Phasmophobia и Alan Wake 2 проведут бесплатный кроссовер-ивент, и это единственный шанс сыграть: все детали

Kinetic Games и Remedy Entertainment анонсировали кроссовер между Phasmophobia и Alan Wake 2. Бесплатный ивент стартует на всех платформах 12 мая 2026 года и продлится до 2 июня — ровно три недели. Тематически коллаборация выглядит органично: обе игры живут в пространстве сверхъестественного ужаса, где темнота является не просто фоном, а полноценным врагом.





По словам разработчиков, ивент «просачивается в знакомые локации, меняет тени и перекручивает расследования так, как охотники за привидениями еще не встречали».

Официальный тизер уже вышел — он демонстрирует локации Phasmophobia в эстетике Alan Wake 2: письменный стол Алана Уэйка, тревожное освещение и характерная кинематографичность Remedy. Судя по анонсу на Steam, игроки смогут «развернуть новый раздел с Alan Wake, разблокировать внутриигровые награды и больше».





Remedy Entertainment напрямую сотрудничала с Kinetic Games в создании кроссовера, что теоретически может придать ивенту определенный канонический статус в рамках Remedy Connected Universe. Голос Алана Уэйка — актер Мэттью Поррета — озвучил трейлер, что добавляет аутентичности.

Впрочем, есть существенный минус. Ивент является одноразовым — если пропустить его до 2 июня, второго шанса не будет. Это давняя практика Kinetic Games: даже собственные сезонные события студия нередко проводит лишь раз. Для тех, кто давно следит за Phasmophobia, это привычная, хоть и досадная традиция.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

А теперь к самому главному: где и как сыграть

Phasmophobia доступна на PC через Steam, PS5 и Xbox Series X|S — с полной поддержкой кроссплея между всеми платформами с октября 2024 года. То есть играть вместе можно независимо от того, кто на какой платформе.

Игра также поддерживает PS VR2 и PC VR. Сейчас Phasmophobia находится в Early Access — полный релиз запланирован на вторую половину 2026 года. Кросс-прогрессии между платформами пока нет: прогресс на каждой платформе сохраняется отдельно. Более конкретные детали разработчики обещают ближе к старту.

Ранее мы писали, что Alan Wake 2 стала самой быстро продаваемой игрой Remedy — за два месяца студия реализовала 1,3 млн копий. А сама Phasmophobia недавно получила еще одну точку развития: Blumhouse и Atomic Monster взялись за ее экранизацию.

Источник: Instant Gaming