20 ноября Xiaomi представит свой первый ридер электронных книг eBook Reader с подсветкой, 16 ГБ памяти, поддержкой EPUB и ценником $85

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Китайская компания Xiaomi выпускает полный спектр пользовательской электроники, начиная с фитнес-браслетов и смартфонов и заканчивая электросамокатами и бытовыми приборами. Поэтому вовсе неудивительно, что в компании решили попробовать свои силы в сегменте ридеров электронных книг.

Модели Amazon Kindle доминируют на американском рынке, однако существует достаточно больше количество других стран, включая Украину, где пользователи хотели бы получить более доступную и функциональную альтернативу. Официальный анонс первого ридера компании под названием Xiaomi eBook Reader (Xiaomi Mi Reader) состоится 20 ноября 2019 года на локальной краудфандинговой платформе, однако его основные характеристики известны уже сейчас.

Ридер получит e-ink экран (скорее всего шестидюймовый) с HD-разрешением и плотностью пикселей 212 PPI. Модель оснащается LED-подсветкой с регулируемой в пределах 24 уровней яркостью. В качестве аппаратной основы выступает четырехъядерный процессор Allwinner с рабочей частотой 1,8 ГГц, дополненный 1 ГБ ОЗУ и хранилищем данных на 16 ГБ.

Емкость батареи составляет 1800 мАч, чего будет достаточно для чтения на протяжении нескольких недель. Зарядка и загрузка контента осуществляется с помощью порта USB Type-C. Вес ридера составляет 178 грамм. Работать Xiaomi eBook Reader будет под управлением Android 8.1 Oreo, при этом создатели обещают поддержку популярных форматов тематического контента, включая электронные книги (TXT, EPUB, PDF) и комиксы.

Стоимость ридера Xiaomi eBook Reader (Xiaomi Mi Reader) на старте продаж составит порядка $85 (579-599 Yuan), однако спустя пару месяцев цена наверняка снизится до более привлекательных значений. Напомним, что летом текущего года Xiaomi представила профессиональный 10,3-дюймовый электронный ридер Ink Case Smart Electronic Paper с поддержкой стилусов Wacom по цене $360.

Источник: Gizmochina