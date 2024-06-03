Резиденты «Дія.City» требуют увеличить сроки и ввести экономическое бронирование

Союз резидентов «Дія.City» и Diia.City United призвал Кабмин принять ряд мер для работы важных для экономики предприятий в условиях полномасштабной войны.

Среди главных требований, выдвинутых в заявлении — увеличить срок бронирования для мужчин, ускорить диджитализацию и ввести экономичное бронирование.

Ускорение диджитализации

Ускорение диджитализации позволит значительно сократить пакет документов, а также время на их обработку.

При синхронизации всех реестров после запуска Резерв+, пакет документов для еБронирования, который подает бизнес, может быть минимальным, а срок обработки документов исчисляться днями.

Срок бронирования

Союз утверждает, что срок бронирования должен быть точно больше 6 месяцев — 1 год: «для бизнеса — это предсказуемость, а для государства — это возможность понимать и планировать свои мобилизационные ресурсы».



При этом при бронировании для исчисления 50% должна быть учтена общая численность работников на момент подачи документов для бронирования.

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Экономичное бронирование

Союз призывает немедленно ввести экономическое бронирование дополнительно к уже существующей процедуре.

«Это важно как для государства, так и для бизнеса, поскольку позволит лучше планировать ресурсы и поддерживать экономическую стабильность. Рабочий бизнес — это налоги на содержание армии, защиту и победу», — говорится в заявлении.

По даннымМинистерство цифровой трансформации В Украине всего в сфере IT работает более 300 тысяч сотрудников, а из них забронировано чуть более 4 000 специалистов — это около 1,5%.

ИТ-отрасль дает стране около 5% ВВП, а один работающий айтишник создает и сохраняет почти три рабочих места в экономике. В 2023 году ІТ-отрасль заплатила в бюджет 20,8 млрд грн налогов.