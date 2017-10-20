Windows 10 Fall Creators Update: что нового?

Строго по расписанию, 17 октября Microsoft выпустила очередное большое обновление для своей ОС. Как и раньше, оно получило собственное название: Fall Creators Update, но, в отличие от предыдущего «просто» Creators Update, вышедшего полгода назад, название нынешнего на русский уже не переводится (видимо, «обновление для дизайнеров» прижиться так и не смогло). Что же нового нам предлагает «осенний апдейт»?

Как получить?

Обновление уже официально доступно для всех желающих, поэтому получить его можно двумя способами – либо дождаться, когда Windows Update сама его «увидит» и предложит загрузить, либо скачать самостоятельно с официального сайта. Здесь можно как инсталлировать апдейт поверх существующей системы (пункт Update now), так и установить последнюю версию Windows 10 «начисто», с нуля. Для этого понадобится загрузить утилиту Media Creation Tool (доступна на той же официальной странице, но уже по второй ссылке, Download tool now). Как и раньше, процедура обновления оказывается довольно длительной, поэтому перед ее началом лучше на всякий случай убедиться, что в ближайшие час-два ни для чего критически важного компьютер вам не понадобится. В итоге система обновится до версии 1709 – это и есть Fall Creators Update.

Fluent Design

Одним из самых значительных нововведений, которое, тем не менее, практически не бросается в глаза, является новая концепция дизайна интерфейса — Fluent Design (рабочее название Project Neon). Ее анонс состоялся еще в мае, в рамках конференции Microsoft Build 2017, и уже тогда стало известно, что впервые Fluent Design будет использован именно в Fall Creators Update.

Переход на Fluent Design будет постепенным, в течение ближайших лет, и в новом обновлении он используется так слабо, что не зная об этом, заметить его будет затруднительно. Пока здесь можно увидеть только новый эффект полупрозрачности и эффект «подсветки» пункта меню, над которым сейчас находится курсор. Microsoft планирует расширять его использование в следующих обновлениях, а пока он выглядит хоть и симпатично, но при прямом сравнении со старым интерфейсом ощущается легкий конфликт дизайнов.

Меню «Пуск»

В отличие от предыдущих обновлений, серьезно переделывавших меню «Пуск», в Fall Creators Update изменения здесь скорее косметические – похоже, Microsoft наконец удовлетворилась тем, как выглядит этот элемент системы.

Так, теперь появилась возможность «диагонального» изменения размеров меню (с захватом курсором правого верхнего угла окна), в контекстных меню стало больше пунктов, а в самом меню используется полупрозрачность из Fluent Design (впрочем, заметить ее можно далеко не всегда – если фон более-менее однотонный и не очень яркий, понять, что тут есть полупрозрачность, практически невозможно).

Центр уведомлений

А вот Центр уведомлений обновился сильнее. Теперь уведомления группируются по приложениям (из-за чего уменьшилось количество отображаемых уведомлений – «шапки» с заголовками программ съедают довольно много полезного пространства, да и сами блоки стали чуть крупнее – впрочем, это станет заметным недостатком только для тех пользователей, которые получают много уведомлений).

Как и в меню «Пуск», здесь также используется полупрозрачность, а всплывающие в правом нижнем углу уведомления больше не крепятся к правому краю экрана, а «плавают» на некотором расстоянии от него (плюс кнопка закрытия такого «попапа» поменялась с крестика на стрелку – показывая таким образом, что вы не удаляете уведомление, а отправляете его обратно в Центр уведомлений).

Люди

Рядом с системным треем теперь располагается хаб «Люди» — в нем собраны ваши приложения для общения и контакты – нужно это, похоже, только для того, чтобы иметь возможность закреплять самые необходимые контакты на панели задач (их аватары появятся слева от хаба, после чего можно вызывать быстрое окно для общения с ними и отправлять файлы, просто перетаскивая их на аватарку на панели задач). На данный момент хаб поддерживает, похоже, только родные приложения Microsoft – Mail и Skype, и главный вопрос, как быстро другие разработчики добавят в свои клиенты поддержку «Людей». Отрадная новость для тех, кому эта функциональность не нужна – отображение хаба «Люди» можно выключить в контекстном меню панели задач.

