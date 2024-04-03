301 Тбит/с по обычному оптоволоконному кабелю — ученые создали новый оптический процессор

Быстрая оптоволоконная связь распространяется все больше, однако и она имеет ограничения. Работа британских исследователей позволит этим кабелям обеспечивать гораздо более быструю передачу данных.

Исследователи из Университета Астона разработали оптический процессор, который использует преимущества ранее неиспользуемых диапазонов частот. Им удалось достичь скорости передачи данных до 301 Терабит в секунду через стандартный оптоволоконный кабель. Ускорить соединение можно без замены имеющихся кабелей.

Сейчас волоконно-оптические кабели используют так называемые «C» и «L» диапазоны в электромагнитном спектре. Однако новый оптический процессор эксплуатирует ранее неиспользуемые диапазоны «E» и «S».

«В течение последних нескольких лет Университет Астона разрабатывал оптические усилители в E-диапазоне, который расположен рядом с C-диапазоном в электромагнитном спектре, но примерно в три раза шире. До разработки нашего устройства никто не мог должным образом эмулировать каналы E-диапазона контролируемым способом», — говорит создатель процессора, доктор Ян Филлипс.

«Это «более экологичное» решение, чем развертывание большего количества новых волокон и кабелей, поскольку оно шире использует существующую развернутую оптоволоконную сеть, увеличивая ее способность передавать данные и продлевая срок ее службы и коммерческую ценность», — добавляет профессор Владек Форисяк из команды разработчиков.

Средняя скорость широкополосной связи в Великобритании по состоянию на прошлый год составляла 69,4 Мбит/с, тогда как в феврале этого года средняя скорость в США составляла 242,38 Мбит/с. Заявленные 301 Тбит/с — это 301 000 000 Мбит/с, в 4,5 миллиона раз быстрее, чем среднее соединение в Британии, и в 1,2 миллиона раз — чем соединение в США.

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Источник: PC Gamer

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