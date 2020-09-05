WRC 9: Последний танец Килотоннов

«Ливень заливает глаза через разбитое лобовое, руки вцепились в руль мёртвой хваткой, штурман сбился с ритма стенограммы, но мне не до него, т.к. люстра накрылась после контакта с мостом, из радиатора валит пар, коробка и тормоза издают предсмертные визги, а разорванное в клочья заднее колесо не добавляет радости к надвигающемуся перевалу Коль-де-Туриньи… в шинной лотерее мы сегодня проиграли».
WRC 9 FIA World Rally Championship
Разработчик Kylotonn (KT Racing) / Nacon
Платформы Windows (Epic Games Store), Xbox One, PlayStation 4
Дата выхода 03.09.2020
Стандартное издание 1400₴ (Audi Quattro A2 1984 в подарок за предзаказ)
Подарочное издание 2300₴ (ускоренный карьерный рост, Corolla WRC 1999 года, Super Special в Барселоне, доступ к игре на 2 дня раньше релиза)
Обделённая вниманием игроков прошлая версия игры от Килотоннов – WRC 8, обладала наилучшими неровностями дороги. Переменность дорожного покрытия и его влажности вызывали приятные ощущения исключительности игры, а форс-фидбэк игры на руле был очень серьёзно доработан, и играть на руле было даже приятнее чем в DiRT Rally 2.0, но, к сожалению, отсутствие правильного отображения угла поворота руля вызвала бурю негодования у фанатов и заклеймило игру как «аркадный недосим». Не добавляли игре баллов и технические проблемы “килотоннов”, кочующие из серии в серию (периодический старт гонки с заниженной громкостью двигателя, невозможность создать профиль с некоторыми буквами в названии, в т.ч. кириллицей, зависание игры в момент выбора заготовленных настроек машины в онлайн-заезде, отсутствие английского языка при выходе из игры), и это нужно было просто принять и простить. 😊
Обладая лицензией от FIA на чемпионат мира по ралли WRC, разработчик добавил в игру актуальные машины категорий WRC, WRC2 и WRC3, а также более 15 ретро-машин для исторических гонок, проходящих в промежутках между этапами WRC. Участвовать в таких исторических ралли не обязательно, свободный день можно потратить на отдых или тестирование вашей текущей машины в карьере.
Помимо этого, в своей штаб- квартире вы можете почувствовать себя Малкольмом Уилсоном менять персонал, выбирать улучшения машины и нанимать персонал.
Как пилот, вы можете выбирать специальные задания от вашего текущего автопроизводителя с целью большего заработка денег, отказ от их выполнения ухудшает ваш имидж у автопроизводителя. Если ваш имидж упадёт в его глазах до нуля , а с плохими выступлениями на другое можете и не рассчитывать, вас попросят освободить место, и придётся искать другие команды. При таких увольнениях вам предложат контракт в коллектив похуже, на машине которого, при выборе высокого уровня сложности игры, вам не светит победа в чемпионате. Хотите выиграть чемпионат – вам нужна сильная команда.
Как бы хорошо вы ни прокачивали улучшения машины, но настраивать машины под гравий, снег и асфальт придётся.
Настройки по умолчанию всех машин предлагают очень жёсткую работу амортизаторов и излишнюю блокировку дифференциалов, что приводит к потерям времени на разгонах. Также следует обратить внимание на клиренс: для Швеции его стоит максимально завысить, чтобы иногда опираться на снежные брустверы, а в дождевых асфальтовых условиях – не сильно занижать, т.к. аквапланинг в WRC 9 присутствует и выставляет машину боком.
Игра на клавиатуре с камерой “в кабине” очень приятна, даже лучше чем в Forza Horizon 4 и Project CARS 3.
На руле игра не вызывает отторжения, форс-фидбэк улучшился в плане нагрузки на передние колёса при торможении, угол поворота руля на экране теперь соответствует углу поворота в реальности. Выставлять угол поворота руля больше 270о я не вижу особого смысла.
Звук в игре по-прежнему достоин максимальной похвалы, особенно за изменение звука при поломках у машины разных агрегатов. Мы привыкли, что при поломках в гонках меняется только звук двигателя, но WRC 9 не настолько примитивна. Досадно выглядит ошибка с DSP-эхо в туннелях (его нет) – думаю, с патчем это будет исправлено, т.к. в режиме телеповтора DSP работает исправно.
Воссозданные в игре реальные СУ очень достоверны. В игре представлено 13 стран по 7-8 СУ в каждом ралли. В этом году в игре появились ралли Кении (гравий), Новой Зеландии (гравий) и Японии (асфальт).
Команда разработчиков имела доступ к машине Hyundai WRC 2019 и улучшила в новой игре поведение подвески, баланса машины при торможении и сцепление шин на разных типах дорожного покрытия. Поведение машин от нововведений стало прогнозируемым, а машины-легенды стали очень послушными. Шага в сторону усложнения-хардкорности не произошло. А если вы в настройках сложности оставите включенным АБС, то сложится впечатление, что сделан шаг назад в сторону аркадности.
Новичку не составит труда разобраться с меню и режимами игры:
Графика в игре не сделала шага вперёд. Хотя в динамике игры вам будет не до красот, но можно просмотреть повтор заезда и даже оставить себе на память пару интересных скриншотов.
Онлайн
По-прежнему в заезде могут участвовать до 8 игроков. Добавилась клубная функция создания собственного онлайн-соревнования. Вы выбираете СУ, погоду, время суток и количество соперников.
“Килотонны” обещают выпустить в последующих патчах режим «Живого штурмана» — долгожданная фича , с которой ваш друг сможет читать прописанную стенограмму .
Системные требования игры
Минимальные:
Процессор: Intel Core i3-2100 / AMD FX-4350
ОЗУ: 6 ГБ
ОС: Windows 10 (DX12)
Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 650 | ATI Radeon HD 5870
Накопитель: 30 ГБ
Рекомендуемые:
Процессор: Intel Core i7-6700 или AMD Ryzen 5 1600X
ОЗУ: 6 ГБ
Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 6 ГБ | AMD Radeon RX 590
Подведём итог: сложно представить, какие ещё улучшения готовы внести разработчики в ближайшие 2 года. Игра выглядит комплексной и полноценной, даже несмотря на отсутствие кинематографического сюжета “о молодой восходящей звезде автоспорта” и заметного прогресса в физической модели машин. Игре даже не требуется рейтрейсинг, освещение в игре выглядит приятным и без DXR.
Из положительного:
— улучшенное поведение машин на торможении на всех видах покрытия
— форс-фидбэк игры на руле “оброс приятным жирком”
— аквапланинг более реалистично плавно выставляет машины, больше нет резких бросков как в WRC8
— 3 новых этапа ралли
— игра на клавиатуре с камерой “в кабине” теперь так же удобна, как и с камерой “погоня”
— появился режим создания заезда в рамках клуба
Из недостатков:
— баги, кочующие из серии в серию (невозможность создать профиль с буквами в названии в т.ч. кириллицей, зависание игры в момент выбора заготовленных настроек машины в онлайн-заезде, пропадание английского языка в Windows 10 при выходе из игры)
— звуковой DSP проезда в туннелях в день релиза не довезли.
И всё же моя субъективная оценка игры на фоне конкурентов – почти отлично!
|Project CARS 2
|V-Rally 4
|Forza Horizon 4
|DiRT Rally 2.0
|WRC 8
|WRC 9
|Геймплей
|5,0
|3,0
|4,5
|5,0
|5,0
|5,0
|Физика машин
|5,0
|3,0
|4,0
|4,6
|4,8
|4,8
|Физика дороги и погода
|5,0
|3,5
|4,0
|4,5
|4,9
|4,9
|Дистанция игры
|3,5
|3,5
|—
|4,0
|4,4
|4,6
|Песочница
|—
|—
|4,5
|—
|—
|—
|Графика
|5,0
|3,0
|5.0
|4,5
|4,5
|4,5
|Звук
|4,7
|3,5
|4,5
|4,0
|4,5
|4,4
|Реиграбельность
|5,0
|2,0
|4.5
|4,5
|4,8
|4,8
|Итог
|4,74
|3,07
|4,43
|4,44
|4,70
|4,71
P.S. Так почему же WRC 9 — последний танец “килотоннов”? К сожалению (или к счастью), но FIA уже в 2020 году объявила о продаже прав на сезоны WRC с 2023 по 2027 годы компании … Codemasters. Каким будет «WRC 12», угадать невозможно, особенно в свете упрощения физики в свежекупленной “кодемастерами” франшизе Project CARS 3 и чудовищно вторичном ремейке GRID.
В любом случае, в жанре ралли в ближайшее время скучно не будет.
P.P.S. Короткая история серии игр WRC от канала VeniVidiVici отлично проиллюстрирует историю развития серии: