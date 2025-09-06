Диктаторы мечтают жить и править вечно? Что про это говорит наука

Несколько дней назад мировые СМИ распространили информацию о случайно записанном разговоре между кремлевским и китайским диктаторами владимиром путиным и Си Цзиньпином относительно продления продолжительности человеческой жизни. В этой статье пытаемся разобраться действительно ли это возможно сейчас, или будет в будущем.

Каждый диктатор мечтает жить вечно

На полях встречи в Пекине микрофоны случайно записали отрывок этого разговора. По информации Блумберг, Си Цзиньпин заявил путину, что раньше люди, якобы, едва доживали до 70 лет, однако сегодня в 70 лет ты можешь чувствовать себя как ребенок.

Конечно, если говорить об обычных людях, а не диктаторах и мировых лидерах с большими деньгами и неограниченными ресурсами, то это большое преувеличение. Сейчас общая продолжительность жизни в том же Китае не превышает 77,6 года, а жители россии редко доживают даже до 70 лет.

При этом кремлевский диктатор сделал еще более потрясающее заявление, что якобы благодаря трансплантации органов люди вообще смогут жить вечно. Си Цзиньпин ответил ему, что уже к концу текущего века продолжительность жизни людей может увеличиться до 150 лет.

Какой же диктатор не мечтает жить и править вечно. Позже во время пресс-конференции Путин подтвердил собственные заявления, и добавил, что продолжительность жизни значительно возрастет в ближайшее время и к этому необходимо готовиться.

Немного странно анализировать подобные спекулятивные заявления путина на фоне гибели тысяч людей в развязанной им преступной войне против Украины, однако есть ли за ними какие-то реальные основания?

Будем ли мы жить дольше?

путин в своих заявлениях, в частности, делает ставку на трансплантацию органов, что, по его мнению, позволит увеличить продолжительность жизни людей. Однако процедуры по пересадке органов до сих пор имеют значительные ограничения, остаются рискованными, недоступными для подавляющего большинства людей на планете, а на получение донорских органов существуют огромные очереди.

Наука, конечно, не стоит на месте и попытки увеличить продолжительность человеческой жизни осуществляются, правда, не в россии и не в Китае. В январе этого года техногигант OpenAI заявивший о разработке LLM GPT-4b micro в рамках сотрудничества с американским стартапом Retro Biosciences.

Эта моделька ИИ, как утверждают в OpenAI, обучена предлагать модификации белков, которые превращают клетки человеческой кожи в стволовые клетки. В свою очередь стволовые клетки могут быть использованы для формирования любых других клеток в человеческом организме. В случае успешной реализации этого проекта открывается прямой путь к восстановлению органов прямо в человеческом организме, без всяких пересадок, или же по меньшей мере — искусственного выращивания органов.

Стартап Retro Biosciences занимается поиском способов продлить человеческую жизнь и в связи с этим предложил сотрудничество OpenAI в сфере белковой инженерии. Целью Retro Biosciences является продление продолжительности человеческой жизни минимум на 10 лет Компания изучает так называемые факторы Яманаки. Это набор белков, которые при добавлении к клеткам человеческой кожи превращают их в стволовые клетки.

Однако, несмотря на перспективность этого направления, процесс до сих пор не имел высокой эффективности, поскольку только 1% клеток успешно трансформировался в стволовые. Разработчики из OpenAI заявили, что после начала сотрудничества с Retro Biosciences предложенная ими ИИ модель GPT-4b micro уже улучшила эффективность определенных факторов трансформации более чем на 50%, что можно считать настоящим прорывомGPT-4b micro была обучена на примерах белковых последовательностей многих видов и информации о том, какие белки склонны взаимодействовать между собой.

Правда, как именно GPT-4b делает свои предположения, пока неясно, что уже стало привычным в случае с ИИ. Как отметил гендиректор Retro Biosciences Джо Беттс-Лакруа, ученые из его стартапа все еще пытаются понять, какими алгоритмами руководствуется LLM от OpenAI. Он также назвал подход самих ученых лишь поверхностным исследованием.

Как богачи продлевают продолжительность собственной жизни

Состоятельные люди и миллиардеры с большими деньгами и неограниченными техническими возможностями тратят миллионы долларов на так называемый «биохакинг» для омоложения организма и замедления старения. Это охватывает персональные диеты и биодобавки, регулярные высокоинтенсивные физические нагрузки, вживление стволовых клеток и прием препаратов для генетической коррекции клеток, такие процедуры, как плазмоферез и сеансы в гипербарических кислородных камерах.

