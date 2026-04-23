Blizzard подлила масла в огонь фанатского ожидания Diablo IV: Lord of Hatred — теперь синематик

До выхода дополнения Diablo IV: Lord of Hatred осталось пять дней, и Blizzard решила подогреть интерес, опубликовав вступительную кинематографическую сцену расширения. Ролик задает тон будущей истории и знакомит с ключевыми событиями, предшествующими новому региону Сковос.





Кат-сцена продолжает события предыдущего дополнения Vessel of Hatred и сосредоточена на знакомых игрокам персонажах. Blizzard традиционно держит качество кинематографических вставок на высоком уровне.

Что ждет 28 апреля

Lord of Hatred — второе большое платное расширение Diablo IV — переносит игроков на острова Сковос, регион, который фанаты серии ждали еще со времен Diablo II. Средиземноморский архипелаг с руинами храмов, вулканами и амазонскими воинами станет ареной финального противостояния с Мефисто.





Вместе с новым регионом дополнение добавляет два новых класса Паладин — долгожданное возвращение культового класса, отсутствующего в базовой игре, — уже доступен владельцам предварительного заказа. Второй класс, Варлок, выйдет с полным релизом 28 апреля: он ориентирован на теневой урон и агрессивный мобильный геймплей — полная противоположность бронебойному Паладину.

Помимо классов, Lord of Hatred переделывает дерево навыков, добавляет легендарный Куб Хорадрима, обновленный эндгейм до 12-го уровня Torment и даже рыбалку. По первым отзывам GameSpot, дополнение получается значительно сильнее, чем Vessel of Hatred — и закрывает сагу Age of Hatred на уверенной ноте.

Напомним, что Diablo IV заработала более миллиарда долларов с момента выхода в 2023 году, из которых около 150 миллионов поступило от внутренних микротранзакций.

Источник: Xbox