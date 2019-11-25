Intel начинает продажи «новых» 14-нм HEDT-процессоров Core i9-10000 (Cascade Lake-X), а AMD — 7-нм Ryzen Threadripper 3000 (Castle Peak)

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25 ноября Intel и AMD начинают мировые продажи своих новых высокопроизводительных (HEDT) процессоров. Речь о чипах Intel Core i9-10000 (Cascade Lake-X) в конструктивном исполнении LGA2066 и AMD Ryzen Threadripper 3000 (Castle Peak) в исполнении sTRX4.

Напомним, новые процессоры HEDT поколения Cascade Lake-X были представлены в начале октября. Технически новые Cascade Lake-X мало чем отличаются от старых Skylake-X Refresh (немного выросли частоты, поддержка DDR4-2933 и + 4 линии PCI-E 3.0), но зато они вдвое дешевле. Впрочем, старые Skylake-X Refresh вскоре тоже должны подешеветь вдвое.

Новые Cascade Lake-X сохранили совместимость с существующими системными платами на чипсете Intel X299. Разумеется, при условии обновления прошивки UEFI (при этом поддержка Kaby Lake-X теряется). Основные технические параметры и цены всех четырех новых HEDT-процессоров Core i9-10000 (Cascade Lake-X) и их предшественников приведены в таблице ниже.

Процессор Кол-во ядер/потоков Тактовые частоты, ГГц Объем кэш-памяти L3, МБ Кол-во линий PCIe TDP, Вт Рекомендованная цена, $ Cascade Lake-X Core i9-10980XE 18/36 3,0-4,8 24,75 48 165 979 Core i9-10940X 14/28 3,3-4,8 19,25 48 165 784 Core i9-10920X 12/24 3,5-4,8 19,25 48 165 689 Core i9-10900X 10/20 3,7-4,7 19,25 48 165 590 Skylake-X Refresh Core i9-9990XE 14/28 4,0-5,1 19,25 44 255 2300 Core i9-9980XE 18/36 3,0-4,5 24,75 44 165 1979 Core i9-9960X 16/32 3,1-4,5 22 44 165 1684 Core i9-9940X 14/28 3,3-4,5 19,25 44 165 1387 Core i9-9920X 12/24 3,5-4,5 19,25 44 165 1189 Core i9-9900X 10/20 3,5-4,5 19,25 44 165 989 Core i9-9820X 10/20 3,3-4,2 16,5 44 165 889 Core i7-9800X 8/16 3,8-4,5 16,5 44 165 589

Что же касается новых AMD Ryzen Threadripper 3000 (Castle Peak) в исполнении sTRX4, пока что линейка представлена двумя моделями — 24-ядерной Ryzen Threadripper 3960X и 32-ядерной Ryzen Threadripper 3970X. Напомним, официальный дебют чипов состоялся 7 ноября, а все подробности мы расписали в нашей предыдущей заметке. Основные же характеристики в сравнении с предшественниками — в таблице ниже:

Процессор Техпроцесс,нм Количество ядер/потоков Частота (Базовая/Boost), ГГц Объем кэш-памяти L3, МБ Поддерживаемая

память Кол-во линий PCIe TDP, Вт Рекомендованная цена, $ Цена за ядро, $ TR 3970X 7 32 / 64 3,7 / 4,5 128 DDR4-3200 88 PCIe 4.0 (из них свободно 72) 280 1999 62,47 TR 2990WX 12 32 / 64 3,0 / 4,2 64 DDR4-2933 64 PCIe 3.0 (из них 4 зарезервированы чипсетом) 250 1799 $56 TR 3960X 7 24 / 48 3,8 / 4,5 128 DDR4-3200 88 PCIe 4.0 (из них свободно 72) 280 1399 58,29 TR 2970WX 12 24 / 48 3,0 / 4,2 64 DDR4-2933 64 PCIe 3.0 (из них 4 зарезервированы чипсетом) 250 1299 54

Сегодня вместе с Threadripper 3000-й серии в продажу также должен поступить новый 16-ядерный процессор Ryzen 9 3950X массовой платформы AM4 за $750, который, как показали тесты, на сегодня является самым производительным потребительским процессором в своем классе. То есть, именно Ryzen 9 3950X можно рассматривать в качестве конкурента Core i9-10980XE.