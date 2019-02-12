Экспресс-обзор приложения PRIDE от сети WOG

В современном мире с помощью смартфона можно решать все большее количество задач. Заказ еды, вызов такси или сантехника, покупка билетов на концерты и прочие услуги можно оформить и оплатить всего несколькими кликами по экрану. В автомобильной же индустрии инноваций приходится ждать долго, но благо, сервисы вокруг нее действуют намного быстрее производителей авто. Недавно новое приложение представила сеть заправочных комплексов WOG, в котором обещает упростить для пользователей оплату топлива, учет бонусных баллов и даже возможность просчитать расход на маршруте. Программа получила название PRIDE и сегодня мы разберем ее возможности, преимущества и недостатки.

Сразу стоит отметить, что приложение программы лояльности WOG PRIDE существовало и раньше. Но вместо его обновления компания выпустила полностью переделанное новое, которое теперь называется просто PRIDE. Оно доступно пользователям смартфонов c iOS и Android.

Приложение позволяет контролировать состояние бонусов и просматривать историю покупок. Кроме доступного баланса, главный экран отображает количество покупок в онлайн-магазине, а именно литров топлива и чашек кофе. При этом по обе стороны экрана вынесены еще две кнопки «+» – это быстрый переход в онлайн-магазин. И такие покупки можно совершать как для себя, так и для кого-либо еще (жены, друга, коллеги…), для этого есть опция «Купить другу», где через онлайн-магазин можно оплатить топливо и отправить покупку на карту другому участнику программы лояльности «Прайд».

С новым приложением расширились сервисы бесконтактной оплаты WOG PAY, которые позволяют совершать моментальные платежи, находясь на АЗК. Поэтому для быстрого перехода к покупке, три его функции вынесены в центре главного экрана. Как и ранее в приложении можно привязать банковскую карту, что позволит в принципе обходиться и без кошелька на заправке, в особенности, если что-то понадобится в магазине. В этом случае нужно просто показать QR-код из вкладки «WOG PAY Гаманець».

Сервис «WOG PAY Пальне» позволяет, в принципе не выходя из авто заправить автомобиль топливом. В новой версии приложения карта уже автоматически подтянет адрес АЗК, далее пользователю только нужно выбрать номер колонки, тип топлива и указать его количество или сумму, на которую он планирует заправить автомобиль. «WOG PAY Кава» – совершенно новый сервис. Он позволяет выполнить покупку кофе или чая, не подходя к кассе. Для этого на кофемашине размещен QR-код. Необходимо запустить сервис «Кава», отсканировать код, выбрать напиток, оплатить и забрать свой напиток. Также на главном экране есть быстрый доступ к QR-коду карты PRIDE и перечню «Індивідуальних винагород».

Логично, в приложении есть и отдельный пункт с ценами на топливо. Довольно интересным дополнением к этому стал калькулятор, с помощью которого можно подсчитать стоимость поездки. Так, если вы планируете поездку, скажем, из Киева в Полтаву, можно задать пункты в приложении, указав приблизительный расход топлива своего автомобиля и марку топлива, оно сразу же выдаст стоимость поездки, возможно даже с вариантами маршрута. Это удобно.

Отдельно есть вкладка со списком заправочных комплексов и указанием возможных там услуг (магазина, наличие насоса для подкачки шин, мойки и прочего). Если же понадобится несколько услуг, их можно отсортировать, задав необходимые фильтры в поиске. К нужной заправке можно проложить маршрут и оставить отзыв.

Работает приложение довольно быстро как на iOS, так и на Android. При этом, внешний вид и набор возможностей для обеих систем одинаковый. Для удобства пользователей, вместо ПИН-кода можно использовать биометрические датчики.

В отдельной вкладке можно при необходимости отредактировать профиль, управлять банковскими картами (добавлять и удалять), а также просматривать сообщения. Там же есть страничка быстрой связи со службой поддержки.

Субъективно, внешний вид приложения неплохой, а функциональность довольно удобна. Например, чтобы показать на заправке свою карту, достаточно просто запустить приложение и потянуть QR-код вверх (это действие автоматически поднимет яркость экрана для сканера). Большая часть функций находятся на расстоянии одного-двух кликов, что позволяет быстро добраться до необходимого пункта меню. На освоение приложения уверенный пользователь вряд ли потратит более 5 минут и в будущем это позволит немного ускорить рутинный процесс заправки машины.

Но назвать работу приложения идеальной пока не можем. Например, во время подготовки обзора приложение несколько раз обновлялось, а на тестовом iPhone 8 Plus доступа к Touch ID не было, соответствующий пункт просто перекидывал в системные настройки. Сейчас разработчики исправляют мелкие недоработки и обещают, что в ближайшее время работа Touch ID будет полностью доступна.

По статистике компании, 20% пользователей программы лояльности PRIDE уже отказались от использования физических карт в пользу мобильного приложения. С ним компания рассчитывает привлечь больше внимания потребителей к более удобному и быстрому способу оплаты топлива и прочих товаров на своих АЗК.