Связь со смартфоном

Идея единого рабочего пространства выглядит очень привлекательно, и Microsoft наконец начала делать какие-то шаги в этой области – в Fall Creators Update появилась возможность привязать свой смартфон к ПК. Делается это в «Параметрах», где теперь появился отдельный раздел «Телефон». После выбора пункта «добавить телефон» и ввода своего номера вы получите SMS со ссылкой на загрузку лаунчера Microsoft Launcher из Google Play – после его установки и входа в учетную запись Microsoft вы получите возможность отправлять с телефона ссылки на веб-страницы к себе на ПК – либо для немедленного открытия (разумеется в Microsoft Edge, даже если браузером по умолчанию назначен другой), либо для просмотра в будущем (в таком случае они отправляются в Центр уведомлений). Примечательно, что работает эта функция и при возврате к своему старому лаунчеру. Пока это все, на что способна связь телефона и ПК в Windows 10, но функциональность будет развиваться в будущем – уже обещаны синхронизация уведомлений и возможность сброса входящего вызова с десктопа.

«Файлы по запросу» в OneDrive

В Windows 8.1 у сервиса OneDrive была полезная функция – хранить файлы в «облаке» и получать к ним доступ без синхронизации с локальным хранилищем. Впоследствии она исчезла, и вот теперь снова возвращается, уже под названием On-Demand Sync (синхронизация по запросу). Теперь можно не дублировать все ваше хранилище локально – приложение OneDrive будет отображать все облачные документы, при попытке их открытия они будут загружаться на ПК, а после окончания работы с ними – синхронизироваться с «облаком» и удаляться с локального накопителя. В локальной папке OneDrive в Проводнике отличить их можно по иконке облачка в поле «Статус».

Microsoft Edge

Microsoft последовательно совершенствует свой новый браузер, и сейчас он уже выглядит достаточно хорошо для того, чтобы не быть просто «браузером для загрузки Chrome». В Fall Creators Update была переработана система Избранного, появилось удобное древовидное представление всех сохраненных ссылок и возможность сохранять в Избранном все открытые вкладки сразу. Сайты можно прикреплять на панель задач, добавлен полноэкранный режим (активируется по F11 или с помощью кнопки в меню масштабирования страницы), встроенный ридер PDF и EPUB теперь позволяет оставлять пометки с помощью стилуса, появилась поддержка новых стандартов и протоколов, например, WebVR, и т.д. – в общем, изменений в обновленном Edge много, так что при первом старте он даже показывает страницу Microsoft Edge Tips, где рассказывает о самых значимых новинках (и отмечает ваш прогресс в ознакомлении с ними).

Рукописный ввод

Помнится, в обзоре весенного Creators Update мы выражали недоумение по поводу того, что в нем практически не оказалось новшеств для работы на планшетах – в этот же раз Microsoft не обошла вниманием альтернативные (по крайней мере, для десктопа) способы ввода.

Итак, в Fall Creators Update была улучшена поддержка стилуса, расширены возможности навигации с его помощью, доработано преобразование рукописного текста в печатный в Microsoft Edge, панель рукописного ввода в сенсорной клавиатуре также получила свою порцию оптимизаций и улучшений (сама же клавиатура теперь поддерживает ввод с помощью свайпов а-ля SwiftKey), а функция поиска устройства («Параметры – Обновление и безопасность») с помощью Bing Maps может показать, в каком месте вы в последний раз пользовались стилусом. Также с его помощью теперь можно управлять отображением презентаций.

Из альтернативных способов управления стоит отметить появившуюся в Windows 10 поддержку устройств Tobii для управления с помощью взгляда — ранее мы встречали их в отдельных игровых ноутбуках, также они доступны в виде отдельных датчиков, и использовались только в играх и приложениях, в которые их поддержка была добавлена разработчиками; теперь же они поддерживаются на уровне системы.