Например, известный американский IT-предприниматель и миллиардер Брайан Джонсон в последнее время посвятил свою жизнь поискам секрета долголетия и замедления старения. По словам 47-летнего миллиардера, его сердце как у 37-летнего человека, а легкие — соответствуют состоянию 18-летнего.

Его день начинается в 4:30 утра. Джонсон включает свет мощностью 10 тыс. люкс, чтобы синхронизировать циркадные ритмы еще до того, как взойдет Солнце К 5:30 он уже в спортзале, где занимается высокоинтенсивными и выносливыми тренировками около часа. Затем проводит 20 минут в сауне при температуре 93°C, 6 минут под красным и инфракрасным светом и полтора часа в барокамере. По его словам, гипербарическая терапия способствует восстановлению сосудов и улучшению работы кишечника.

Вместе с тем миллиардер принимает более 30, а по некоторым данным, более 100 различных витаминов, минералов, биодобавок и лекарственных препаратов, направленных на оптимизацию биологических процессов в организме.

В частности, среди того, что принимает Джонсон, полифенолы ликопин и куркумин, цинк, противодиабетический препарат метформин, который, как предполагается, также предотвращает развитие полипов в кишечнике и тормозит процессы старения на клеточном уровне, гормоны роста для поддержания мышечной массы, небольшие дозы лития (препарата, назначаемого при биполярном расстройстве) для омоложения клеток мозга и поддержания памяти, и многие другие.

Миллиардер придерживается жесткой диеты и потребляет ровно 1 тыс. 977 калорий в день. Он питается в 3 приема до 11:30 утра. Джонсон отмечает, что съедает более 30 кг овощей в месяц, преимущественно в виде пюре и смузи.

Он ложится спать в 20:30 и всегда спит наедине в полностью изолированной от света комнате. В спальне миллиардера поддерживается прохладная температура, а высокотехнологичный матрас регулирует температуру собственной поверхности в течение ночи в зависимости от температуры тела миллиардера.

А еще предприниматель носит бейсболку с интегрированными в нее излучателями красного света, которые должны стимулировать рост волос. Он также переливает себе кровь 18-летнего сына, проводит лазерная полировка кожи лица.

На ночь Джонсон надевает на пенис электронное устройство для регистрации ночных эрекций Продолжительность ночных эрекций — биомаркер, показывающий состояние сексуальной функции и сердечно-сосудистой системы.

Как утверждает сам Джонсон, сейчас он имеет сердце 37-летнего человека, кожу, как у 28-летнего, объем легких и физическую форму — как у 18-летнего, состояние десен — как у 17-летнего, а уровень воспаления в организме на 66% ниже, чем у 10-летнего ребенка.

Однако все это требует от миллиардера ежедневно тратить по 5 часов на самоанализ и по $2 млн в год. За последние 3 года он уже потратил на омоложение более 6 млн долларов. Его здоровьем занимается команда из 30 специалистов, разрабатывая, корректируя и оттачивая специальный режим его жизни, призванный бороться со старением.

Что об этом всем думают ученые

По мнению большинства специалистов в сфере здравоохранения, даже если действительно удастся замедлить скорость биологического старения, это вовсе не означает, что человек проживет дольше, не говоря уже о бессмертии.

В частности, как отмечает декан Школы геронтологии Университета Южной Калифорнии Пинхас Коэн, смерть — это не опция, она записана в генах человека. Он не исключает, что в будущем люди действительно смогут увеличить продолжительность жизни, подобно тому, как она выросла в течение 20 века примерно с 50 до 80 лет в развитых странах, однако жить вечно невозможно.

«У нас нет абсолютно никаких научно обоснованных данных о том, что это в принципе возможно, и нет никаких технологических методов, которые бы позволяли хотя бы предположить, что мы, как вид, движемся в этом направлении. Если вы хотите бессмертия, то отправляйтесь в церковь Если бы я хоть немного верил, что это когда-то станет возможным, я был бы счастлив. Но это лишь пустые мечты», — отмечает руководитель Института Бака по исследованию старения Эрик Вердайн.

По словам специалиста по старению, профессора эпидемиологии и биостатистики Университета штата Иллинойс Стюарта Ольшански, весь этот хайп вокруг старения и бессмертия можно назвать второй древнейшей профессией.