Xiaomi Mi 11 выходит в Европе — зарядка на 55 Вт в комплекте и цена от 749 евро

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)





В Европе рекомендованная цена смартфона Xiaomi Mi 11 — от 749 евро (24 898 гривен по текущему курсу).

8 февраля Xiaomi провела крупную онлайн-презентацию новинок, центральное место в ней заняла глобальная версия новейшего флагманского смартфона Mi 11, который вышел в Китае еще в конце прошлого года.

Вопреки ожиданиям, продвинутую модель Mi 11 Pro сегодня не показали, только базовую модель Mi 11. В Европе рекомендованная цена смартфона составляет 749 евро (24 898 гривен по текущему курсу) за версию 128 ГБ и 799 евро (26 587 гривен) за версию 256 ГБ. Предзаказы начнут принимать с 26 февраля, а точная дата появления новинки в свободной продаже пока не сообщается.

Еще один забавный момент — глобальная версия Xiaomi Mi 11 комплектуется 55-ваттным адаптером питания GaN. Похоже, Xiaomi передумала убирать блок питания из коробки.

С точки зрения характеристик глобальная версия Xiaomi Mi 11 полностью идентична китайской версии. Специальное издание Lei Jun Signature Edition (с рифленой задней крышкой, окрашенной в особый синий оттенок и нанесенным автографом главы компании Лея Цзуня) будет продаваться и в Европе.

Характеристики Xiaomi Mi 11

Платформа: 5-нм SoC Qualcomm Snapdragon 888 со встроенным модемом 5G. Результат в бенчмарке AnTuTu — 745 942 балла

Память (LPDDR5 и UFS 3.1): 8 ГБ + 128 ГБ и 8 ГБ + 256 ГБ. Возможности расширения памяти за счет установки карт microSD не предусмотрено

Экран: 6,81 дюйма AMOLED, 20:9, 3200×1440 пикселей, частота обновления изображения 120 Гц (частота считывания сенсора — 480 Гц), пиковая яркость 1500 кд/м 2 , 8192 уровней автоматической регулировки яркости, поддержка HDR10+ и MEMC

, 8192 уровней автоматической регулировки яркости, поддержка HDR10+ и MEMC Основная камера — тройная: Главный модуль (широкоугольный): сенсор формата 1/1.33 дюйма разрешением 108 Мп + 7P объектив ƒ/1,85 (ЭФР 25 мм), PDAF Ультраширокоугольный: сенсор разрешением 13 Мп + объектив с диафрагмой F/2,4 и углом обзора 123° Макро: сенсор разрешением 5 Мп + объектив с диафрагмой F/2,4 и ЭФР 50 мм Съемка видео: [email protected]/30fps, [email protected]/60fps, [email protected]/60/120/240/480fps

Фронтальная камера — одинарный модуль: 20 Мп, 1/3.4″, 27 мм. Врезана в круглое отверстие в левом верхнем углу экрана.

Аккумулятор: 4600 мА•ч. поддержка быстрой проводной зарядки до 55 Вт (100% за 45 минут), беспроводной до 50 Вт (за 53 минуты на 100%) и функция беспроводной обратной зарядки других мобильных устройств с сертификацией Qi мощностью до 10 Вт.

Материалы корпуса: алюминиевая рамка + стекло Gorilla Glass Victus спереди + стекло Gorilla Glass или кожаная обивка сзади.

Габариты и масса: 164,3×74,6×8,1 мм при 196 г.

ОС: MIUI 12 (Android 11)

Другие особенности: подэкранный сканер отпечатков пальцев с поддержкой функции пульсометра, стереодинамики Harman Kardon, поддержка 24-битного звука с частотой дискретизации до 192 кГц, Wi-Fi 6/6E, Bluetooth 5.2 (A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive), двухдиапазонный GPS, NFC, ИК-порт и USB Type-C 2.0

В галерее ниже отобрали некоторые особо показательные слайды презентации глобальной версии Xiaomi Mi 11 с ключевыми особенностями новинки.

Цены и точные сроки поставок в Украину пока не уточняются.