70% студентов-айтишников не верят, что искусственный интеллект лишит их работы. Но 38% считают, что ИИ угрожает человечеству

За минувший год технологии искусственного интеллекта прочно вошли в нашу жизнь. Они используются для создания изображений, написания текстов, рассказов и программного кода.

Такие возможности вызывают опасения, что системы ИИ со временем могут отобрать работу у людей. Как показала недавняя ситуация с Amazon, размещение товаров в магазинах у многих продавцов автоматизировано через ChatGPT, так что эти опасения не беспочвенны.В EPAM решили выяснить, рассматривают ли студенты-айтишники искусственный интеллект как конкурента на рынке труда?

Для этого провели опрос среди 1142 участников программы «Марафон ІТ-технологий 2023» от ЕРАМ University. Период проведения опроса – с 4 ноября по 17 декабря 2023 года. Как выяснилось, будущие айтишники по-разному относятся к ИИ. 85% студентов технических специальностей используют ИИ в работе или обучении. Молодежь не видит конкурента в ИИ, но не исключает его глобального влияния на нашу жизнь.

Как свидетельствуют результаты опроса, подавляющее большинство (95%) считают ИИ помощником. Чаще технологию используют для работы с текстами (75%), аналитикой (71%) и изображениями (50%). При этом почти половина студентов сталкивалась с ошибками ИИ, когда он придумывает информацию. Вот некоторые отзывы студентов:

«Хотела подобрать список литературы, а получила перечень реальных книг, смешанных с вымышленными»,

«Искала законодательные акты и стандарты, мне выдало воображаемые ДСТУ с нерабочими ссылками».

Будущие разработчики тоже не видят в ИИ своего конкурента. 70% респондентов уверены, что умные алгоритмы не смогут их заменить в будущем и лишить работы. Однако, если смотреть на влияние технологии более глобально, то мнения опрошенных разделились.

На вопрос: «Может ли ИИ выйти из-под контроля и угрожать человечеству?», 38% участников ответили положительно. 37% не верят в такой сценарий, и еще четверть затруднилась дать ответ.

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков. IT-компания входит в группу компаний FAVBET.