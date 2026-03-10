Новости Игры 10.03.2026 comment views icon

RTX "на максималках"? Mega Geometry появится в The Witcher IV

Будущая The Witcher IV использует технологию NVIDIA RTX Mega Geometry —одну из новейших разработок компании для ускорения трассировки лучей в сложных сценах с большим количеством геометрии. Об этом сообщила сама NVIDIA, которая сотрудничает с CD PROJEKT RED еще с ранних этапов разработки игры.


RTX Mega Geometry предназначена для сцен с большим количеством объектов и детализированных моделей, которые трудно обрабатывать традиционными графическими конвейерами. Технология оптимизирует построение структур BVH (Bounding Volume Hierarchy), используемых для вычисления лучей, и позволяет эффективнее работать с большими массивами треугольников в сцене.

По словам разработчиков, такой подход повысит производительность в сложных сценах с трассировкой лучей и уменьшит нагрузку на память видеокарты. Фактически технология призвана лучше масштабировать RT-графику в больших и детализированных средах — именно таких, которыми известна серия The Witcher.

«RTX Mega Geometry позволяет отображать объекты с большим количеством экземпляров и значительно более плотной геометрией» — отметили в NVIDIA.

The Witcher IV станет следующей большой одиночной RPG от CD PROJEKT RED и откроет новую сагу, где главной героиней будет Цири. Первый трейлер игры был создан в специальной сборке Unreal Engine 5 с использованием GPU GeForce RTX.Проект также уже использовали во время презентаций Unreal Engine 5.6, где демонстрировали технологии для больших открытых миров, более быстрого стриминга геометрии и плотно детализированных сцен с трассировкой лучей. Это фактически делает новую часть Witcher одним из флагманских примеров сотрудничества Epic Games, NVIDIA и CD PROJEKT RED в развитии современной графики.


Источник: NVIDIA

По словам NVIDIA, когда игра будет готова к релизу, она стартует с поддержкой «новейших RTX-технологий».

Напомним, что RTX Mega Geometry появилась относительно недавно и уже применяется в некоторых современных играх. Например, обновление для Alan Wake 2 с RTX Mega Geometry сделало эту игру первой, получившей поддержку технологии.

В тестах она демонстрировала прирост производительности примерно на 10-13% и уменьшение использования видеопамяти в сценах с тяжелой трассировкой лучей.

Если CD PROJEKT RED действительно интегрирует эту технологию глубоко в движок игры, The Witcher IV станет одним из самых заметных примеров использования новых RT-технологий в больших RPG с открытым миром.

Сценарист и геймдизайнер Kingdom Come: Deliverance 2 создаст квесты для Witcher 4

Источники: Videocardz.com, NVIDIA

 

