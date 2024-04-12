ИТ-специалисты с начала полномасштабного вторжения увеличили начисление налогов в бюджет Украины на 45%. За 2021 год начислено 16 млрд, а за 2023 — 23,9 млрд.
Выросла и общая доля IT в структуре налоговых начислений: 1,14% в 2022 году против 1,46% в 2023 году.
Об этом свидетельствуют данные Государственной налоговой службы, которые получивший DOU.
+45% за 2 года, +16% за год
В основе расчетов лежит информация о начислениях физических и юридических лиц-предпринимателей 62-й группы КВЭДов:
- «Компьютерное программирование, консультирование и связанная с ними деятельность;
- «Компьютерное программирование;
- «Консультирование по вопросам информатизации;
- «Деятельность по управлению компьютерным оборудованием;
- «Прочая деятельность в сфере информационных технологий и компьютерных систем.
- Итак, за 2021 год специалисты в сфере компьютерного программирования, консультирования и связанной с ними деятельности уплатили более 16 миллиардов в сводный бюджет. Из них 9 миллиардов заплатили физические, а 7 миллиардов — юридические лица.
- В 2022 году этот показатель вырос. Так, по видам экономической деятельности в сфере компьютерного программирования, консультирования уплатили более 20,6 миллиарда гривен. Это на 24% больше, чем в 2021 году. Физические лица заплатили 11,7 миллиарда, а юридические — 8,8 миллиарда налогов.
- В 2023 году сумма уплаченных налогов в этой сфере выросла почти на 45% против 2021 года и составила более 23,9 миллиарда гривен. Физические лица заплатили в сводный бюджет более 12,9 миллиарда, а юридические — более 11 миллиардов.
Доля в сводном бюджете Украины
- В 2021 году все налоговые поступления в сводный бюджет составили 1 триллион 453 миллиарда 804 миллиона 74 тысяч 641 гривну. Учитывая это можно предположить, что ІТ-специалисты, работающие по КВЭДам 62 оплатили 1,14 % от всех налоговых поступлений в сводный бюджет.
- В 2022 году все налоговые поступления в сводный бюджет составили 1 триллион 343 миллиарда 225 миллионов 38 тысяч 691 гривну. Поэтому ІТ-специалисты, работающие по КВЭДам 62, заплатили 1,53% от всех налоговых поступлений в сводный бюджет.
- В 2023 году все налоговые поступления в сводный бюджет составили 1 триллион 638 миллиардов 85 миллионов 2 тысячи 89 гривен. Поэтому ІТ-специалисты, работающие по КВЭДам 62, уплатили 1,46% от всех налоговых поступлений в сводный бюджет.
Резюме: за 2022 год был неплохой рывок — +29 процентов, в 2023 уже было меньше — +16%. В то же время доля расходов в структуре госбюджета даже уменьшилась на 0,32%.
Правда, здесь надо учитывать и инфляцию: по итогам 2023 года инфляция замедлялся до 5,8%, а в марте 2024 года потребительская инфляция в годовом измерении (г/г) замедлилась до 3,2% с 4,3%.