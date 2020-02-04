Xiaomi Redmi Note 8T — доступный камерофон с поддержкой NFC

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В конце прошлого года, руководство компании Xiaomi объявило о разделении брендов Mi и Redmi. Продукция первого имеет премиальный, флагманский статус, а устройства Redmi позиционируются как бюджетные. Сбалансированные по дизайну и характеристикам смартфоны второго, в силу невысокой стоимости, в наших краях всегда вызывали особый интерес. Сегодня у нас в гостях смартфон, который бьет рекорды продаж — Xiaomi Redmi Note 8T.

Дизайн и эргономичность

Xiaomi Redmi Note 8T — это 6,3 дюймовый смартфон, неразборный корпус которого защищен с обеих сторон стеклом Gorilla Glass 5. Боковины сделаны из пластика и окрашены в цвет тыльной панели.

По бокам и сверху лицевой стороны рамка не занимает много места, а вот внизу есть заметный выступ, так называемый «подбородок». Чтобы пространство не пустовало на него поместили логотип бренда. Сверху над дисплеем, в каплевидном вырезе, расположилась фронтальная камера.

Что не понравилось, так это отсутствие индикатора уведомлений. Не знаю, можно ли на этом существенно сэкономить при производстве, но без него неудобно, и я бы предпочел доплатить.

На задней панели сразу бросается в глаза блок камер. Он расположен вертикально и значительно выступает над поверхностью тыльной панели.

Эта особенность присуща не только гостю обзора, но и другим моделям, причем не только Xiaomi. Такое решение вовсе не прихоть дизайнеров, оно продиктовано сугубо практическими побуждениями. На конструкцию современной камеры влияет размер матрицы и сложное устройство линз. Чтобы спрятать блок заподлицо придется сделать корпус толще, а это вряд ли кому-то придется по душе.

Рядом с камерой размещен светодиод вспышки и сканер отпечатков пальцев.

Все органы управления и разъемы находятся на привычных и удобных местах.

На верхней грани располагается микрофон шумоподавления и окошко ИК-передатчика. Над отверстием, в стыке между боковой гранью и экраном — разговорный динамик. На левой боковой грани находится лоток SIM-карт (поддерживается установка двух карт формата nanoSIM плюс карты памяти microSD). Это безусловно большой плюс, можно одновременно подключится к двум операторам и расширить при надобности внутреннюю память устройства. Особенно такая возможность будет полезна тем, кто приобретет одну из младших моделей линейки, где внутренней памяти, по сегодняшним меркам, не так уж много.

На правой грани — кнопка включения и качелька громкости. Снизу можно найти разъем USB Type-C, двойное отверстие под основной микрофон, мультимедийный динамик и мини-джек для подключения проводной гарнитуры.

В целом, оригинальным такой внешний вид сегодня назвать уже сложно. В руке Redmi Note 8T лежит удобно, хотя и ощущается немного громоздким, но в целом к эргономике вопросов нет. Те, кто привык пользоваться устройствами с пластиковым корпусом могут сетовать на немалую массу в 200 граммов, для них такой вес будет поначалу непривычен. Габариты смартфона — 161 x 75 x 8,6 мм. Представлен он в нескольких цветах: сером, синем и белом.

Экран Redmi Note 8T

В смартфоне используется 6,3-дюймовая IPS-матрица с разрешением 2340х1080 точек и соотношением сторон 19.5:9. Как уже было отмечено ранее, дисплей прикрыт защитным стеклом Gorilla Glass пятого поколения. Несмотря на это, несколько мелких царапин на лицевой панели мне все таки удалось случайно оставить, хотя пользовался аккуратно.

Производитель использует при создании своих аппаратов неплохие матрицы, и этот раз не стал исключением. Xiaomi Redmi Note 8T оснащен отличным экраном, который передает сочные цвета и не искажает их под разными углами обзора. Запаса яркости хватит в солнечную погоду, а уровень минимальной порадует любителей читать в темноте, яркость дисплея не будет раздражать глаза и мешать окружающим. После замеров яркости дисплея получились такие результаты: максимальная — 401 кд/м², минимальная — 1 кд/м². Режим автояркости работает плавно и адекватно реагирует на окружающее освещение.

В настройках можно изменить параметры экрана. Есть «режим чтения» и «темный режим» для снятия нагрузки на глаза. Опция «цветовая схема» позволит настроить под себя цветовой оттенок.

Олеофобное покрытие не лучшего качества, но маловероятно, что рядовой пользователь это заметит. Разница очевидна только при очном сравнении с каким-нибудь топовым устройством.