Смешанная реальность

Microsoft продолжает эксперименты со смешанной реальностью (см., в частности, наш обзор Microsoft Hololens) и представила платформу Windows Mixed Reality. В Fall Creators Update компания делает больший упор на VR – с помощью специальных шлемов (на официальном сайте уже доступно несколько моделей от ведущих производителей) пользователь сможет «общаться» с Windows в виртуальной реальности (ряд приложений будут просто плоскими экранами, другие же предложат полноценное погружение в VR). Намерения Microsoft и дальше развивать это направление выглядят серьезно – достаточно сказать, что на прошедшем 3 октября специальном мероприятии в Сан-Франциско, полностью посвященном смешанной реальности, было объявлено, в частности, о начале сотрудничества с Valve в области поддержки SteamVR-продуктов на платформе Windows Mixed Reality.

Опробовать смешанную реальность можно и без специального шлема – приложение Mixed Reality Viewer (доступно в Windows Store) позволяет получить дополненную реальность на экране монитора с помощью подключенной к ПК веб-камеры – пользователь сможет встраивать 3D-объекты в «реальный мир» (которые, к слову, он может создавать тут же, с помощью графического редактора Paint 3D).

Story Remix

В приложении Photos появилась возможность создавать простенькие видеоролики из ваших фото и видео – делается это буквально в пару щелчков мышью, есть возможность добавлять подписи, отрезать ненужное, применять фильтры, темы, накладывать музыку — после чего можно поделиться ими с друзьями с помощью функции Share (которая позволяет отправить видео по почте или Skype, загрузить на YouTube, сохранить файл локально и т.д.). Конечно, Story Remix не составит конкуренцию даже несложному домашнему видеоредактору, однако с основной своей задачей – быстро «склеить» слайд-шоу из семейных фото, разбавить парой-тройкой видеоклипов и получить на выходе ролик на одну-две минуты – это приложение справится.

Кортана

Виртуальный помощник Кортана в очередной раз «поумнела», научилась распознавать даты на фото (например, на снимках постеров концертов или обведенных с помощью стилуса участках изображения) и создавать напоминания о найденных там событиях. Также в Fall Creators Update появилась платформа Cortana Skills, с помощью которой сторонние разработчики могут добавлять в свои приложения ее поддержку – к примеру, управлять с ее помощью аудиоплеером. Кроме того, Microsoft планирует вскоре выпустить «умную акустику» Cortana Speaker – аналог Google Home или Amazon Alexa. К сожалению, все это по-прежнему недоступно в нашем регионе, поэтому такие нововведения представляют лишь академический интерес.

Другие изменения

Кроме того, Fall Creators Update привносит и массу других, более мелких и не таких серьезных улучшений. Например, игры на платформе UWP теперь смогут использовать больше системных ресурсов, а диспетчер задач теперь показывает информацию о загрузке видеокарты во вкладке «Производительность».

Были добавлены и новые функции безопасности: например, «Контролируемый доступ к папкам» в Защитнике Windows позволяет защитить свои файлы и папки от несанкционированного изменения вредоносными приложениями, в систему была интегрирована защита от эксплойтов из набора средств EMET, при установке приложений из Windows Store они будут выводить запрос доступа к различным системным ресурсам (камера, микрофон, контакты) и т.д. В параметрах дисплея появились настройки для HDR-монитора (а игровая панель научилась снимать скриншоты с HDR-игр), в настройках «Специальные возможности — цвет и высокая контрастность» теперь есть возможность применять специальные фильтры, облегчающие восприятие интерфейса людьми с различными нарушениями цветового восприятия, поделиться с друзьями файлами можно прямо из Проводника (в его контекстном меню появился пункт «Отправить»), в «Параметры — Система – Хранилище» теперь можно вручную удалить старые версии Windows (и не ждать их автоматического удаления через две недели), забытый пароль к учетной записи Microsoft можно восстановить на экране блокировки, появились новые опции по экономии заряда батареи и т.д.

Итоги

Немного парадоксально, но несмотря на все вышеперечисленное, Fall Creators Update не ощущается серьезным обновлением – подавляющее большинство изменений выглядит как «шлифовка» уже работающих функций и добавление массы мелких нововведений. Из глобальных новшеств здесь новая концепция дизайна, соединение ПК со смартфоном и платформа смешанной реальности – но все они пока что выглядят скорее как «заявление о намерениях» и в полной мере будут реализованы только в будущих обновлениях. В любом случае, вопрос «обновляться или нет» тут все равно не стоит – как говорится, куда вы денетесь.