AI Overviews от Google уничтожил до 90% трафика техномедиа: большинству читателей хватает ИИ-резюме

Все уже привыкли к тому, что AI Overviews от Google обобщают статьи и подают их пользователям в виде одного удобного для чтения дайджеста. Однако пока пользователи экономят несколько драгоценных секунд на поисковых запросах, онлайн-медиа переживают резкое падение количества кликов.





По данным SEO-компании Growtika, после появления AI Overviews веб-трафик заметно сократился. Компания проанализировала данные Ahrefs по посещаемости десяти крупных техномедиа в период с начала 2024 года до начала 2026-го. На пике эти медиакомпании получали 112 млн посещений в месяц от пользователей Google в США. К январю этого года этот показатель упал до чуть менее 50 млн, причем некоторые сайты потеряли более 90% трафика после запуска новой функции. Хотя одни издания пострадали больше, чем другие, хорошо не чувствует себя никто. Впрочем, в ответе на запрос Futurism неназванный представитель Google назвал анализ Growtika «принципиально ошибочным».

«В нем рассмотрено очень небольшое количество сайтов и не учтены обычные сезонные колебания. И что еще важнее — он не принимает во внимание, как меняются контентные предпочтения людей в сторону различных типов форматов, таких как подкасты и форумы», — сказал он.

Лучший результат показал Mashable, который потерял «всего» 30% веб-трафика между пиковым показателем и январем 2026 года. Это много, но значительно меньше, чем у Wired, который потерял 62% трафика, или у группы изданий HowToGeek, The Verge и ZDNet, каждое из которых за два года потеряло более 85% посещаемости. Самая драматичная история — у техномедиа Digital Trends: от 8,5 млн кликов в месяц в марте 2024 года до 264 861 в январе 2026-го. Это колоссальное падение — минус 97% веб-трафика из Google в США.

Как отмечает Growtika, четыре наиболее пострадавших издания вместе получают меньше ежемесячного трафика, чем сабреддит r/ChatGPT сам по себе. Хотя Growtika подчеркивает, что одни лишь данные о трафике не доказывают прямой причинно-следственной связи. В компании предполагают, что спад вызвали три фактора: AI Overviews от Google, которые появились в середине 2024 года; изменение алгоритма, поднявшее Reddit в верхние позиции поиска; а также рост количества пользователей AI-чатботов, которые вообще обходят Google.

Особенно сильный удар пришелся на середину 2025 года, когда Google расширила систему AI Overviews на значительно более широкий спектр поисковых запросов. В июле прошлого года видимость функции достигла пика: примерно 25% всех поисков в Google запускали автоматическое ИИ-резюме.

«Поскольку технологический и медийный ландшафт эволюционирует, мы создаем наши продукты так, чтобы помогать людям находить сайты и авторов, которых они ценят, и взаимодействовать с ними», — объяснил представитель Google.

Для медиаиндустрии это далеко не просто небольшая корректировка печально известного изменчивого алгоритма поиска Google. Это означает совершенно другую реальность — радикальное изменение медиапространства, которое оставляет всех нас менее информированными. В результате медиа оказываются в ситуации, когда их контент продолжает использоваться для формирования ИИ-ответов , но сами сайты все реже получают переходы от пользователей. Это ставит под сомнение жизнеспособность модели, на которой десятилетиями держались онлайн-издания: создание материалов, финансируемых за счет трафика из поиска. Если тенденция сохранится, значительная часть журналистики рискует потерять главный источник аудитории — и, соответственно, финансирования.





Данные: Futurism