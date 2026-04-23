banner
Новости Игры 23.04.2026

Blizzard подлила масла в огонь фанатского ожидания Diablo IV: Lord of Hatred — теперь синематик

author avatar

София Шадрина

Автор новостей

Blizzard підлила олії у вогонь фанатського очікування Diablo IV: Lord of Hatred — тепер сінематик

До выхода дополнения Diablo IV: Lord of Hatred осталось пять дней, и Blizzard решила подогреть интерес, опубликовав вступительную кинематографическую сцену расширения. Ролик задает тон будущей истории и знакомит с ключевыми событиями, предшествующими новому региону Сковос.


Кат-сцена продолжает события предыдущего дополнения Vessel of Hatred и сосредоточена на знакомых игрокам персонажах. Blizzard традиционно держит качество кинематографических вставок на высоком уровне.

Что ждет 28 апреля

Lord of Hatred — второе большое платное расширение Diablo IV — переносит игроков на острова Сковос, регион, который фанаты серии ждали еще со времен Diablo II. Средиземноморский архипелаг с руинами храмов, вулканами и амазонскими воинами станет ареной финального противостояния с Мефисто.


Вместе с новым регионом дополнение добавляет два новых класса Паладин — долгожданное возвращение культового класса, отсутствующего в базовой игре, — уже доступен владельцам предварительного заказа. Второй класс, Варлок, выйдет с полным релизом 28 апреля: он ориентирован на теневой урон и агрессивный мобильный геймплей — полная противоположность бронебойному Паладину.

Помимо классов, Lord of Hatred переделывает дерево навыков, добавляет легендарный Куб Хорадрима, обновленный эндгейм до 12-го уровня Torment и даже рыбалку. По первым отзывам GameSpot, дополнение получается значительно сильнее, чем Vessel of Hatred — и закрывает сагу Age of Hatred на уверенной ноте.

Напомним, что Diablo IV заработала более миллиарда долларов с момента выхода в 2023 году, из которых около 150 миллионов поступило от внутренних микротранзакций.

Blizzard выпустила трейлер Diablo IV: Lord of Hatred, и, похоже, Vessel of Hatred был лишь прологом

Источник: Xbox

 

Популярные новости

arrow left
arrow right
GSC показали кадры первого DLC к S.T.A.L.K.E.R. 2 — больше деталей раскроют на Xbox Partner Preview
DLC DOOM: The Dark Ages настолько велико, что "по сути как сиквел", — директор игры
Blizzard ищет разработчика для AAA open-world шутера на Unreal Engine — и все подумали о StarCraft
Большой день для Starfield: Free Lanes, Terran Armada, PS5-версия и анимированная короткометражка — и все 7 апреля
"Что происходит?!": World of Warcraft создала еще один эпичный момент в истории игр
Xbox Partner Preview 2026: Hades 2, STALKER 2 DLC и еще 17 игр
Reikon Games объявила о выпуске RUINER 2 для ПК: киберпанк экшн-RPG с кооперативом до 3-х игроков
Blizzard выпустила трейлер Diablo IV: Lord of Hatred, и, похоже, Vessel of Hatred был лишь прологом
Bethesda выпускает Starfield на PS5 с самым большим обновлением после релиза — Free Lanes и Terran Armada
DLC для The Witcher 3: слухи превращаются в дату и подробности
Никаких DLC для Cyberpunk 2077: в CD Projekt RED опровергли обнадеживающие слухи
Скарлетт Йоханссон возвращается к своему фильму 2007 года: "Дневники няни" станет сериалом на Netflix
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить