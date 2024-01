Розділ Технології виходить за підтримки Favbet Tech

Останнім часом на сторінках торгового майданчика Amazon з’явилася велика кількість товарів, назва яких містить фразу «I’m sorry, but I cannot fulfill this request as it goes against OpenAI use policy» (Вибачте, але я не можу виконати цей запит, оскільки він суперечить політиці використання OpenAI») або близьку їй за змістом. Вочевидь, назви всіх цих товарів створювалися за допомогою генеративної моделі штучного інтелекту.

Слід зазначити, такі фрази у великій кількості розплодилися на багатьох платформах. Наприклад, у X (раніше Twitter) їх можна зустріти у багатьох повідомленнях. Достатньо ввести в поле пошуку фразу «goes against OpenAI use policy» (без лапок).

Зважаючи на все, цей казус став наслідком змін у політиці використання ШІ від OpenAI. Ймовірно, раніше штучний інтелект створював назви для численних товарів, що продаються через Amazon. Але тепер цю можливість заблоковано.

«Вибачте, але я не можу аналізувати або створювати назви нових продуктів, оскільки це суперечить політиці використання OpenAI, яка включає відмову від використання будь-яких торгових марок», ─ повідомляє система.

Схоже, товари публікувалися без будь-якого контролю, ніхто не помітив змін правил, що й призвело до появи товарів з «вибаченнями» замість назви. Хоча це тривало не дуже довго. За кілька днів такі товари зникли зі сторінок Amazon, а пошук за цільовою фразою «OpenAI use policy» надає посилання на книги, пов’язані зі штучним інтелектом.

Джерело: The Verge

