Новости Игры 10.03.2026 comment views icon

Xbox в безопасности? Сатья Наделла заверил: "В играх мы надолго"

Xbox у безпеці? Сатья Наделла запевнив:" в іграх ми надовго"

Новая CEO Xbox Аша Шарма провела внутреннюю сессию вопросов и ответов, к которой присоединился и генеральный директор Microsoft Сатья Наделла. Во время разговора о долгосрочной стратегии игрового направления он подчеркнул, что роль Xbox для Microsoft значительно шире, чем просто еще одно бизнес-подразделение.


«Когда Xbox работает на максимуме — выигрывает вся компания. Этот уровень качества затем естественно распространяется и на другие направления Microsoft», — объяснил Наделла.

Он также дал понять, что компания не собирается сворачивать игровое направление и рассматривает его как долгосрочную инвестицию.

Это заявление прозвучало на фоне волны мрачных прогнозов в сети после того, как Фил Спенсер покинул пост CEO Microsoft Gaming  , а руководство Xbox перешло к Шарме. В Microsoft, похоже, решили сразу расставить все точки над «і» — и напомнить, что игры для компании никуда не исчезают.

Наделла даже пошутил о том, насколько важными игры были для развития всей индустрии графики.


«Я шучу с CEO NVIDIA Дженсеном Хуангом: если бы не игры, NVIDIA просто не существовала бы. Подумайте — без DirectX вряд ли произошла бы вся революция GPU и это стремительное ускорение развития графики.»

По словам Наделлы, именно поэтому Microsoft и дальше будет активно инвестировать в игровую индустрию и сделает долгосрочную ставку на это направление.

Лидер Microsoft добавил, что новые эксперименты и форматы не означают отказ от традиционных больших игр — в частности AAA-релизов на консолях. Наоборот, компания планирует развивать это направление параллельно с новыми идеями.

Напомним, что ранее гендиректор Microsoft Сатья Наделла признал, что отказ от Windows Phone и мобильных устройств был ошибкой.

В свою очередь Шарма подчеркнула, что создание игр сильно отличается от разработки обычного программного обеспечения. В отличие от ПО, их нужно делать руками людей.

Спецпроекты
Нові ігрові монітори GIGABYTE GO27Q24 і GO27Q24A: 27 дюймів, швидкість 240 Гц та «геймерські» інструменти
Apple Watch: як підібрати розмір, характеристики та конфігурацію під образ життя. Поради від Алло

Она также добавила, что много думает о том, как расширять возможности игровых миров и персонажей — чтобы они становились глубже, живее и интереснее для игроков.

Напомним, что Аша Шарма возглавила игровое подразделение Microsoft в феврале 2026 года, сменив многолетнего руководителя Фила Спенсера, который проработал в компании почти 38 лет. До назначения она руководила AI-направлением CoreAI в Microsoft, а ранее занимала руководящие должности в Meta Platforms и Instacart.

Её кандидатуру частично объясняют опытом масштабирования потребительских цифровых платформ и развития продуктов, которыми пользуются сотни миллионов людей. В Microsoft рассчитывают, что этот опыт поможет адаптировать Xbox к новым бизнес-моделям в гейминге, включая облачные сервисы и сервисные платформы.

По оценкам компании, экосистема Xbox сегодня охватывает более 500 млн активных пользователей в месяц и включает десятки внутренних студий после крупных приобретений — в частности издателей Activision Blizzard и ZeniMax.

Назначение Шармы произошло на фоне изменений в руководстве игрового подразделения и дискуссий вокруг стратегии Xbox — в частности о роли консолей, мультиплатформенных релизов и использовании новых технологий, таких как искусственный интеллект.

Глава Microsoft Сатья Наделла заявил, что с удовольствием отказался бы от консольных эксклюзивов, если бы не Sony


Источник: Windows Central, GeekWire.com

Популярные новости

arrow left
arrow right
Маркетологи Microsoft "спалились" на использовании Chrome в новой рекламе Windows 11
Удаление неудачного обновления Windows 11 KB5074109 ведет к ошибке, Microsoft выпускает уже второй патч
Три феноменальные AAA-игры для консолей и ПК, в которые также можно сыграть на Android
3D Viewer — все. Microsoft удаляет программу из Windows 10 и 11
Новую руководительницу Xbox заподозрили в "накрутке" игрового профиля: она набрала 10 000 Gamerscore всего за месяц
Обновление Windows 11 намеренно сломало работу dial-up модемов
Windows 11 получила нативную поддержку MIDI 2.0
Windows нет, а Copilot уже работает: Microsoft теперь активирует ИИ еще до установки ОС
Microsoft затроллили: сначала компания запретила слово "Microslop", а потом закрыла весь Discord-сервер
Microsoft добавила в новый "Блокнот" поддержку изображений
Microsoft, Meta и Amazon будут платить "Википедии" за обучение ИИ — компании заключили соглашение
Фил Спенсер покидает Xbox: Microsoft назначила нового CEO Gaming с прицелом на большие игры
Reikon Games объявила о выпуске RUINER 2 для ПК: киберпанк экшн-RPG с кооперативом до 3-х игроков
Microsoft представила ИИ-чип Maia 200: 216 ГБ HBM3e, TDP 750 Вт и 10 PFLOPS
Microsoft добавит в Windows 11 запросы на разрешения программ "в стиле смартфонов"
Microsoft внезапно отозвала премиум-подписку на Fallout 76 у владельцев Xbox
Microsoft потеряла $440 млрд за один день: инвесторов испугали расходы на ИИ
Cyberpunk 2077 появится в Xbox Game Pass, — намекает Microsoft
Обновление Windows 11 за март 2026 года: 9 новых улучшений, которые невозможно не заметить
Microsoft интегрирует новую модель GPT-5.3 Instant в Microsoft 365 Copilot и Copilot Studio
Microsoft удалила ключевую информацию об обновлении Windows 11/10, которое обязательно надо установить
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить