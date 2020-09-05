WRC 9: Последний танец Килотоннов





«Ливень заливает глаза через разбитое лобовое, руки вцепились в руль мёртвой хваткой, штурман сбился с ритма стенограммы, но мне не до него, т.к. люстра накрылась после контакта с мостом, из радиатора валит пар, коробка и тормоза издают предсмертные визги, а разорванное в клочья заднее колесо не добавляет радости к надвигающемуся перевалу Коль-де-Туриньи… в шинной лотерее мы сегодня проиграли».

WRC 9 FIA World Rally Championship Разработчик Kylotonn (KT Racing) / Nacon

Платформы Windows (Epic Games Store), Xbox One, PlayStation 4

Дата выхода 03.09.2020

Стандартное издание 1400₴ (Audi Quattro A2 1984 в подарок за предзаказ)

Подарочное издание 2300₴ (ускоренный карьерный рост, Corolla WRC 1999 года, Super Special в Барселоне, доступ к игре на 2 дня раньше релиза)

Обделённая вниманием игроков прошлая версия игры от Килотоннов – WRC 8, обладала наилучшими неровностями дороги. Переменность дорожного покрытия и его влажности вызывали приятные ощущения исключительности игры, а форс-фидбэк игры на руле был очень серьёзно доработан, и играть на руле было даже приятнее чем в DiRT Rally 2.0, но, к сожалению, отсутствие правильного отображения угла поворота руля вызвала бурю негодования у фанатов и заклеймило игру как «аркадный недосим». Не добавляли игре баллов и технические проблемы “килотоннов”, кочующие из серии в серию (периодический старт гонки с заниженной громкостью двигателя, невозможность создать профиль с некоторыми буквами в названии, в т.ч. кириллицей, зависание игры в момент выбора заготовленных настроек машины в онлайн-заезде, отсутствие английского языка при выходе из игры), и это нужно было просто принять и простить. 😊

Обладая лицензией от FIA на чемпионат мира по ралли WRC, разработчик добавил в игру актуальные машины категорий WRC, WRC2 и WRC3, а также более 15 ретро-машин для исторических гонок, проходящих в промежутках между этапами WRC. Участвовать в таких исторических ралли не обязательно, свободный день можно потратить на отдых или тестирование вашей текущей машины в карьере.

Помимо этого, в своей штаб- квартире вы можете почувствовать себя Малкольмом Уилсоном менять персонал, выбирать улучшения машины и нанимать персонал.

Как пилот, вы можете выбирать специальные задания от вашего текущего автопроизводителя с целью большего заработка денег, отказ от их выполнения ухудшает ваш имидж у автопроизводителя. Если ваш имидж упадёт в его глазах до нуля , а с плохими выступлениями на другое можете и не рассчитывать, вас попросят освободить место, и придётся искать другие команды. При таких увольнениях вам предложат контракт в коллектив похуже, на машине которого, при выборе высокого уровня сложности игры, вам не светит победа в чемпионате. Хотите выиграть чемпионат – вам нужна сильная команда.

Как бы хорошо вы ни прокачивали улучшения машины, но настраивать машины под гравий, снег и асфальт придётся.

Настройки по умолчанию всех машин предлагают очень жёсткую работу амортизаторов и излишнюю блокировку дифференциалов, что приводит к потерям времени на разгонах. Также следует обратить внимание на клиренс: для Швеции его стоит максимально завысить, чтобы иногда опираться на снежные брустверы, а в дождевых асфальтовых условиях – не сильно занижать, т.к. аквапланинг в WRC 9 присутствует и выставляет машину боком.

Игра на клавиатуре с камерой “в кабине” очень приятна, даже лучше чем в Forza Horizon 4 и Project CARS 3.

На руле игра не вызывает отторжения, форс-фидбэк улучшился в плане нагрузки на передние колёса при торможении, угол поворота руля на экране теперь соответствует углу поворота в реальности. Выставлять угол поворота руля больше 270о я не вижу особого смысла.

Звук в игре по-прежнему достоин максимальной похвалы, особенно за изменение звука при поломках у машины разных агрегатов. Мы привыкли, что при поломках в гонках меняется только звук двигателя, но WRC 9 не настолько примитивна. Досадно выглядит ошибка с DSP-эхо в туннелях (его нет) – думаю, с патчем это будет исправлено, т.к. в режиме телеповтора DSP работает исправно.

Воссозданные в игре реальные СУ очень достоверны. В игре представлено 13 стран по 7-8 СУ в каждом ралли. В этом году в игре появились ралли Кении (гравий), Новой Зеландии (гравий) и Японии (асфальт).

Команда разработчиков имела доступ к машине Hyundai WRC 2019 и улучшила в новой игре поведение подвески, баланса машины при торможении и сцепление шин на разных типах дорожного покрытия. Поведение машин от нововведений стало прогнозируемым, а машины-легенды стали очень послушными. Шага в сторону усложнения-хардкорности не произошло. А если вы в настройках сложности оставите включенным АБС, то сложится впечатление, что сделан шаг назад в сторону аркадности.

Новичку не составит труда разобраться с меню и режимами игры:

Графика в игре не сделала шага вперёд. Хотя в динамике игры вам будет не до красот, но можно просмотреть повтор заезда и даже оставить себе на память пару интересных скриншотов.

Онлайн

По-прежнему в заезде могут участвовать до 8 игроков. Добавилась клубная функция создания собственного онлайн-соревнования. Вы выбираете СУ, погоду, время суток и количество соперников.

“Килотонны” обещают выпустить в последующих патчах режим «Живого штурмана» — долгожданная фича , с которой ваш друг сможет читать прописанную стенограмму .

Системные требования игры

Минимальные:

Процессор: Intel Core i3-2100 / AMD FX-4350

ОЗУ: 6 ГБ

ОС: Windows 10 (DX12)

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 650 | ATI Radeon HD 5870

Накопитель: 30 ГБ

Рекомендуемые:

Процессор: Intel Core i7-6700 или AMD Ryzen 5 1600X

ОЗУ: 6 ГБ

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 6 ГБ | AMD Radeon RX 590

Подведём итог: сложно представить, какие ещё улучшения готовы внести разработчики в ближайшие 2 года. Игра выглядит комплексной и полноценной, даже несмотря на отсутствие кинематографического сюжета “о молодой восходящей звезде автоспорта” и заметного прогресса в физической модели машин. Игре даже не требуется рейтрейсинг, освещение в игре выглядит приятным и без DXR.

Из положительного:

— улучшенное поведение машин на торможении на всех видах покрытия

— форс-фидбэк игры на руле “оброс приятным жирком”

— аквапланинг более реалистично плавно выставляет машины, больше нет резких бросков как в WRC8

— 3 новых этапа ралли

— игра на клавиатуре с камерой “в кабине” теперь так же удобна, как и с камерой “погоня”

— появился режим создания заезда в рамках клуба

Из недостатков:

— баги, кочующие из серии в серию (невозможность создать профиль с буквами в названии в т.ч. кириллицей, зависание игры в момент выбора заготовленных настроек машины в онлайн-заезде, пропадание английского языка в Windows 10 при выходе из игры)

— звуковой DSP проезда в туннелях в день релиза не довезли.

И всё же моя субъективная оценка игры на фоне конкурентов – почти отлично!

Project CARS 2 V-Rally 4 Forza Horizon 4 DiRT Rally 2.0 WRC 8 WRC 9 Геймплей 5,0 3,0 4,5 5,0 5,0 5,0 Физика машин 5,0 3,0 4,0 4,6 4,8 4,8 Физика дороги и погода 5,0 3,5 4,0 4,5 4,9 4,9 Дистанция игры 3,5 3,5 — 4,0 4,4 4,6 Песочница — — 4,5 — — — Графика 5,0 3,0 5.0 4,5 4,5 4,5 Звук 4,7 3,5 4,5 4,0 4,5 4,4 Реиграбельность 5,0 2,0 4.5 4,5 4,8 4,8 Итог 4,74 3,07 4,43 4,44 4,70 4,71

P.S. Так почему же WRC 9 — последний танец “килотоннов”? К сожалению (или к счастью), но FIA уже в 2020 году объявила о продаже прав на сезоны WRC с 2023 по 2027 годы компании … Codemasters. Каким будет «WRC 12», угадать невозможно, особенно в свете упрощения физики в свежекупленной “кодемастерами” франшизе Project CARS 3 и чудовищно вторичном ремейке GRID.

В любом случае, в жанре ралли в ближайшее время скучно не будет.

P.P.S. Короткая история серии игр WRC от канала VeniVidiVici отлично проиллюстрирует историю развития серии:

https://youtu.be/n5xmM4b-0X0?t=91