Глобальная премьера Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro и Mi 10 Lite 5G — старт продаж и цены для Украины





Как и было запланировало, буквально только Xiaomi в формате онлайн-трансляции провела презентацию новой флагманской линейки Xiaomi Mi 10 для международного рынка. Главная неожиданность — в линейке оказалось не две, а три модели! Вместе с уже хорошо знакомыми нам Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro, успешно продающимися в Китае с февраля, дебютировала третья модель Mi 10 Lite 5G — самая доступная в линейке.

Младшая модель Xiaomi Mi 10 Lite 5G выступает более доступной альтернативой старшим собратьям. По сути, Mi 10 Lite 5G — это Huawei P40 Lite в новоиспеченной флагманской линейке камерофонов Huawei P40.

Что интересно, модель Mi 10 Lite 5G выполнена в совершенно другом дизайне — она немного компактнее, с каплевидным вырезом и основной камерой в квадратном блоке в стиле iPhone 11. Само собой, параметры у Mi 10 Lite 5G попроще, но и цена, как отмечалось выше, доступнее.

Снова приводить характеристики Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro особого смысла нет, мы очень подробно все рассказали о них в нашем анонсе по итогам китайской презентации в феврале. Тем не менее, в галерее ниже собрали для вас некоторые особо показательные слайды европейской презентации. Кроме того, для удобства сделали таблицу с полными характеристиками всех трех моделей.

Полные технические характеристики Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro и Mi 10 Lite 5G :

Mi 10 Mi 10 Pro Mi 10 Lite 5G Однокристальная система 7-нм Qualcomm Snapdragon 865: восемь ядер (1 × Kryo 585, частота 2,84 ГГц + 3 × Kryo 585, частота 2,42 ГГц + 4 × Kryo 585, частота 1,8 ГГц) + GPU Adreno 650 + двухрежимный модем Snapdragon X55, поддерживающий скорости до 7 Гбит/с на прием и 3 Гбит/с на передачу 7-нм Qualcomm Snapdragon 865: восемь ядер (1 × Kryo 585, частота 2,84 ГГц + 3 × Kryo 585, частота 2,42 ГГц + 4 × Kryo 585, частота 1,8 ГГц) + GPU Adreno 650 + двухрежимный модем Snapdragon X55, поддерживающий скорости до 7 Гбит/с на прием и 3 Гбит/с на передачу 7-нм Qualcomm Snapdragon 765G восемь ядер (1 × Kryo 475 Prime (CA76), частота 2,4 ГГц +

1 × Kryo 475 Gold (CA76), частота 2,2 ГГц +

6 × Kryo 475 Silver (CA55), частота 1,8 ГГц, + двухрежимный модем Snapdragon X52(LTE Category 24/22), поддерживающий скорости до 3,7 Гбит/с на прием и 1,6 Гбит/с на передачу Дисплей 6,67 дюйма AMOLED TrueColor DotDisplay, 19.5:9, 2340х1080

FullHD+, частота обновления изображения 90 Гц (частота считывания сенсора — 180 Гц), пиковая яркость 1120 кд/м2, 4096 уровней автоматической регулировки яркости, DC Dimming поддержка HDR10+ и сертификат TÜV Rheinland 6,67 дюйма AMOLED TrueColor DotDisplay, 19.5:9, 2340х1080

FullHD+, частота обновления изображения 90 Гц (частота считывания сенсора — 180 Гц), пиковая яркость 1200 кд/м2, 4096 уровней автоматической регулировки яркости, DC Dimming поддержка HDR10+ и сертификат TÜV Rheinland 6,57” AMOLED TrueColor, 2400х1080, 20:9

