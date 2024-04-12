ИТ-специалисты с начала полномасштабного вторжения увеличили начисление налогов в бюджет Украины на 45%. За 2021 год начислено 16 млрд, а за 2023 — 23,9 млрд.

Выросла и общая доля IT в структуре налоговых начислений: 1,14% в 2022 году против 1,46% в 2023 году.

Об этом свидетельствуют данные Государственной налоговой службы, которые получивший DOU.

+45% за 2 года, +16% за год

В основе расчетов лежит информация о начислениях физических и юридических лиц-предпринимателей 62-й группы КВЭДов:

«Компьютерное программирование, консультирование и связанная с ними деятельность;

«Компьютерное программирование;

«Консультирование по вопросам информатизации;

«Деятельность по управлению компьютерным оборудованием;

«Прочая деятельность в сфере информационных технологий и компьютерных систем.