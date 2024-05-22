Абсолютная гегемония. Luxoft возглавила топ компаний по опубликованным вакансиям

Luxoft, одна из крупнейших IT-компаний Украины, стала абсолютным лидером по опубликованным вакансиям весной.

Об этом стало известно из статистики анонимного сервиса по поиску работы Djinni.

Количество опубликованных вакансий Luxoft более чем в 2 раза превышает опубликованные вакансии от GlobalLogic.

Топ-5 таких компаний выглядит следующим образом:

Luxoft — 632;

GlobalLogic — 283;

Netpeak Group — 191;

ITExpert — 154;

PRO Gaming Software — 154.

В целом же больше всего вакансий публикуют аутсорсы. Однако в топ-20 аутсорсов и продуктов поровну.

Если сравнивать рейтинг опубликованных вакансий с количеством подписок на компаний, то топ-3 списка сохраняют паритет. Правда, в последнем рейтинге первое место занимает GlobalLogic, далее же следует Luxoft и Netpeak Group.

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Также стоит отметить, что в топ компаний, на вакансии которых подписываются кандидаты, добавились Дія, Nova Digital и Приват Банк, a Skelar i TemaBit ощутимо поднялись в рейтинге.

Большинство компаний в этом рейтинге — продуктовые.

Напомним, недавно появился рейтинг крупнейших налогоплательщиков среди IT-компаний. Топ-10 компаний-резидентов «Дія.City», которые по данным YouControl перечислили в бюджет больше всего налогов, возглавила Fintech Band, которая владеет monobank.

В целом же за 2023 год IT-компании уплатили в государственный бюджет 20,8 миллиарда гривен налогов.

В свою очередь, ИТ-специалисты с начала полномасштабного вторжения увеличили начисление налогов в бюджет Украины на 45%. За 2021 год начислено 16 млрд, а за 2023 — 23,9 млрд