17-летний украинец сбежал из Польши в Украину — все ради любимой девушки, с которой познакомился в видеоиграх

Недавно на украинско-польской границе произошел довольно забавный инцидент — она о храбром украинском юноше, сбежавшем от родителей Польши к любимой в Украину. Забавной историей «любви без границ» поделилась полиция Черкасской области на собственной странице в Facebook. Забегая вперед, украинского «Ромео» правоохранители откликнулись на обращение, быстро разыскали и уже вернули родителям.

Изюминкой этой истории является то, что парень пересек границу ради любимой, которую раньше ни разу не видел. Парень познакомился с девушкой в ​​видеоигре и все время они общались только через мессенджер.

Инцидент произошел в семье жителей села Железнячка Звенигородского района — в отделение полиции обратились смущенные родители 17-летнего юноши, когда заметили его исчезновение. В разговоре со стражами порядка они рассказали, что их сын — добрый, хорошо воспитанный и отзывчивый парень, который учится в Польше и с которым никогда не возникало никаких проблем. Но на днях между ними возникло недоразумение из-за незнакомки с Днепровщины — из-за девушки, с которой молодой юноша познакомился в компьютерной игре. Парень настолько увлекся незнакомкой, что решился на романтическое приключение — он покинул учебу и скрылся от временных опекунов , и поехал к любимой.

После обращения в полицию и объявления несовершеннолетнего в розыск ориентировку разослали всем нарядам и постам. Уже в течение суток правоохранители установили, что парень пересек границу и автобусом следует в город Днепр, где его разыскали, и вернули домой.

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По приезду ювенальные полицейские Звенигородщины провели с юношей профилактическую беседу — юноша в свою очередь пообещал не разочаровывать родителей. Мораль этой истории: видеоигры — ❤️.