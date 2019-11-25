Intel начинает продажи «новых» 14-нм HEDT-процессоров Core i9-10000 (Cascade Lake-X), а AMD — 7-нм Ryzen Threadripper 3000 (Castle Peak)
25 ноября Intel и AMD начинают мировые продажи своих новых высокопроизводительных (HEDT) процессоров. Речь о чипах Intel Core i9-10000 (Cascade Lake-X) в конструктивном исполнении LGA2066 и AMD Ryzen Threadripper 3000 (Castle Peak) в исполнении sTRX4.
Напомним, новые процессоры HEDT поколения Cascade Lake-X были представлены в начале октября. Технически новые Cascade Lake-X мало чем отличаются от старых Skylake-X Refresh (немного выросли частоты, поддержка DDR4-2933 и + 4 линии PCI-E 3.0), но зато они вдвое дешевле. Впрочем, старые Skylake-X Refresh вскоре тоже должны подешеветь вдвое.
Новые Cascade Lake-X сохранили совместимость с существующими системными платами на чипсете Intel X299. Разумеется, при условии обновления прошивки UEFI (при этом поддержка Kaby Lake-X теряется). Основные технические параметры и цены всех четырех новых HEDT-процессоров Core i9-10000 (Cascade Lake-X) и их предшественников приведены в таблице ниже.
|Процессор
|Кол-во ядер/потоков
|Тактовые частоты, ГГц
|Объем кэш-памяти L3, МБ
|Кол-во линий PCIe
|TDP, Вт
|Рекомендованная цена, $
|Cascade Lake-X
|Core i9-10980XE
|18/36
|3,0-4,8
|24,75
|48
|165
|979
|Core i9-10940X
|14/28
|3,3-4,8
|19,25
|48
|165
|784
|Core i9-10920X
|12/24
|3,5-4,8
|19,25
|48
|165
|689
|Core i9-10900X
|10/20
|3,7-4,7
|19,25
|48
|165
|590
|Skylake-X Refresh
|Core i9-9990XE
|14/28
|4,0-5,1
|19,25
|44
|255
|2300
|Core i9-9980XE
|18/36
|3,0-4,5
|24,75
|44
|165
|1979
|Core i9-9960X
|16/32
|3,1-4,5
|22
|44
|165
|1684
|Core i9-9940X
|14/28
|3,3-4,5
|19,25
|44
|165
|1387
|Core i9-9920X
|12/24
|3,5-4,5
|19,25
|44
|165
|1189
|Core i9-9900X
|10/20
|3,5-4,5
|19,25
|44
|165
|989
|Core i9-9820X
|10/20
|3,3-4,2
|16,5
|44
|165
|889
|Core i7-9800X
|8/16
|3,8-4,5
|16,5
|44
|165
|589
Что же касается новых AMD Ryzen Threadripper 3000 (Castle Peak) в исполнении sTRX4, пока что линейка представлена двумя моделями — 24-ядерной Ryzen Threadripper 3960X и 32-ядерной Ryzen Threadripper 3970X. Напомним, официальный дебют чипов состоялся 7 ноября, а все подробности мы расписали в нашей предыдущей заметке. Основные же характеристики в сравнении с предшественниками — в таблице ниже:
|Процессор
|Техпроцесс,нм
|Количество ядер/потоков
|Частота (Базовая/Boost), ГГц
|Объем кэш-памяти L3, МБ
|Поддерживаемая
память
|Кол-во линий PCIe
|TDP, Вт
|Рекомендованная цена, $
|Цена за ядро, $
|TR 3970X
|7
|32 / 64
|3,7 / 4,5
|128
|DDR4-3200
|88 PCIe 4.0 (из них свободно 72)
|280
|1999
|62,47
|TR 2990WX
|12
|32 / 64
|3,0 / 4,2
|64
|DDR4-2933
|64 PCIe 3.0 (из них 4 зарезервированы чипсетом)
|250
|1799
|$56
|TR 3960X
|7
|24 / 48
|3,8 / 4,5
|128
|DDR4-3200
|88 PCIe 4.0 (из них свободно 72)
|280
|1399
|58,29
|TR 2970WX
|12
|24 / 48
|3,0 / 4,2
|64
|DDR4-2933
|64 PCIe 3.0 (из них 4 зарезервированы чипсетом)
|250
|1299
|54
Сегодня вместе с Threadripper 3000-й серии в продажу также должен поступить новый 16-ядерный процессор Ryzen 9 3950X массовой платформы AM4 за $750, который, как показали тесты, на сегодня является самым производительным потребительским процессором в своем классе. То есть, именно Ryzen 9 3950X можно рассматривать в качестве конкурента Core i9-10980XE.