CONTROL Resonant получит украинскую локализацию — релиз в 2026 году

Разработчик CONTROL Resonant, финская студия Remedy Entertainment, официально подтвердила список языков, которые будут поддерживаться на старте игры. Среди них — украинская текстовая локализация. Игра выйдет в 2026 году на ПК, Xbox Series X|S и PS5. О поддержке языков Remedy сообщила в соцсетях.





Ранее фанаты из Украины активно просили студию включить родной язык в локализацию — в частности, на форумах Steam в специальной теме с соответствующей просьбой. Тогда представитель Remedy ответил, что финальный список языков еще не утвержден. Теперь вопрос решен в пользу украиноязычной аудитории.

CONTROL Resonant — это следующая игра во вселенной серии, совместно профинансированная и спродюсированная с Annapurna Pictures. Проект расширяет серию до формата открытого экшен-приключенческого RPG, действие которого разворачивается в паранатурально искаженном Манхэттене.

«Мы рады объявить все доступные языки для запуска CONTROL Resonant! На каком языке вы будете играть? CONTROL Resonant выходит позже в 2026 году. Добавьте в список желаний сейчас!», — говорится в официальной заметке Remedy в Х.

Игроки берут на себя роль Дилана Фейдена — брата Джесси, главной героини первой части, — которого Федеральное бюро контроля бросает в центр сверхъестественного кризиса, угрожающего реальности. Стоит отметить, что игра задумана одновременно как сиквел и как новая точка входа во вселенную Control, поэтому знакомство с первой частью не является обязательным условием.





По словам разработчиков, в Resonant появятся новые формы оружия, сверхъестественные способности и более глубокие игровые системы. Над проектом работает самая большая команда геймдизайнеров в истории Remedy.

Согласно официальной таблице языков, полную озвучку получат восемь языков: английский, бразильский португальский, французский, немецкий, итальянский, японский, упрощенный китайский и испанский (Испания). Украинский вошел во вторую группу — только текстовая локализация (интерфейс и субтитры), вместе с корейским, польским, русским, испанским для Латинской Америки, традиционным китайским и турецким. В целом игра будет поддерживать 15 языков.

Украинская локализация Alan Wake 2 и FBC: Firebreak от той же студии уже выходила раньше, так что решение по CONTROL Resonant продолжает эту традицию. Примечательно, что обе предыдущие игры локализовала украинская команда SBT Localization — именно она фигурировала среди кандидатов в обращении фанатов к Remedy с просьбой добавить родной язык в новый проект.

Сейчас Remedy также анонсировала участие в Gamescom latam 2026 в Сан-Паулу, где 1 мая состоится выступление креативного директора игры Микаэля Касуринена на главной сцене — во время него будут раскрыты новые детали касательно концепции, сеттинга и разработки CONTROL Resonant. Точная дата релиза пока что не объявлена.

Источник: Х