охват 98% NTSC

контрастность 86 000:1

пиковая яркость 600 кд/м2, HDR10+

и сертификат TÜV Rheinland Оперативная память 8/12 Гбайт (LPDDR5X) 8/12 Гбайт (LPDDR5X) 6/8 Гбайт (LPDDR4X) Флеш-память 128/256 Гбайт (UFS 3.0) 256/512 Гбайт (UFS 3.0) 64/128/256 Гбайт (UFS 2.1) SIM-карты Две nano-SIM Две nano-SIM Две nano-SIM Беспроводные модули Wi-Fi 6 (802.11 ax), Dual 4G VoLTE, Bluetooth 5.1, двухдиапазонный GPS, NFC, ИК-порт Wi-Fi 6 (802.11 ax), Dual 4G VoLTE, Bluetooth 5.1, двухдиапазонный GPS, NFC, ИК-порт Wi-Fi 6 (802.11 ax), Dual 4G VoLTE, Bluetooth 5.1, двухдиапазонный GPS, NFC, ИК-порт Основная камера Система из четырех модулей, 108 (1/1,33″) + 13 (1/2,8″) + 2 + 2 Мп, ƒ/1,69 (7P) (ЭФР 25 мм) + ƒ/2,4 (123˚) + ƒ/2,4 +ƒ/2,4, фазовый автофокус, светодиодная вспышка, пятиосевая оптическая стабилизация в основном модуле Система из четырех модулей, 108 (1/1,33″) + 12 (1/2,6″) + 8 (1/4,4″) + 20 (1/2,8″) Мп, ƒ/1,69 (8P) (ЭФР 25 мм) + ƒ/2,0 (50 мм) + ƒ/2,0 (94 мм) +ƒ/2,2 (16 мм, 117˚), фазовый автофокус, светодиодная вспышка, пятиосевая оптическая стабилизация в основном и телемодулях Система из четырех модулей, 48 (1/2″) + 8 + 2 + 2 Мп, ƒ/1,79 (6P) (ЭФР 25 мм) + ƒ/2,2 (сверхширокоугольный 120°) + ƒ/2,4 (макро 2-10 см) +ƒ/2,4 (датчик глубины), фазовый автофокус, светодиодная вспышка, Фронтальная камера Врезанный в экран одинарный модуль: 20 Мп, ƒ/2,0 Врезанный в экран одинарный модуль: 20 Мп, ƒ/2,0 В каплевидном вырезе: 16 Мп, ƒ/2.25 aperture, 5P Сканер отпечатка пальцев Есть, встроенный под экран Есть, встроенный под экран Есть, встроенный под экран Разъемы USB 2.0 Gen 1 Type-C USB 2.0 Gen 1 Type-C USB 2.0 Gen 1 Type-C Аккумулятор 4500 мА·ч, поддержка быстрой проводной зарядки до 50 Вт (100% за 65 минут), беспроводной до 30 Вт и функция беспроводной обратной зарядки мощностью до 10 Вт 4780 мА·ч, поддержка быстрой проводной зарядки до 30 Вт (100% за 50 минут), беспроводной до 10 Вт 4160 мА·ч, поддержка быстрой проводной зарядки до 20 Вт Габариты 162,6х74,8х8,96 мм 162,6х74,8х8,96 мм 163,91х74,77х7,98 мм Масса 208 граммов 208 граммов 192 грамма Защита нет нет нет Операционная система Android 10 + MIUI 11 + технология Game Turbo 3.0 Android 10 + MIUI 11 + технология Game Turbo 3.0 Android 10 + MIUI 11 + технология Game Turbo 3.0 Цвета корпуса Peach, Green и Black Pearl White и Starry Blue Cosmic Grey, Dream White, Aurora Blue

И поскольку одновременно с глобальной премьерой Xiaomi Mi 10 была раскрыты условия украинского выхода новинок, то цены и сроки уже известны.

Итак, первыми в Украине выйдут Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro — обе модели начнут продаваться с конца апреля. Старшая модель Mi 10 Pro будет доступна в двух цветах (Alpine White и Solstice Grey) в версии 8/256 ГБ по рекомендованной цене 26 999 грн. У базового Mi 10 будет два цвета корпуса (Twilight Grey и Coral Green) и два варианта памяти: 8/128 ГБ и 8/256 ГБ по цене 21 999 грн и 22 999 грн соответственно. Младшая модель Mi 10 Lite 5G присоединиться к ним в мае, а цена будет стартовать с 9 999 грн за базовую версию с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти. Для сравнения, в Китае цены на Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro начинаются с $572 и $715, а в Европе за Mi 10 Lite 5G, Mi 10 и Mi 10 Pro просят соответственно €349, €799 и €999.

В целом не совсем понятно, зачем нам модель Mi 10 Lite 5G, учитывая, что запуск коммерческих сетей мобильной связи пятого поколения в Украине ожидается только в 2022 году.