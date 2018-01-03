Выбор редакции 2017: процессоры

2017 год оказался полон приятных сюрпризов для ценителей десктопных систем. Оба ключевых разработчика центральных процессоров – AMD и Intel – за этот период представили много знаковых чипов, причем интересных для пользователей с самыми различными запросами.

Процессоры AMD с архитектурой Zen вернули интригу и долгожданную конкуренцию в сегменте процессоров для настольных систем. Возможно запуск новой платформы получился не настолько гладким как хотелось бы, но к концу 2017 года разработчикам удалось сгладить начальные шероховатости, расширив ассортимент процессоров и материнских плат для Socket AM4, а также улучшив совместимость со скоростными модулями памяти DDR4.



Стартовая модель в линейке чипов Ryzen 7 позволяет прочувствовать всю мощь новых 8-ядерных процессоров AMD. Поддержка технологии SMT дает возможность CPU обрабатывать одновременно до 16 потоков данных, увеличивая производительность в ресурсоемких приложениях. Относительно невысокие базовые частоты Ryzen 7 1700 можно компенсировать разгоном, причем, если не гнаться за рекордами, то для умеренного ускорения подойдет даже комплектный кулер.

Модель Ryzen 5 1600 стала настоящим народным выбором. Если 8-ядерные чипы линейки Ryzen 7 больше интересны требовательным пользователям, которые готовы потратить на покупку процессора более $300, то 6-ядерные Ryzen 5 1600 отлично вписываются в сбалансированные конфигурации. В комплекте с видеокартой среднего класса данная модель легко становится основой для оптимальной игровой конфигурации. Поддержка SMT также добавляет вычислительной производительности в многопоточных приложениях.





Все процессоры семейства AMD Ryzen имеют разблокированный множитель, потому частотную конфигурацию можно подкорректировать в соответствии со своими запросами. Потенциал для разгона относительно небольшой. Нечасто процессорам удается преодолеть рубеж в 4 ГГц. Улучшить частотные характеристики разработчики обещают во втором поколении Ryzen, которое AMD должны представить уже в первом квартале нынешнего года.

С появлением чипов семейства Coffee Lake впервые компания Intel предложила для массовой десктопной платформы 6-ядерные процессоры. Увеличенные количество ядер и объем L3, повышенные частоты и агрессивная работа технологии Turbo Boost обеспечили прирост производительности в 40–50% по сравнению с таковой для процессоров предыдущего поколения (Kaby Lake). При этом стоимость представленных моделей осталась примерно на прежнем уровне. Нет, это не аттракцион невиданной щедрости, а следствие реальной конкуренции на рынке.





Топовая модель новой линейки практически не имеет недостатков. Очень быстрый 6-ядерник с поддержкой Hyper-Threading. Прекрасный вариант для ультимативной игровой системы. Посетовать можно разве что на долгую ограниченную доступность на рынке после официального старта продаж и не лучший термопластичный интерфейс под крышкой, ограничивающий разгон CPU.

Процессоры Pentium линейки Kaby Lake стали настоящим сюрпризом в начале 2017 года. Производитель разблокировал для данной серии CPU технологию Hyper-Threading, позволив двухъядерным чипам одновременно обрабатывать до 4 потоков данных. Этот технически несложный ход обеспечил заметный скачок производительности, максимально приблизив Pentium к более дорогостоящим Core i3-7ххх.





Для базовой модели новой линейки Pentium G4560 была установлена очень привлекательная цена – $64. Процессоры стали настоящей находкой для тех, кто рассчитывал сэкономить при сборке базовой платформы. Однако большой спрос на эту модель вынудил производителя негласно снизить объемы производства. Со временем начальная версия Pentium вновь появилась в широкой продаже, но уже по новой цене, мало в чем отличающейся от таковых для старших представителей серии.

Было интересно

Прошедший год оказался необычайно урожайным по части десктопных процессоров. Кроме уже отмеченных моделей можно выделить еще целую группу интересных чипов. В частности для систем начального класса AMD предложила 4-ядерные процессоры Ryzen 3 стоимостью от $110.



Интересные решения в своей категории, которые основательно испортили жизнь двухъядерным Core i3-7xxx. Хотя, с появлением 4-ядерных Core i3-8xxx, а особенно ожидаемых бюджетных плат для Coffee Lake, будущее этих моделей уже не выглядит безоблачным.

Приятно видеть, что AMD намерена играть не только в массовом сегменте, но и предлагает неординарные решения для самых требовательных пользователей. Экспериментируя с возможностями Ryzen, разработчики объединили пару 8-ядерных кристаллов, увеличив количество доступных линий PCI Express 3.0 и приправив все это 4-канальным контроллером памяти DDR4.



