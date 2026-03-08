banner
Новости IT-бизнес 08.03.2026 comment views icon

AI Overviews от Google уничтожил до 90% трафика техномедиа: большинству читателей хватает ИИ-резюме

author avatar

Шадрін Андрій

Редакор та автор новин

AI Overviews від Google знищив до 90% трафіку видань техномедіа: більшості читачів вистачає лише ШІ-резюме

Все уже привыкли к тому, что AI Overviews от Google обобщают статьи и подают их пользователям в виде одного удобного для чтения дайджеста. Однако пока пользователи экономят несколько драгоценных секунд на поисковых запросах, онлайн-медиа переживают резкое падение количества кликов.


По данным SEO-компании Growtika, после появления AI Overviews веб-трафик заметно сократился. Компания проанализировала данные Ahrefs по посещаемости десяти крупных техномедиа в период с начала 2024 года до начала 2026-го. На пике эти медиакомпании получали 112 млн посещений в месяц от пользователей Google в США. К январю этого года этот показатель упал до чуть менее 50 млн, причем некоторые сайты потеряли более 90% трафика после запуска новой функции. Хотя одни издания пострадали больше, чем другие, хорошо не чувствует себя никто. Впрочем, в ответе на запрос Futurism неназванный представитель Google назвал анализ Growtika «принципиально ошибочным».

«В нем рассмотрено очень небольшое количество сайтов и не учтены обычные сезонные колебания. И что еще важнее — он не принимает во внимание, как меняются контентные предпочтения людей в сторону различных типов форматов, таких как подкасты и форумы», — сказал он.

AI Overviews від Google знищив до 90% трафіку видань техномедіа: більшості читачів вистачає лише ШІ-резюме
Данные: Growtika

Лучший результат показал Mashable, который потерял «всего» 30% веб-трафика между пиковым показателем и январем 2026 года. Это много, но значительно меньше, чем у Wired, который потерял 62% трафика, или у группы изданий HowToGeek, The Verge и ZDNet, каждое из которых за два года потеряло более 85% посещаемости. Самая драматичная история — у техномедиа Digital Trends: от 8,5 млн кликов в месяц в марте 2024 года до 264 861 в январе 2026-го. Это колоссальное падение — минус 97% веб-трафика из Google в США.

AI Overviews від Google знищив до 90% трафіку видань техномедіа: більшості читачів вистачає лише ШІ-резюме
Данные: Growtika

Как отмечает Growtika, четыре наиболее пострадавших издания вместе получают меньше ежемесячного трафика, чем сабреддит r/ChatGPT сам по себе. Хотя Growtika подчеркивает, что одни лишь данные о трафике не доказывают прямой причинно-следственной связи. В компании предполагают, что спад вызвали три фактора: AI Overviews от Google, которые появились в середине 2024 года; изменение алгоритма, поднявшее Reddit в верхние позиции поиска; а также рост количества пользователей AI-чатботов, которые вообще обходят Google.

AI Overviews від Google знищив до 90% трафіку видань техномедіа: більшості читачів вистачає лише ШІ-резюме
Данные: Growtika

Особенно сильный удар пришелся на середину 2025 года, когда Google расширила систему AI Overviews на значительно более широкий спектр поисковых запросов. В июле прошлого года видимость функции достигла пика: примерно 25% всех поисков в Google запускали автоматическое ИИ-резюме.

«Поскольку технологический и медийный ландшафт эволюционирует, мы создаем наши продукты так, чтобы помогать людям находить сайты и авторов, которых они ценят, и взаимодействовать с ними», — объяснил представитель Google.

Для медиаиндустрии это далеко не просто небольшая корректировка печально известного изменчивого алгоритма поиска Google. Это означает совершенно другую реальность — радикальное изменение медиапространства, которое оставляет всех нас менее информированными. В результате медиа оказываются в ситуации, когда их контент продолжает использоваться для формирования ИИ-ответов , но сами сайты все реже получают переходы от пользователей. Это ставит под сомнение жизнеспособность модели, на которой десятилетиями держались онлайн-издания: создание материалов, финансируемых за счет трафика из поиска. Если тенденция сохранится, значительная часть журналистики рискует потерять главный источник аудитории — и, соответственно, финансирования.


Письменник Чак Вендіг переконав Google AI Overview, що в нього є кіт Сер Мяулінгтон фон Піссбрет, котрий розмовляє кантонською

Данные: Futurism

Популярные новости

arrow left
arrow right
"Игра престолов", списки мертвых и Трамп: 25 самых популярных статей в истории Википедии
Писатель Чак Вендиг убедил Google AI Overview, что у него есть кот Сэр Мяулингтон фон Писсбрет, который говорит на кантонском
Остров с населением 15 тысяч зарабатывает на домене ".аі" $70 млн ежегодно: количество сайтов превысило 1 миллион
Рецензия на фильм "Невеста!" / The Bride!
Рецензия на фильм "Мавка. Настоящий миф" / “Мавка. Справжній міф”
Дата-центры США будут "выпивать" ежедневно столько же воды, сколько потребляет весь Нью-Йорк, уже к 2030 году
Обновление Windows 11 за март 2026 года: 9 новых улучшений, которые невозможно не заметить
GTA в Fortnite: вдохновленная игрой карта Grand Heist City стартует 14 марта
ПВО для астероидов: удар аппарата NASA DART изменил орбиту системы Дидимос
Рецензия на фильм "Машина войны" / War Machine
До 950 км хода и зарядка за 9 минут: BYD показала электрический SUV Great Tang
Рецензия на сериал "Красота" / The Beauty
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить