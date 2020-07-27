«1+1 media» заявила о прекращении договора с «Ланет» с 1 августа 2020 года, в итоге абоненты провайдера не смогут смотреть «1+1», «2+2», «ТЕТ» и другие телеканалы группы

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Конфликт между группой «1+1 media» и провайдером «Ланет» завершился заявлением медиагруппы о прекращении с 1 августа 2020 года договора о о трансляции ТВ-каналов группы в сети провайдера. Таким образом начиная с данной даты абонентам «Ланет» станут недоступны каналы 1+1, 2+2, ТЕТ, Плюсплюс, УНИАН ТВ, Бигуди, FilmUA Drama, Bolt, Kvartal TV, Star Family, Star Cinema, Kyc-Kyc, 36,6.

Далее мы приводим текст заявления «1+1 media»:

«Группа 1+1 media сообщает, что с 1 августа 2020 года прекращает сотрудничество с провайдером Lanet (ООО «Сеть Ланет») в связи с досрочным прекращением действия договора, о чем ООО «Сеть Ланет» была предупреждена официальным письмом от 23 июня 2020 г. с исх. № 181151. К сожалению, нам не удалось прийти к соглашению с ООО «Сеть Ланет» по ряду принципиальных моментов, что делает дальнейшее сотрудничество невозможным. С 1 августа 2020 года абонентам ООО «Сеть Ланет» станут недоступны следующие каналы: 1+1, 2+2, ТЕТ, Плюсплюс, УНИАН ТВ, Бигуди, FilmUA Drama, Bolt, Kvartal TV, Star Family, Star Cinema, Kyc-Kyc , 36,6. Приносим извинения нашим постоянным зрителям, которые стали заложниками ситуации и останутся без доступа к перечисленным каналам, которые дистрибутирует группа 1+1 media».

Отметим, что 13 июля 2020 года провайдер интернета и кабельного телевидения «Ланет» обвинил группу «1+1 media» в давлении на провайдеров кабельного телевидения. Представители компании сообщили, что «1+1 media» прибегает к неконкурентным методам борьбы с малыми телеканалами, пытаясь помешать их деятельности руками крупных провайдеров.

В компании рассказали, что к руководству «Сети Ланет» поступил телефонный звонок от Андрея Мальчевского, директора департамента дистрибуции и развития сети вещания группы «1+1 media». В разговоре представитель медиагруппы настаивал на отключении из пакетов телевидения «Сети Ланет» ряда телеканалов, сигнал которых доступен на спутнике в незакодированном виде. В частности, в перечень таких каналов попадают: Солнце, Трофей, Наука, Фауна, Терра, XSport, EkoTV, Малыш, Niki Kids, Niki Junior, EUMusic, 4ever music и другие.

Андрей Мальчевский также сообщил, что для ускорения принятия решения в адрес «Сети Ланет» будет направлено письмо о прекращении сотрудничества. Получив такое письмо, датированное 23.06.2020, «Сеть Ланет» попыталась разрешить ситуацию и предложила «1+1 media» отозвать расторжение договора. Однако руководство медиагруппы отклонило все обращения.

Провайдер утверждает, что прямое давление со стороны «1+1 media», которая пользуется своим положением на рынке, имеет целью нанести ущерб малым «нишевым» телеканалам и лишить их доступа к аудитории зрителей. Сеть Ланет сотрудничает с независимыми украинскими вещателями руководствуясь интересом аудитории к наполнению телеканалов, тщательно соблюдая заложенных условий сотрудничества, несмотря на размер и масштабы телеканала.

«Вмешательство «1+1 media» в хозяйственную деятельность Сети Ланет неприемлемо, а также препятствует добродетельным отношениям с другими игроками рынка. В связи с этим Сеть Ланет призывает коллег по рынку, также подвергающихся давлению, медийное сообщество и зрителей, ценящих возможность выбора, присоединиться к осуждению таких шагов. Компания требует у руководства «1+1 media» воздержаться от неконкурентных методов давления на провайдеров и независимых вещателей. Со своей стороны Сеть Ланет стремится продолжать ретрансляцию и «1+1», и «Солнце», и всех других телеканалов в рамках текущего наполнения пакетов и руководствуясь заключенными ранее договорам».

Отметим, что «Сеть Ланет» входит в ТОП-3 на рынке кабельного телевидения и ТОП-7 провайдеров Украины, обслуживая более 250 000 абонентов в 8 областях Украины.

Источник: 1+1 media