Линейка могучих CPU, получивших название Ryzen Threadripper, включает модели с количеством ядер 8, 12 и 16. Все чипы поддерживают технологию SMT, удваивающую количество одновременно обрабатываемых потоков. Для процессоров используется новая платформа Socket TR4, которая хотя и не может похвастать богатством выбора материнских плат, но и те что уже есть, позволяют собрать мощную функциональную систему.

В прошедшем году компании Intel приходилось выступать в непривычной для себя роли, отвечая на убедительные аргументы основного конкурента. Очевидно, предложения AMD не то чтобы застали врасплох некогда беззаботного лидера рынка, но заставили без гримасы умиления на лице ускориться с выводом новых продуктов. Под внешним давлением мы увидели процессоры семейства Coffee Lake в том виде и в том составе, который был представлен в сентябре. Кроме уже упомянутого флагмана также можем выделить Core i7-8700. Перспективная модель для тех, кто не готов играться с разгоном, но хочет получить топовый шестиядерник с поддержкой Hyper-Threading. Основной преградой остается лишь очень ограниченная доступность этой модели в продаже.



Для процессоров младших линеек Core разработчики также увеличили количество вычислительных блоков. В серии 8-го поколения все чипы Core i5 стали 6-ядерными, а все модели Core i3 получили 4 полноценных физических ядра. Во всех случаях прирост производительности очень ощутимый, это уже далеко не 5–10%, к которым мы уже привыкли при очередной смене поколений CPU. Здесь особо выделим начальные модели в линейках. Core i3-8100 – самый доступный 4-ядерный процессор с рекомендованной ценой в $117. Практически по этой цене чип уже можно приобрести в розничной продаже. В пару к ним очень не хватает недорогих материнских плат, появление которых ждем в первом квартале нынешнего года.

Шестиядерный Core i5-8400 также приятно порадовал рекомендованной стоимостью в $182, хотя c доступностью этой модели все еще есть проблемы, да и цена заметно выше заявленной.

Еще в середине прошлого года компания Intel представила новую энтузиастскую платформу LGA2066 с последующим пополнением доступной для нее линейкой процессоров. Изначально были представлены чипы Skylake-X с количеством вычислительных ядер 6,8 и 10, а также 4-ядерные Kaby Lake-X. Несколько месяце спустя ассортимент Core-X пополнился моделями с 12, 14, 16 и даже 18 ядрами. И это все в рамках десктопной платформы. Конечно, четырехзначные ценники моделей с десятью и большим количеством ядер сочтут оправданными лишь пользователи, которые наверняка знают в какое русло направить и как эффективно использовать такие вычислительные ресурсы. Это какие-то сложные счетные задачи, которые хорошо распараллеливаются, но не могут быть ускорены с помощью транскодеров QuickSync или GPU.

Планы на 2018 год

Нынешний год также обещает быть интересным. AMD должна обновить линейку Ryzen. Речь о глубинных архитектурных изменениях не идет. Прежде всего ожидаем улучшения частотного потенциала процессоров и лучшей совместимости со скоростными модулями памяти. Если производителю кристаллов, компании GlobalFoundries, все же удастся перевести выпуск чипов AMD на 12-нанометровый техпроцесс, то кроме частотного запаса мы получими и некоторое снижение энергопотребления процессоров. Наверняка обновление Ryzen растянется на несколько этапов и пойдет по уже проторенному пути – от наиболее производительных к наименее дорогостоящим. Если технологических трудностей не возникнет, возможно апгрейд получат и Ryzen Threadripper.

Компания Intel в текущем году будет всячески развивать линейку Coffee Lake, расширяя ассортимент процессоров, а также предлагая новые чипсеты с улучшенной функциональностью. А вот что касается следующего поколения CPU, то если верить утекшим в сеть слайдам с планами производителя, в ближайшее время выход десктопных 10-нанометровых чипов под LGA1151 не предполагается. Переход на новый техпроцесс сопровождается серьезными трудностями, особенно когда речь идет об изготовлении сложных кристаллов. Выход 10-нм чипов уже не первый раз откладывается, хотя, как видим на примере Coffee Lake, потенциал улучшенного 14-нанометрового техпроцесса еще не исчерпан.

HEDT-платформа в четвертом квартале обновится. Intel предложит для LGA2066 новые чипы Cascade Lake-X. Никаких подробностей об этих процессорах пока нет, можем лишь предположить, что речь идет об усовершенствованных Skylake-X, которые также будут выпускаться по 14-нанометровой технологии.

В 2018 году производители будут наращивать объемы производства чипов, избавляясь от дефицита и закрывая проблемные позиции. На фоне возобновившейся конкуренции хотелось бы увидеть и неподдельную борьбу за кошельки потенциальных покупателей, с полагающимися скидками, уценками и распродажами. Все же мы этого заслужили.

В свете последних новостей о проблемах с безопасностью, в нынешнем году забот будет много не только у разработчиков CPU, но и у программистов, которые попытаются компенсировать недостатки процессорных микроархитектур. Ну, что же, начало года многообещающее, скучно точно не будет.