X-Style S3500 sKai — обзор телефона от Sigma mobile

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X-Style S3500 sKai — это устройство с основными функциями смартфона в классическом мобильном телефоне. В этом обзоре будем разбираться подробней, что из себя представляет «гибрид» от Sigma mobile и насколько он удобен в эксплуатации.

Комплектация и дизайн

Начнем с комплектации и внешнего вида. Телефон поставляется в небольшой упаковке. Внутри, помимо самого телефона с аккумулятором, находятся: зарядное устройство, кабель microUSB, гарнитура и документация.

Аппарат внешне выглядит, как классические собратья — вытянутый корпус с дисплеем, навигационным блоком и механической клавиатурой.

Габариты практически такие же как у большинства телефонов с экраном 2,4 дюйма и батарейкой порядка 2000 мАч: 132,8×55,6×14,3 мм. Масса его невелика, немногим более 100 граммов.

Корпус разборный, сделан из черного матового пластика и имеет стройную форму с закругленными краями. В верхней части, над дисплеем находится прорезь под разговорный динамик и окошко фронтальной камеры. Экран покрыт защитным стеклом и совокупно они занимают большую часть лицевой панели. Ближе к центру разместили логотип бренда, а ниже — навигационный блок и клавиатуру. Кнопки клавиатуры островного типа, достаточно крупные и сделаны из прорезиненного пластика. Они имеют четкий клик и пользоваться при наборе символов удобно.

Заднюю панель скучной не назовешь. Все элементы органично вписываются в стильный узор, который несет не только эстетическую нагрузку, но и помогает уверенно удерживать телефон в руке. В верхней части разместились: камера со вспышкой (она же выполняет роль фонарика) и прорези для основного динамика. В центральной части, на глянцевой вставке, расположился логотип производителя.

Левая и правая боковины пусты. На верхней грани расположена прорезь для ремешка, а на нижней 3,5 мм разъем, порт microUSB и щель для снятия задней панели.

В целом, корпус собран добротно. Несмотря на то, что он разборный, детали не люфтят, не скрипят при сдавливании и тесте на скручивание.

Экран

Дисплей 2,4-дюймовый формата QVGA (240×320 точек). Он выполнен по TFT-технологии, поэтому контрастность и углы обзора не лучшие его стороны, а вот яркости вполне будет достаточно в яркую погоду.

В настройках экрана можно изменить лишь уровень яркости и поменять обои.

Платформа

Устройство выполнено на базе двухядерного процессора MediaTek MT6572 с тактовой частотой 1,3 ГГц. Количество оперативной памяти составило 512 МБ, а встроенной 4 ГБ. Последнюю можно расширить за счет слота microSD, он поддерживает карты до 32 ГБ и располагается внутри, под аккумулятором. Здесь же размещены два слота для SIM-карт формата micro.

Поэтому если придется часто менять «симки» или переставлять периодически в другое устройство, то приготовьтесь к неудобствам.

Из беспроводных модулей присутствуют: Wi-Fi 2,4 ГГц, стандарта IEEE 802.11 b/g/n и Bluetooth версии 4.0. Модем может использоваться не только для выхода в интернет с телефона, но и создания Wi-Fi точки доступа. Также телефон оснащен GPS-приемником.

Операционная система KaiOS

Возможности ОС — это то, что роднит X-Style S3500 sKai со смартфонами. Мобильная операционная система KaiOS рассчитана на устройства начального уровня. Она характеризуется низким потреблением вычислительных ресурсов, малым требованиям к железу, а также адаптацией к небольшим экранам и кнопочному управлению. Гость обзора оснащен KaiOS версии 2.5.1.1. Интерфейс ОС имеет знакомый классический вид, где все логично структурировано.

Операции осуществляется с помощью блока управления, размещенного под экраном. Клавиши отвечают за выбор пунктов меню, совершение действий и вызов опций. Все типично для кнопочных телефонов, долго привыкать к KaiOS не придется.

Поддержка сторонних приложений, загружаемых из официального магазина, отличает X-Style S3500 sKai от простых звонилок, у которых из программ имеются максимум веб-браузер, пару клиентов соцсетей и несколько игрушек, которые нельзя удалить или установить что-то еще.

В базовой прошивке установлены: интернет-браузер, Facebook, приложения Google (Поиск, Assistant, Maps), YouTube, WhatsApp и уже упомянутый магазин KaiStore с набором игр и приложений.

Пока ассортимент не велик, например, на момент обзора актуального Viber, к сожалению, в магазине не оказалось. Потенциал у KaiOS большой, в нее вливают немалые инвестиции. Поэтому есть надежда, что набор программ со временем расширится.

Камеры

Камер в телефоне две: основная на 2 Мп и фронтальная на 0,3 Мп. О художественной ценности полученных фотографий тут конечно же речи быть не может.

Наличие камер здесь скорее как формальность и средство фиксации, а не инструмент самовыражения. Но сделать снимок расписания дачных автобусов или что-то в этом духе вполне сгодится.

Связь и звучание

Телефон работает в сетях 2G (GSM 850/900/1800/1900) и 3G (WCDMA 900/2100).

Качество связи нормальное, собеседники на дискомфорт при общении не жаловались, их, в свою очередь, также было четко слышно. Запаса громкости хватает, но от виброрежима хотелось бы большего, в грубой или плотной одежде вы его вряд ли почувствуете.

Звук основного динамика с отсутствующими низкими и преобладающими высокими частотами. Комплектная гарнитура простовата на вид и качеством звучания не выделяется, но ее наличие — это всегда плюс.

Телефон оснащен аудиоплеером и видеоплеером. Порадовало наличие FM-радио со встроенной антенной, которое может работать без гарнитуры. Где-нибудь на отдыхе обязательно пригодится.

Время работы

Аппарат оснащен съемным Li-ion аккумулятором на 2000 мА/ч. Производитель заявляет время работы в режиме разговоров — до 12 часов, в режиме ожидания — до 30 дней. На практике, телефон в среднем режиме эксплуатации, с активными беспроводными модулями, GPS-приемником и значениями яркости экрана близкими к максимальным, проработал немногим более двух суток.

Для кого этот телефон?

Телефон подойдет ребенку или подростку, чтобы оставаться на связи. В силу невысокой стоимости, можно не жалеть о потерянном или разбитом устройстве. Аппарат также подойдет исповедующим активный отдых или тем, кому просто нужен второй телефон, который придет на помощь в экстренной ситуации. Такое устройство будет как глоток свежего воздуха, для тех, кто на дух не переносит сенсорные телефоны и не готов попрощаться с аналоговым прошлым, но хочет быть на связи с современным миром.