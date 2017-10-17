4G-тендер: НКРСИ объявила о конверсии частот в диапазоне 2600 МГц, которые добровольно освободила «ММДС-Украина»

Национальная комиссия по вопросам регулирования связи и информатизации (НКРСИ) решила провести конверсию радиочастот в диапазонах 2510-2545 МГц (кроме полос радиочастот 2532-2540 МГц в Запорожской области, 2540-2545 МГц в Киевской области, 2532-2540 МГц в Харьковской области, 2532-2540 МГц в АР Крым и 2532-2540 МГц в г. Севастополь), 2565 — 2570 МГц (кроме полос радиочастот 2565 — 2570 МГц в Запорожской области), а также 2630 — 2665 МГц и 2685 — 2690 МГц во всех регионах Украины.

Отметим, что данные частоты добровольно освободила принадлежащая СКМ Рината Ахметова компания «ММДС-Украина», подав в НКРСИ соответствующее заявление. В результате комиссия проведет конверсию и по ее результатам выдаст лицензии в указанных полосах на конкурсной или тендерной основе. Субъектом конверсии определена компания «ММДС-Украина», которая должна подать в НКРСИ план с расчетом стоимости, необходимым обоснованием и документальным подтверждением.

Как ранее планировалось, «ММДС Украина» получит до 25% от стартовой стоимости сданных частот в качестве компенсации за конверсию. Таким образом, ММДС Украина вернет государству 80 МГц в спектре 2,6 ГГц на нужды 4G-аукциона, а взамен получит до 570 млн грн компенсации.

Напомним, что 4 июля 2017 года, Кабмин Украины согласовал минимальную стоимость лицензий на запуск связи по стандарту 4G в диапазоне 2600 МГц на уровне 2,3 млрд грн. Позже, 9 августа 2017 года, правительство согласовало проведение 4G-тендера в диапазоне 1800 МГц с минимальной ценой на уровне 4 млрд грн. Проведение двух тендеров ожидается в конце текущего года, однако окончательная дата еще не опрделена.

Источники: НКРСИ, ЛІГА.net