Одесская IT-компания Digis поглощает нишевого аутсорсера Scalamandra. Сумма сделки — до $1 млн

Одесская компания в сфере IT, Digis, объявила о своем объединении с аутсорсером Scalamandra под названием Digis Group. Об этом стало известно со слов фаундера Digis, Ника Нагаткина, который оценивает сумму сделки от $500 000 до $1 млн. После завершения этой сделки, команда Scalamandra присоединится к Digis.

Информацию об объединении подтвердил Forbes.

Digis начала создавать сеть нишевых агентств, специализирующихся на конкретных технологиях и отраслях услуг, с целью укрепления предложения компании, говорится в пресс-релизе.

Решение об объединении с Scalamandra было принято на основе личных инвестиций основателя Digis, Ника Нагаткина, в компанию в 2023 году. Основная цель партнерства заключается в предоставлении функционального программирования как существующим, так и потенциальным клиентам, а также в содействии этим компаниям при переходе на другие языки программирования, если это будет необходимо.