake-S), которые заменять собой нынешние уже хорошо знакомые нам 14-нм чипы Intel Core 9-го поколения (Coffee Lake Refresh). О грядущем обновлении массовой настольной платформы «синих» мы писали уже не раз: представители нового семейства Comet Lake-S останутся на техпроцессе 14 нм, хотя это будет его улучшенная версия 14 нм++, нарастят число ядер — до десяти в топовых моделях — и частоты, а также перейдут на новый разъем — LGA 1200 вместо LGA 1151, дебютировавшего только в 2015 году. Сегодня веб-ресурс Informatica Cero обнародовал новую порцию слайдов Intel, которые раскрывают основные технические характеристики «новых» CPU Intel Core 10-го поколения.

Итак, семейство десктопных процессоров Comet Lake-S будет включать как минимум 11 моделей с числом ядер от 4 до 10 штук, которые будут выпущены в линейках Core i9, i7, i5 и i3. Линейка высокопроизводительных Core i9 будет представлена моделями Core i9-10900 и Core i9-10900K. Оба получат по десять ядер x86-ядер на архитектуре Skylake с поддержкой технологии многопоточной обработки данных Hyper-Threading, 20 МБ кэша L3 и смогут похвастать функцией автоматического разгона Velocity Boost, которая позволит получить дополнительные 100 МГц к максимальной частоте при достаточно эффективной СО. Модель Core i9-10900K выделяется разблокированным множителем, более высокими частотами и, следовательно, повышенным TDP. Говоря конкретнее, Core i9-10900K характеризуется 125-ваттным теплопакетом и работает на частотах от 3,7 до 5,2 ГГц (5,3 ГГц с Velocity Boost) в динамическом разгоне, тогда как обычный Core i9-10900 при номинальном TDP 65 Вт трудится на частотах 3,8-5,1 ГГц.

Отличительной особенностью новых чипов Comet Lake-S станет поддержка технологии Hyper-Threading не только у всех процессоров Core, благодаря чему модель начального уровня Core i3-10300, как ожидается, сравнится с Core i7-7700 7-го поколения Kaby Lake, а Core i5-10600 — с Core i7-8700 8-го поколения Coffee Lake. При этом поддержку новейшей технологии Turbo Boost Max 3.0 (предлагает четыре высокопроизводительных ядра для приложений с поддержкой многопоточности вместо двух в предыдущей версии) есть только у топовых Core i9 и моделей Core i7. Все процессоры имеют встроенные двухканальных контроллер памяти DDR4-2933 и графический блок UHD Graphics 630.

С предварительными характеристиками остальных процессоров Intel Core 10-го поколения (Comet Lake-S) можно ознакомиться в таблице ниже. Увы, подробностей о ценах пока нет.

Процессор Количество ядер/потоков Частота (Базовая/Boost), ГГц Turbo Boost Max 3.0 (два самых быстрых ядра), ГГц Velocity Boost, ГГц Объем кэш-памяти L3, МБ TDP, Вт Core i9-10900K 10 / 20 3,7 / 5,1 5,2 5,3 20 125 Core i9-10900 10 / 20 2,8 / 5,0 5,1 5,2 20 65 Core i7-10700K 8 / 16 3,8 / 5,0 5,1 – 16 125 Core i7-10700 8 / 16 2,9 / 4,7 4,8 – 16 65 Core i5-10600K 6 / 12 4,1 / 4,8 – – 12 125 Core i5-10600 6 / 12 3,3 / 4,8 – – 12 65 Core i5-10500 6 / 12 3,1 / 4,5 – – 12 65 Core i5-10400 6 / 12 2,9 / 4,3 – – 12 65 Core i3-10320 4 / 8 3,8 / 4,6 – – 8 65 Core i3-10300 4 / 8 3,7 / 4,4 – – 8 65 Core i3-10100 4 / 8 3,6 / 4,3 – – 8 65

Для процессоров Intel Core 10-го поколения понадобятся новые материнские платы с разъемом LGA1200, которые будут использовать наборы логики Intel 400-й серии. При этом они сохранят совместимость со старыми системами охлаждения.

Обновленная массовая платформа Intel LGA1200 предложит до 40 линий PCI Express 3.0 (16 от CPU и до 24 от чипсета), поддержку Intel Wi-Fi 6 (802.11ax), порты SATA 6 Гбит/с, USB 3.2 Gen2 и другие интерфейсы.

Анонс новых десктопных чипов Intel Core 10-го поколения (Comet Lake-S) и сопутствующей платформы LGA 1200 ожидается 6 января в рамках выставки CES 2020.

Источник: Informatica Cero