Если обратить внимание на показатели графиков, то можно увидеть, что дисплей не так уж и идеален. Цветовая температура немного «холоднее» нормы и находится на отметке 7000K. Но при желании это можно поправить, в настройках смартфона есть такая возможность. График цветового баланса выдает далеко не эталонные показатели, но учитывая стоимость смартфона я бы не стал придираться, тем более, что в повседневной жизни дисплей зарекомендовал себя хорошо.

Платформа и производительность

В качестве процессора используется восьмиядерный Qualcomm Snapdragon 665 с графикой Adreno 610. Это ARM чип среднего уровня, поэтому рассчитывать на высокую производительность не стоит. У модели есть несколько модификаций с 3/4 ГБ ОЗУ и с памятью 32/64/128 ГБ. В смартфоне установлена не самая быстрая память eMMC, судя по результатам тестов не выше пятой версии (на чем-то же нужно было экономить производителю).

Под длительной сильной нагрузкой проявляется троттлинг. В тесте CPU Throttling за 15 минут процессор просел до 71% от своей максимальной производительности. Но на практике Redmi Note 8T ведет себя без каких-либо лагов или тормозов, интерфейс прорисовывается плавно и быстро, но играть в требовательные игры на высоких настройках не получится.

Что касается сети и беспроводной связи, то можно выделить поддержку двух SIM-карт и технологии VoLTE ( для улучшения качества передачи голоса). Для украинских абонентов она пока недоступна, но то, что в смартфон с ней работает — это хорошо.

Аппарат оснащен двухдиапазонным Wi-Fi 802.11 ac и Bluetooth версии 5.0. Также в Redmi Note 8T есть NFC — это несомненный плюс любого устройства, поклонники бренда будут довольны. Тем более, что в больших городах бесконтактный способ оплаты набирает обороты — это практично и удобно.

Xiaomi Redmi Note 8T работает на операционной системе Google Android 9.0.

Еще до начала тестирования, смартфон получил обновление в виде фирменной оболочки MIUI 11.0.3. Она, как всегда изобилует настройками и порадует любителей кастомизации. В свежей оболочке изменился пользовательский интерфейс, но ничего кардинально нового, кроме существенного обновления персонализированного использования обнаружено не было.

Качество связи и звучание

Во время телефонного звонка собеседников слышно четко, а они в свою очередь не жалуются на качество передачи речи. Мультимедийный динамик один, звучит он громко и на удивление качественно. Звук чистый, объемный с хорошо проработанными высокими и средними частотами. Никаких хрипов на максимальном уровне громкости замечено не было. Смотреть и слушать мультимедийный контент на Redmi Note 8T приятно. Не хватает нижнего диапазона, но эту привилегию оставили флагманам. Если через решетку динамик загрязнится, то в настройках есть специальная функция: «очистка динамика».

Приятно, что не стали убирать 3,5 миллиметровый разъем, ведь качественная беспроводная гарнитура обойдется, как минимум в половину стоимости смартфона. Линейка все таки бюджетная, а это как-то не вяжется с дополнительными тратами.

Беспроводные наушники подключаются без проблем и работают стабильно, каких-то помех не наблюдалось.

Если кому-то понадобится радио, то оно в смартфоне есть, но как обычно работать будет только с подключенными проводными наушниками, которые выполняют роль антенны.

Безопасность

Какого-то оригинального способа блокировки создатели не придумали, все осталось как и прежде. Работа сканера отпечатков пальцев не отличается стабильностью, часто возникают задержки при разблокировке.

Большую часть времени он срабатывает быстро, но то, что качество работы сенсора заметно хуже флагманов — это факт. Про блокировку по лицу писать особо нечего, работает неплохо при нормальном освещении, но если говорить о безопасности, то это не лучший способ защитить свои данные на Android устройствах.

Камеры Redmi Note 8T

Redmi Note 8T оснащен четырьмя камерами: основная (48 Мп, 0,8 мкм, 1/2″ матрица, угол обзора 79,4°), сверхширокоугольная (8 Мп, 1,12 мкм, угол обзора 120°, диафрагма ƒ/2,2), макро (2 Мп, 1,75 мкм, диафрагма ƒ/2,4, автофокус) и сенсор глубины (2 Мп, 1,75 мкм, диафрагма ƒ/2,4). Фото снимает смартфон с максимальным разрешением 8000×6000 и видео в 4K при 30 к/с.

Интерфейс приложения камеры простой и интуитивно понятный. Основной модуль по умолчанию делает 12-мегапиксельные снимки, однако при желании можно переключиться в режим «48 М» и получить кадр с разрешением 8000 x 6000 точек. Это скорее всего маркетинговая уловка, потому как при очном сравнении двух кадров, снятых в разных режимах, прироста в детализации получить не удалось. Скорее всего высокое разрешение достигается методом интерполяции. Учитывая что полученный таким образом снимок имеет почти втрое больший размер, практического смысла в режиме «48 М» нет.

