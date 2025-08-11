Новости Игры 11.08.2025 comment views icon

10 лучших игровых приквелов по версии IGN — от Divinity до Metal Gear Solid

IGN составило рейтинг десяти лучших приквелов в видеоиграх. В список попали проекты разных жанров — от культовых экшенов до ролевых игр, расширяющих истории известных серий.

Многие геймеры узнают почти каждую игру из перечня. По мнению издания, некоторые классические проекты заложили фундамент для следующих частей, а другие релизы переосмысливают начало знакомых историй и знакомят игроков с ключевыми персонажами в неожиданных обстоятельствах.

10 лучших игровых приквелов — от последнего до первого места

  • Batman: Arkham Origins — история о 27-летнем Бэтмене, который в рождественскую ночь противостоит восьми самым опасным убийцам Готэма. Игра вместе с тем показывает становление Джокера и вводит TN-1 — сыворотку, которая станет основой для Titan в следующих частях серии.
Batman: Arkham Origins
  • God of War: Chains of Olympus — предыстория к первой части, которая открыла причину ненависти Кратоса к богам. Несмотря на формат PSP, игра в свое время поразила масштабом, визуальным качеством и передала фирменный экшн серии, закладывая основу для всеми узнаваемой саги.
God of War: Chains of Olympus
  • Super Mario World 2: Yoshi’s Island — сюжет о том, как Йоши спасает малыша Марио и Луиджи. Nintendo создала игру с уникальными движениями Йоши, которая поощряет исследования вместо привычного платформера того времени. Только в 1995 году игроки высоко оценили визуальный стиль и музыку Кодзи Кондо.
Super Mario World 2: Yoshi’s Island
  • Divinity: Original Sin — причудливая RPG, которая рассказывала о ранних годах мира Ривеллон и истоках опасной магии Источника. Фанаты предыдущих частей смогли увидеть младшие версии знакомых персонажей, как Зандалор и Беллегар. Игра стала прорывом для серии, а также задала стандарты для Original Sin 2 и Baldur’s Gate 3, сделав Larian лидером жанра RPG.
Divinity: Original Sin
  • Devil May Cry 3: Dante’s Awakening — приквел, возвращающий молодого Данте к его дерзкому образу и раскрывающий историю его брата Вергилия. Игра заполнила сюжетные пробелы предыдущих частей, заложила основу для всей серии и изменила боевой стиль. Поклонники обожают сложность этой части и пафосные комбинации.
Devil May Cry 3: Dante’s Awakening
  • Halo: Reach — история о последних днях планеты Рич перед событиями Halo: Combat Evolved. Игрок берет на себя роль Noble Team — спартанцев, которые выполняют роковую миссию, чтобы передать Кортану на корабль UNSC. Отсутствие главного героя Мастера Чифа позволило раскрыть других спартанцев, а также их трагическую и героическую историю.
Halo: Reach
  • Yakuza 0 — экшен-приключение, которое заманила новое поколение к знакомству с Казумой Кирю и Горо Маджимой. Игра показала молодых и несформировавшихся персонажей, которые участвуют в событиях за 20 лет до первой игры. Все там вращается вокруг борьбы за небольшой земельный участок в Камурочо. Для новичков объективным плюсом является то, что можно углубиться в сюжет без знаний предыдущих частей. Это идеальный старт для знакомства с франшизой Yakuza.
Yakuza 0
  • Deus Ex: Human Revolution — это игра о будущем, где люди могут улучшать свое тело с помощью технологий. Пользователи исследуют его через историю Адама Дженсена. Мужчину насильно изменили после катастрофы, а его борьба показывает конфликт между элитой с имплантами и обездоленными. Human Revolution создает серьезную антиутопию, которая с годами становится все более реальной.
Deus Ex: Human Revolution
  • Metal Gear Solid 3: Snake Eater — всеми любимая часть от Хидео Кодзимы, которая рассказывает о Naked Snake (будущем Биг Боссе) и закладывает основу всей серии. Революционная игра переосмыслила жанр стелса, перенеся действия в джунгли с адаптивным камуфляжем и открытым дизайном. Snake Eater раскрывает происхождение Патриотов и трагическую историю Биг Босса, чтобы изменить понимание антагониста. Его путь от агента ЦРУ до легенды проходит через все части Metal Gear.
Metal Gear Solid 3: Snake Eater
  • Red Dead Redemption 2 — бесспорно шикарный приквел, который остается и визуально, и сюжетно совершенным на сегодня. Игра показывает упадок Дикого Запада через историю Артура Моргана — сложного, многогранного героя, чей путь превращается в мучительное прощание со свободой. Тайтл превзошел ожидания своей детализацией, актерской игрой и глубоким сюжетом.
Red Dead Redemption 2

В конце можем посоветовать самые интересные новые игры 2025 года по версии ITC.ua. А также 16 самых ожидаемых игр 2025 года, из которых на момент публикации уже вышли семь проектов.

Источник: IGN

