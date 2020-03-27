Глобальная премьера Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro и Mi 10 Lite 5G — старт продаж и цены для Украины
Как и было запланировало, буквально только Xiaomi в формате онлайн-трансляции провела презентацию новой флагманской линейки Xiaomi Mi 10 для международного рынка. Главная неожиданность — в линейке оказалось не две, а три модели! Вместе с уже хорошо знакомыми нам Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro, успешно продающимися в Китае с февраля, дебютировала третья модель Mi 10 Lite 5G — самая доступная в линейке.
Младшая модель Xiaomi Mi 10 Lite 5G выступает более доступной альтернативой старшим собратьям. По сути, Mi 10 Lite 5G — это Huawei P40 Lite в новоиспеченной флагманской линейке камерофонов Huawei P40.
Что интересно, модель Mi 10 Lite 5G выполнена в совершенно другом дизайне — она немного компактнее, с каплевидным вырезом и основной камерой в квадратном блоке в стиле iPhone 11. Само собой, параметры у Mi 10 Lite 5G попроще, но и цена, как отмечалось выше, доступнее.
Снова приводить характеристики Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro особого смысла нет, мы очень подробно все рассказали о них в нашем анонсе по итогам китайской презентации в феврале. Тем не менее, в галерее ниже собрали для вас некоторые особо показательные слайды европейской презентации. Кроме того, для удобства сделали таблицу с полными характеристиками всех трех моделей.
Полные технические характеристики Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro и Mi 10 Lite 5G :
|Mi 10
|Mi 10 Pro
|Mi 10 Lite 5G
|Однокристальная система
|7-нм Qualcomm Snapdragon 865: восемь ядер (1 × Kryo 585, частота 2,84 ГГц + 3 × Kryo 585, частота 2,42 ГГц + 4 × Kryo 585, частота 1,8 ГГц) + GPU Adreno 650 + двухрежимный модем Snapdragon X55, поддерживающий скорости до 7 Гбит/с на прием и 3 Гбит/с на передачу
7-нм Qualcomm Snapdragon 865: восемь ядер (1 × Kryo 585, частота 2,84 ГГц + 3 × Kryo 585, частота 2,42 ГГц + 4 × Kryo 585, частота 1,8 ГГц) + GPU Adreno 650 + двухрежимный модем Snapdragon X55, поддерживающий скорости до 7 Гбит/с на прием и 3 Гбит/с на передачу
|7-нм Qualcomm Snapdragon 765G восемь ядер (1 × Kryo 475 Prime (CA76), частота 2,4 ГГц +
1 × Kryo 475 Gold (CA76), частота 2,2 ГГц +
6 × Kryo 475 Silver (CA55), частота 1,8 ГГц, + двухрежимный модем Snapdragon X52(LTE Category 24/22), поддерживающий скорости до 3,7 Гбит/с на прием и 1,6 Гбит/с на передачу
|Дисплей
|6,67 дюйма AMOLED TrueColor DotDisplay, 19.5:9, 2340х1080
FullHD+, частота обновления изображения 90 Гц (частота считывания сенсора — 180 Гц), пиковая яркость 1120 кд/м2, 4096 уровней автоматической регулировки яркости, DC Dimming поддержка HDR10+ и сертификат TÜV Rheinland
|6,67 дюйма AMOLED TrueColor DotDisplay, 19.5:9, 2340х1080
FullHD+, частота обновления изображения 90 Гц (частота считывания сенсора — 180 Гц), пиковая яркость 1200 кд/м2, 4096 уровней автоматической регулировки яркости, DC Dimming поддержка HDR10+ и сертификат TÜV Rheinland
|6,57” AMOLED TrueColor, 2400х1080, 20:9
охват 98% NTSC
контрастность 86 000:1
пиковая яркость 600 кд/м2, HDR10+
и сертификат TÜV Rheinland
|Оперативная память
|8/12 Гбайт (LPDDR5X)
|8/12 Гбайт (LPDDR5X)
|6/8 Гбайт (LPDDR4X)
|Флеш-память