Кадры снятые на основную камеру получаются в меру насыщенные, достаточно детальные.

Неплохой динамический диапазон можно расширить при помощи активации HDR, особенно это будет уместно в контрастных сценах.

Съемка ночью в одноименном режиме выдает удовлетворительный результат.

Снимки, полученные при помощи сверхширокоугольнго модуля хуже, чем у основного: замыленные края кадра, низкая детализация. В сценах с недостаточной освещенностью его использовать не имеет смысла, снимки получаются неразборчивыми.

Режим макросъемки плохо справляется со своими обязанностями. Кадры получаются шумные с низкой детализацией и неправильным балансом белого. Работа фокуса в этом режиме неудовлетворительная, он часто промахивается. Если есть в запасе немного времени, то лучше увеличить изображение в редакторе, сделанное на основную камеру, результат получится гораздо лучше.

В целом, качество снимков у Xiaomi Redmi Note 8T хорошее, как для своего ценового диапазона. Но если установить приложение Google Camera и должным образом настроить, то результат будет ошеломляющим. Снимки преобразятся до неузнаваемости. Это в очередной раз доказывает, как сильно влияет на результат программное обеспечение.

Ниже приведены примеры кадров, сделанные в одинаковых условиях. Разница очевидна, особенно в условиях недостаточного освещения.

Фронтальная камера неплохо справляется с возложенными на нее обязанностями.

Используя стороннее приложение, нужно быть готовым к агрессивной обработке изображения, тут придется немного повозится с настройками.

Видео в максимальном разрешении 4K при 30 к/с выглядит неплохо, но хотелось бы более корректной работы стабилизатора изображения.

Автономность Redmi Note 8T

В Redmi Note 8T используется встроенный литий-ионный полимерный аккумулятор на 4000 мАч. Смартфон поддерживает 18 Вт быструю зарядку. С автономностью у аппарата все в порядке, при обычных нагрузках он уверенно продержится полтора дня.

Подтверждает практические результаты и синтетика. В батарейном тесте PCMark при яркости экрана на уровне 200 кд/м² смартфон продержался 10 часов и 37 минут.

5 Оценка ITC.UA Плюсы: Качественная сборка, хорошие материалы корпуса; неплохой экран; наличие NFC; хороший потенциал камер; автономность; стоимость Минусы: Отсутствует индикатор событий Вывод: Xiaomi Redmi Note 8T — смартфон, который тяжело за что-то ругать, учитывая его стоимость. Модель получилась настолько сбалансированной, что ее можно смело рекомендовать к покупке. Немного прокачав смартфон, владелец получит отличный аппарат на каждый день с хорошими фотографическими возможностями. Технические характеристики Xiaomi Redmi Note 8T 4/64GB Grey

4 500 − 5 499 грн

Сравнить цены Тип Смартфон Предустановленная ОС Android 9.0 (Pie) Оперативная память, ГБ 4 Встроенная память, ГБ 64 Слот расширения microSD (до 256ГБ) Тип SIM-карты Nano-SIM Количество SIM-карт 2 Процессор Qualcomm Snapdragon 665 + Adreno 610 Количество ядер 8 Частота, ГГц 4х2,0+4х1,8 Аккумулятор Li-ion, 4000 мАч (несъемная) Диагональ, дюймы 6,3 Разрешение 2340x1080 Тип матрицы IPS PPI 409 Датчик регулировки яркости + Особенности дисплея дисплей с вырезом-каплей, Corning Gorilla Glass 5, 2,5D Основная камера, Мп 48(f/1.75)+8(f/2.2)+2(f/2.4)+2(f/2.4) Видеосъемка 3840x2160 (30 к/с) Вспышка + Фронтальная камера, Мп 13(f/2.0) Особенности камеры фазовая (PDAF) Стандарты связи 2G: GSM: B2/3/5/8, 3G: WCDMA: B1/2/4/5/8, LTE TDD: B38/40, 4G: LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/20/28 Wi-Fi 802.11ac Bluetooth 5.0 GPS + (ГЛОНАСС, BeiDou) IrDA + FM-радио + Аудиоразъем + NFC + Интерфейсный разъем USB Type-C Высота, мм 161,15 Ширина, мм 75,4 Толщина, мм 8,6 Вес, г 199 Защита от пыли и влаги IP52 Тип корпуса моноблок (неразборный) Материал корпуса стекло и пластик Тип клавиатуры экранный ввод Еще быстрая зарядка 18W, сканер отпечатка пальцев

Редакция выражает благодарность интернет-магазину Allo.ua за предоставление смартфона Xiaomi Redmi Note 8T на обзор.