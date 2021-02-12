120-кратный зум и дополнительный дисплей — Xiaomi Mi 11 Ultra засветился в ролике

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Xiaomi на этой неделе представила глобальную версию флагмана Mi 11, но многие ожидали, что компания заодно презентует модель Mi 11 Ultra. Блогер Tech Buff PH опубликовал 10-минутное видео, в котором демонстрирует неанонсированную новинку. Ролик уже удалили с его канала, но в YouTube все еще можно его найти.

Наиболее интересным компонентом Mi 11 Ultra является блок камер. Сразу же бросается в глаза его размер — он занимает всю верхнюю часть тыльной панели смартфона. Блок состоит из трех модулей: 50 Мп основного, 48 Мп ультраширика и 48 Мп перископной камеры с поддержкой 120-кратного зума. Еще одним элементом блока является небольшой экран. Вероятно, он предназначен для использования в качестве видоискателя во время съемки селфи на основную камеру. Фронтальная камера, к слову, оснащена 20 Мп сенсором.

Mi 11 Ultra должен получить аккумулятор емкостью 5000 мАч. Он будет поддерживать 67 Вт проводную, 67 Вт беспроводную и 10 Вт реверсивную зарядку (в Mi 11 — 55 Вт проводная и 50 Вт беспроводная зарядка). Также говорится о влагозащите по стандарту IP68.

За производительность смартфона будет отвечать чипсет Snapdragon 888, как и в обычном Mi 11. Диагональ OLED-дисплея составит 6.67″, разрешение — WQHD+, частота обновления — 120 Гц. Ожидается, что стоимость Mi 11 Ultra составит $1000.

Источник: Android Authority