411 506 грн для ВСУ: отчет за первый этап «Аукциона возмездия». Вы — невероятные!

Друзья, вот и завершился первый этап «Аукциона возмездия», благодаря которому многие трофеи прямо с «нуля» нашли новых владельцев, а ВСУ собирали средства для закрытия критических потребностей. А пока делимся нашими общими результатами.

В рамках «Аукциона» мы с вами помогали сразу 4 подразделениям, чтобы приобрести:

БТР-60 «Железный мститель» для 204 батальона ТРО;

десять FPV-дронов для 79 ОДШБр;

комплекс из 3 беспилотников и наземной станции Гор для 47 ОМБр Магура;

квадрокоптер DJI Mavic 3T для аэроразведчиков 204 ОБТР.

Из трофеев были тубусы от снарядов, разнообразные гильзы, в том числе ставшие свидетелями освобождения Херсона, контейнеры патронов и боеприпасов, боевой беспилотник, остатки уничтоженных складов БК врага и многое другое.

На протяжении этого времени мы с вами собрали 411 506,77 грн! Многие из вас поддержали бойцов напрямую и задонатили на банки – благодарим всех , кто присоединился к собранию!

В общей сложности вы приобрели 24 лота и собрали для наших военных 82 050 грн.

Не забывайте и о крутецком лоте, который предоставила одна из крупнейших европейских криптобирж родом из Украины WhiteBIT – футболку сборной Украины с автографами игроков. Она собрала дополнительные 22 242 грн! Эти средства мы распределили между активным собранием.

Отчет: распределение средств от розыгрыша футболки сборной Украины по футболу

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Благодаря вам нам удалось полностью закрыть сбор на DJI Mavic 3T для аэроразведчиков 204 ОБТРО – это 232 000 грн, которые вы задонатили в рамках аукциона и вне его.

Мы искренне благодарны всем читателям издания ITC.ua и неравнодушным украинцам, которые присоединились к «Аукциону возмездия», за участие и поддержку, в которой так нуждаются наши защитники! Вы невероятны!

Отдельная благодарность компании Adtelligent, которая сделала пока крупнейший донат в истории «Аукциона» и перечислила 50 тыс. грн на покупку БТР «Железный мститель» для бойцов 79 ОДШБр!

Adtelligent занимается разработкой SaaS-решений для programmatic advertising рынка и с первых дней помогает Украине бороться за свою свободу. В частности, проводит регулярные тренинги первой медицинской помощи, нанимает новичков, помогает тем, кто на фронте, сохраняет рабочие места с согласованными выплатами для своих работников в ВСУ, проводит медиакампании по рекрутингу и поддержке отдельных подразделений. Кроме того, компания борется с дезинформацией, пропагандой в СМИ, поддерживает финансово фонд Сергея Притулы, участвует в проекте «Армия дронов» – в частности, с помощью 3D-печати создает составляющие, коннекторы, стартовые платформы для БПЛА и т.д.

Также некоторые из вас выкупили уникальные дизайнерские лоты, которые украсили талантливые украинские художницы. Например, эти трофеи для вас расписала Натика Йолкина.

Натика родилась в Харькове, но последние 10 лет живет в Киеве и работает художником-графиком, а еще создает дизайны украшений, аксессуаров и интерьерного декора. Она сочетает средневековые, самобытные, современные и вымышленные методики, технологии и формы, экспериментирует с материалами. Первый опыт росписи гильз был случайным, но именно благодаря ему многие домашние коллекции пополняются такими изысканными произведениями искусства, которые еще и приносят пользу ВСУ.

«Люблю открывать для себя новые сферы декоративно-прикладной деятельности, также увлекаюсь исторической реконструкцией одежды, бытовых предметов, украшений, до широкомасштабного вторжения занималась реконструкцией жизни и быта Европы XV века»<< /span>, – немного рассказала нам о себе Натика.

Больше о творчестве художницы можно узнать на ее страницах в Facebook и Instagram< a i=4>, а если вы увлекаетесь крафтовыми аксессуарами – загляните еще сюда и за этим< a i=8> ссылкой.

Анастасия Котенок – художница из Киева, украсившая для «Аукциона» эти трофеи.

Вообще Анастасия специализируется на текстильной росписи и кастомизирует шоперы и одежду, а также основала собственный бренд экоторб. Также она пишет картины маслом, любит работать с пейзажами и в технике петриковской росписи. Кстати, для Анастасии это не первый опыт с трофеями – она расписывала артефакты для таких благотворительных фондов, как Настоящие украинцы, Weapon transformation, Мирное небо, а еще для собственных аукционов.

«После начала полномасштабного вторжения расписываю оружие, гильзы, тубусы. И я счастлива, что могу таким образом внести свой вклад в общую цель – победу. Считаю, что каждому стоит конвертировать свои умения в помощь Вооруженным силам, я делаю это краской и кистью», – рассказала художница.

Больше работ Анастасии можно просмотреть в ее аккаунте в Instagram.

Также мы невероятно благодарны за помощь волонтерам Власти Запашной и Екатерине Сафоновой.

Даже несмотря на мощный старт, не имеем права замедляться или останавливаться. Если вспомнить историю прошлых войн, тяжелее всего впереди, а это значит, что с каждым днем ​​наши защитники нуждаются все больше в нашей поддержке. Не забывайте ежедневно и ежесекундно благодарить тех, кто защищает вашу жизнь!