Xbox в безопасности? Сатья Наделла заверил: "В играх мы надолго"

Новая CEO Xbox Аша Шарма провела внутреннюю сессию вопросов и ответов, к которой присоединился и генеральный директор Microsoft Сатья Наделла. Во время разговора о долгосрочной стратегии игрового направления он подчеркнул, что роль Xbox для Microsoft значительно шире, чем просто еще одно бизнес-подразделение.





«Когда Xbox работает на максимуме — выигрывает вся компания. Этот уровень качества затем естественно распространяется и на другие направления Microsoft», — объяснил Наделла.

Он также дал понять, что компания не собирается сворачивать игровое направление и рассматривает его как долгосрочную инвестицию.

Это заявление прозвучало на фоне волны мрачных прогнозов в сети после того, как Фил Спенсер покинул пост CEO Microsoft Gaming , а руководство Xbox перешло к Шарме. В Microsoft, похоже, решили сразу расставить все точки над «і» — и напомнить, что игры для компании никуда не исчезают.

Наделла даже пошутил о том, насколько важными игры были для развития всей индустрии графики.





«Я шучу с CEO NVIDIA Дженсеном Хуангом: если бы не игры, NVIDIA просто не существовала бы. Подумайте — без DirectX вряд ли произошла бы вся революция GPU и это стремительное ускорение развития графики.»

По словам Наделлы, именно поэтому Microsoft и дальше будет активно инвестировать в игровую индустрию и сделает долгосрочную ставку на это направление.

Лидер Microsoft добавил, что новые эксперименты и форматы не означают отказ от традиционных больших игр — в частности AAA-релизов на консолях. Наоборот, компания планирует развивать это направление параллельно с новыми идеями.

Напомним, что ранее гендиректор Microsoft Сатья Наделла признал, что отказ от Windows Phone и мобильных устройств был ошибкой.

В свою очередь Шарма подчеркнула, что создание игр сильно отличается от разработки обычного программного обеспечения. В отличие от ПО, их нужно делать руками людей.

Она также добавила, что много думает о том, как расширять возможности игровых миров и персонажей — чтобы они становились глубже, живее и интереснее для игроков.

Напомним, что Аша Шарма возглавила игровое подразделение Microsoft в феврале 2026 года, сменив многолетнего руководителя Фила Спенсера, который проработал в компании почти 38 лет. До назначения она руководила AI-направлением CoreAI в Microsoft, а ранее занимала руководящие должности в Meta Platforms и Instacart.

Её кандидатуру частично объясняют опытом масштабирования потребительских цифровых платформ и развития продуктов, которыми пользуются сотни миллионов людей. В Microsoft рассчитывают, что этот опыт поможет адаптировать Xbox к новым бизнес-моделям в гейминге, включая облачные сервисы и сервисные платформы.

По оценкам компании, экосистема Xbox сегодня охватывает более 500 млн активных пользователей в месяц и включает десятки внутренних студий после крупных приобретений — в частности издателей Activision Blizzard и ZeniMax.

Назначение Шармы произошло на фоне изменений в руководстве игрового подразделения и дискуссий вокруг стратегии Xbox — в частности о роли консолей, мультиплатформенных релизов и использовании новых технологий, таких как искусственный интеллект.





Источник: Windows Central, GeekWire.com