|128/256 Гбайт (UFS 3.0)
|256/512 Гбайт (UFS 3.0)
|64/128/256 Гбайт (UFS 2.1)
|SIM-карты
|Две nano-SIM
|Две nano-SIM
|Две nano-SIM
|Беспроводные модули
|Wi-Fi 6 (802.11 ax), Dual 4G VoLTE, Bluetooth 5.1, двухдиапазонный GPS, NFC, ИК-порт
|Wi-Fi 6 (802.11 ax), Dual 4G VoLTE, Bluetooth 5.1, двухдиапазонный GPS, NFC, ИК-порт
|Wi-Fi 6 (802.11 ax), Dual 4G VoLTE, Bluetooth 5.1, двухдиапазонный GPS, NFC, ИК-порт
|Основная камера
|Система из четырех модулей, 108 (1/1,33″) + 13 (1/2,8″) + 2 + 2 Мп, ƒ/1,69 (7P) (ЭФР 25 мм) + ƒ/2,4 (123˚) + ƒ/2,4 +ƒ/2,4, фазовый автофокус, светодиодная вспышка, пятиосевая оптическая стабилизация в основном модуле
|Система из четырех модулей, 108 (1/1,33″) + 12 (1/2,6″) + 8 (1/4,4″) + 20 (1/2,8″) Мп, ƒ/1,69 (8P) (ЭФР 25 мм) + ƒ/2,0 (50 мм) + ƒ/2,0 (94 мм) +ƒ/2,2 (16 мм, 117˚), фазовый автофокус, светодиодная вспышка, пятиосевая оптическая стабилизация в основном и телемодулях
|Система из четырех модулей, 48 (1/2″) + 8 + 2 + 2 Мп, ƒ/1,79 (6P) (ЭФР 25 мм) + ƒ/2,2 (сверхширокоугольный 120°) + ƒ/2,4 (макро 2-10 см) +ƒ/2,4 (датчик глубины), фазовый автофокус, светодиодная вспышка,
|Фронтальная камера
|Врезанный в экран одинарный модуль: 20 Мп, ƒ/2,0
|Врезанный в экран одинарный модуль: 20 Мп, ƒ/2,0
|В каплевидном вырезе: 16 Мп, ƒ/2.25 aperture, 5P
|Сканер отпечатка пальцев
|Есть, встроенный под экран
|Есть, встроенный под экран
|Есть, встроенный под экран
|Разъемы
|USB 2.0 Gen 1 Type-C
|USB 2.0 Gen 1 Type-C
|USB 2.0 Gen 1 Type-C
|Аккумулятор
|4500 мА·ч, поддержка быстрой проводной зарядки до 50 Вт (100% за 65 минут), беспроводной до 30 Вт и функция беспроводной обратной зарядки мощностью до 10 Вт
|4780 мА·ч, поддержка быстрой проводной зарядки до 30 Вт (100% за 50 минут), беспроводной до 10 Вт
|4160 мА·ч, поддержка быстрой проводной зарядки до 20 Вт
|Габариты
|162,6х74,8х8,96 мм
|162,6х74,8х8,96 мм
|163,91х74,77х7,98 мм
|Масса
|208 граммов
|208 граммов
|192 грамма
|Защита
|нет
|нет
|нет
|Операционная система
|Android 10 + MIUI 11 + технология Game Turbo 3.0
|Android 10 + MIUI 11 + технология Game Turbo 3.0
|Android 10 + MIUI 11 + технология Game Turbo 3.0
|Цвета корпуса
|Peach, Green и Black
|Pearl White и Starry Blue
|Cosmic Grey, Dream White, Aurora Blue
И поскольку одновременно с глобальной премьерой Xiaomi Mi 10 была раскрыты условия украинского выхода новинок, то цены и сроки уже известны.
Итак, первыми в Украине выйдут Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro — обе модели начнут продаваться с конца апреля. Старшая модель Mi 10 Pro будет доступна в двух цветах (Alpine White и Solstice Grey) в версии 8/256 ГБ по рекомендованной цене 26 999 грн. У базового Mi 10 будет два цвета корпуса (Twilight Grey и Coral Green) и два варианта памяти: 8/128 ГБ и 8/256 ГБ по цене 21 999 грн и 22 999 грн соответственно. Младшая модель Mi 10 Lite 5G присоединиться к ним в мае, а цена будет стартовать с 9 999 грн за базовую версию с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти. Для сравнения, в Китае цены на Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro начинаются с $572 и $715, а в Европе за Mi 10 Lite 5G, Mi 10 и Mi 10 Pro просят соответственно €349, €799 и €999.
В целом не совсем понятно, зачем нам модель Mi 10 Lite 5G, учитывая, что запуск коммерческих сетей мобильной связи пятого поколения в Украине ожидается только в 2022 году.