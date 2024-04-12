Новости Украина 12.04.2024 в 19:38 comment views icon
Статья с  

Айтишники с начала полномасштабки увеличили выплаты налогов в бюджет Украины на 45%

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/03/647dc38d9e7db-bpfull-1-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/03/647dc38d9e7db-bpfull-1-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/03/647dc38d9e7db-bpfull-1-96x96.jpg

Ігор Шелудченко

Автор новин

ИТ-специалисты с начала полномасштабного вторжения увеличили начисление налогов в бюджет Украины на 45%. За 2021 год начислено 16 млрд, а за 2023 — 23,9 млрд.

Выросла и общая доля IT в структуре налоговых начислений: 1,14% в 2022 году против 1,46% в 2023 году.

Об этом свидетельствуют данные Государственной налоговой службы, которые получивший DOU.

+45% за 2 года, +16% за год

В основе расчетов лежит информация о начислениях физических и юридических лиц-предпринимателей 62-й группы КВЭДов:

  • «Компьютерное программирование, консультирование и связанная с ними деятельность;
  • «Компьютерное программирование;
  • «Консультирование по вопросам информатизации;
  • «Деятельность по управлению компьютерным оборудованием;
  • «Прочая деятельность в сфере информационных технологий и компьютерных систем.
  1. Итак, за 2021 год специалисты в сфере компьютерного программирования, консультирования и связанной с ними деятельности уплатили более 16 миллиардов в сводный бюджет. Из них 9 миллиардов заплатили физические, а 7 миллиардов — юридические лица.
  2. В 2022 году этот показатель вырос. Так, по видам экономической деятельности в сфере компьютерного программирования, консультирования уплатили более 20,6 миллиарда гривен. Это на 24% больше, чем в 2021 году. Физические лица заплатили 11,7 миллиарда, а юридические — 8,8 миллиарда налогов.
  3. В 2023 году сумма уплаченных налогов в этой сфере выросла почти на 45% против 2021 года и составила более 23,9 миллиарда гривен. Физические лица заплатили в сводный бюджет более 12,9 миллиарда, а юридические — более 11 миллиардов.

 

Айтишники с начала полномасштабки увеличили выплаты налогов в бюджет Украины на 45%1

Доля в сводном бюджете Украины

  1. В 2021 году все налоговые поступления в сводный бюджет составили 1 триллион 453 миллиарда 804 миллиона 74 тысяч 641 гривну. Учитывая это можно предположить, что ІТ-специалисты, работающие по КВЭДам 62 оплатили 1,14 % от всех налоговых поступлений в сводный бюджет.
  2. В 2022 году все налоговые поступления в сводный бюджет составили 1 триллион 343 миллиарда 225 миллионов 38 тысяч 691 гривну. Поэтому ІТ-специалисты, работающие по КВЭДам 62, заплатили 1,53% от всех налоговых поступлений в сводный бюджет.
  3. В 2023 году все налоговые поступления в сводный бюджет составили 1 триллион 638 миллиардов 85 миллионов 2 тысячи 89 гривен. Поэтому ІТ-специалисты, работающие по КВЭДам 62, уплатили 1,46% от всех налоговых поступлений в сводный бюджет.

Резюме: за 2022 год был неплохой рывок — +29 процентов, в 2023 уже было меньше — +16%. В то же время доля расходов в структуре госбюджета даже уменьшилась на 0,32%.

Онлайн-курс "PR Basis" від Skvot.
Дізнайся нюанси різних сфер і обрери свою.Як результат — матимеш стратегію бренду у своєму портфоліо та зможеш стартувати в піарі. Інсайтами ділиться лекторка, яка має 9+ років досвіду.
Детальніше про курс

Правда, здесь надо учитывать и инфляцию: по итогам 2023 года инфляция замедлялся до 5,8%, а в марте 2024 года потребительская инфляция в годовом измерении (г/г) замедлилась до 3,2% с 4,3%.


Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить