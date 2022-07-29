$2,6 млрд — убытки украинского телеком-рынка вследствие российского вторжения

Убытки украинского телеком-рынка, который вследствие российской агрессии претерпел существенных разрушений, уже достигли $2,6 млрд, сообщает Министерство цифровой трансформации Украины со ссылкой на оценку Всемирного банка.

До 24 февраля у Украины было самое большое в Европе покрытие скоростным интернетом — за 2021 год удалось подключить дополнительного более 7000 социальных объектов, и более 1 млн украинцев в 3000 сел впервые получили возможность воспользоваться высокоскоростным интернетом. Из-за российской агрессии более 720 интернет-операторов понесли значительные убытки — разрушены цифровая инфраструктура, сотни километров кабеля и десятки тысяч единиц оборудования. В общей сложности почти четверть всех интернет-сетей страны разрушились, а это более 1,7 млн ​​линий фиксированной связи и более 3000 базовых станций мобильного.

Наибольшие телеком-потери сосредоточены на Востоке Украины. Операторы, оказывающие услуги в Харьковской области, понесли 22% убытков, Запорожье — 18%, Донецкой области — 17%, Херсонской области — 10%, Черниговской области — 6%, Луганской области — 7%.

По состоянию на июль 2022:

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качество фиксированного интернета в Украине вернулось к довоенному уровню (в начале мая оно было ниже на 13%), а мобильная связь — остается на 19% ниже;

12,2% населенных пунктов полностью потеряли доступ к мобильной связи, а 3,1% — частично;

11% базовых станций мобильных операторов не работают.

По оценке Всемирного банка, чтобы восстановить телеком-сферу Украины, необходимо:

$1,79 млрд — чтобы расчистить территорию от обломков ракет и последствий вторжения и отстроить разрушенную и поврежденную инфраструктуру,

$0,71 млрд — закупить башни, кабели, волокно и оборудование для строительства,

$0,1 млрд — сумма убытков компаний из-за недополученной абонплаты.

Экономические потери телеком-рынка Всемирный банк оценил более чем в $0,1 млрд. Ведь компании оказывают на 22% меньше услуг, чем до 24 февраля, и продолжают терять доход.

Оценка потребностей в восстановлении предварительная, поскольку война продолжается. С каждым деоккупированным городом появляются данные о разрушенных сетях и новой потребности для быстрого восстановления связи.

Оценка базируется на методике оценки ущерба от последствий катаклизмов, разработанной Всемирным банком (Damage, Loss, and Needs Assessment Guidance Notes, Volumes 1–3 ). Ее осуществила команда Всемирного банка по сотрудничеству с Минцифрой, НКЭК, Киевской школой экономики и центральными органами исполнительной власти и военно-гражданских администраций.