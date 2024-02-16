1,3 млн копий — Alan Wake 2 стала для Remedy Entertainment самой быстро продаваемой игрой

Игра Alan Wake 2 после своего релиза получила широкое признание критиков. В обзоре от ITC.UA она может похвастаться результатом 9,5 балла из 10. Игра получила различные награды и положительные отзывы игроков. Некоторые даже считают, что Remedy Entertainment действительно превзошли себя, выпустив свою лучшую игру на сегодняшний день и одну из самых захватывающих игр за последние несколько лет.

Однако коммерческий успех Alan Wake 2 был неопределенным. Студия не обсуждала продажи в течение первых нескольких месяцев. Сегодня это изменилось. Remedy Entertainment заявила, что Alan Wake 2 стала их самой быстро продаваемой игрой.

По данным студии, по состоянию на начало этого месяца было продано 1,3 млн копий. Рубеж в 1 млн копий был преодолен в конце декабря 2023 года. Remedy также подчеркнула, что за первые 2 месяца продаж Alan Wake 2 было реализовано на 50% больше копий и более чем в 3 раза больше цифровых копий, чем Control за первые 4 месяца. Правда, их последняя игра является только цифровой, а Control — нет.

Remedy также предоставила обновленную информацию о продажах Control, которые на сегодня превысили 4 млн копий и принесли €100 млн чистого дохода. Студия уверена, что Alan Wake 2 может иметь такой же долгий период продаж. Разработчики, которые работали над игрой, были перенаправлены на другие проекты, такие как Condor, Control 2 и римейки Max Payne 1&2, что ускорило их развитие. Remedy считает, что все эти проекты перейдут к следующему этапу разработки в течение первой половины 2024 года.

Источник: wccftech

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