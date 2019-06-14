KaiOS, третья по популярности мобильная ОС, вскоре получит крупное обновление





KaiOS стала уже третьей по популярности мобильной операционной системой. Она работает на 100 млн мобильных телефонов с продвинутыми функциональными возможностями, а в планах компании-разработчика достаточно амбициозная цель – преодолеть рубеж в 1 млрд пользователей в ближайшие годы.

Только в прошлом месяце компания KaiOS получила новый раунд инвестиционного финансирования от партнёров TCL и Google, которые предоставили поддержку для своего основного набора приложений, таких как Search, Maps и YouTube. Компания уже сотрудничает с другими известными брендами, такими как Facebook и Qualcomm, а в 2019 году планирует расширить свою деятельность на различные форм-факторы и рынки.

Генеральный директор KaiOS Себастьен Кодевиль подробно изложил видение компании на предстоящий год. Среди ближайших планов значится оптимизация производительности на существующих младших устройствах. Также разработчики программного обеспечения усердно работают над добавлением многозадачности и вкладок в веб-серфинг, это призвано повысить удобство использования телефонов и внедрить возможности, свойственные смартфонам. Ещё одна крайне востребованная функция – копирование и вставка. Над ней также активно ведутся работы, и она появится в будущих обновлениях программного обеспечения.

KaiOS также работает над новыми проектами машинного обучения со своими ключевыми партнерами, которые будут стремиться улучшить производительность устройства, фотографические возможности и функции безопасности. Компания планирует выпустить свое программное обеспечение для новых форм-факторов, а более продвинутые сервисы появятся во второй половине 2019 года.

Дополнительно отмечается, что мобильные устройства с KaiOS появятся во многих странах Африки и Ближнего Востока, а также в странах Латинской Америки и на некоторых рынках Азии в третьем квартале этого года. Уже этим летом в Бразилии и Мексике появятся первые телефоны на базе KaiOS, а пользователи в США получат возможность приобрести более функциональный телефон в ближайшие месяцы.

Источник: gsmarena