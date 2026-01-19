700 км²: В Minecraft воссоздали Нью-Йорк в масштабе 1:1

В Minecraft продолжают воссоздавать реальный мир в масштабе 1:1, и одним из самых впечатляющих примеров стал Нью-Йорк. Автор YouTube-канала MineFact, возглавляющий команду направления Build The Earth, показал новый этап развития проекта — детальную реконструкцию большей части Нижнего Манхэттена.

Над воссозданием города одновременно работали от 50 до 80 игроков, а общая площадь уже охваченной территории составляет около 700 км². При этом отдельные районы команда перестраивала по несколько раз, чтобы достичь максимального соответствия реальному Нью-Йорку.

По состоянию на сейчас полностью завершили ряд ключевых локаций и районов: Остров Свободы со Статуей Свободы, севернее Гаустон-стрит (North of Houston Street, NoHo), южнее Гаустон-стрит (South of Houston Street, SoHo), севернее Маленькой Италии (North of Little Italy, Nolita), Бауэри (Bowery), Маленькая Италия (Little Italy), Китайский квартал (Chinatown), Два моста (Two Bridges), все районы южнее Канал-стрит (south of Canal Street), за исключением Финансового района (Financial District), который пока не завершили.

Сам проект Build The Earth начал другой YouTube-автор — PippenFTS. Его цель амбициозная: воссоздать всю планету Земля в Minecraft в масштабе 1:1. Со временем инициатива переросла в действительно глобальное движение, и сейчас над ней работают 45 команд, от небольших групп до сообществ с тысячами участников. Нью-Йоркская команда — самая большая из них: на момент публикации она насчитывает 3719 участников.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Это не разовый проект «построили и забыли». Команда регулярно возвращается к уже готовым районам и переделывает их, чтобы повысить точность.

«С годами мы поняли, насколько важны детали», — объясняет MineFact в видео. — «Когда кто-то из Нью-Йорка заходит в игру и видит свой вазон на балконе именно там, где он есть в реальной жизни, — тогда ты понимаешь, что все сделано правильно. Реакции людей всегда бесценны».

Несмотря на масштабную работу, это только начало. Большинство завершенных кварталов расположены в Нижнем Манхэттене, хотя прогресс уже заметен и в других частях острова. Также есть прогресс в Квинсе и одном районе Бруклина, тогда как Бронкс и Стейтен-Айленд пока остаются нетронутыми.

Команда постоянно ищет волонтеров. Глубокие знание Minecraft не обязательны — новичкам предлагают инструкции и базовые шаблоны построек. Присоединиться можно через Discord-сервер BTE NYC или официальный сайт проекта.

Источник: tomshardware