Бабушка стримит Minecraft, чтобы помочь внуку бороться с раком

81-летняя жительница Аризоны Сью Джекотт неожиданно стала популярным YouTube-автором благодаря видео из Minecraft. Ее канал GrammaCrackers за месяц собрал более 100 000 подписчиков, сформировал активное сообщество фанатов и превратился в стабильный источник рекламных доходов.

Джекотт, которая живет в Квин-Крик, начала играть в Minecraft после того, как ее научили внуки. То, что сначала было способом пообщаться с семьей, быстро переросло в регулярные стримы и многочасовые игровые сессии. Первое видео канала набрало более 500 000 просмотров, а аудитория продолжила расти органично, без маркетинговых кампаний.

«Мне это никогда не было особенно интересно, но когда у тебя есть внуки, которые хотят с тобой взаимодействовать, ты это делаешь. Я играла всю ночь, потому что, знаешь, у меня не было мамы, которая сказала бы ложиться спать», — рассказала Джекотт.

Впоследствии Джекотт решила направить монетизацию канала на поддержку семьи. Ее 17-летнему внуку Джеку Селфу летом 2024 года диагностировали редкий и агрессивный рак мягких тканей. Он прошел несколько месяцев интенсивной химиотерапии, которую бабушка назвала «опустошительной». Хотя болезнь отступила, финансовая нагрузка для семьи осталась значительной. Джекотт говорит, что до завершения химиотерапии медицинские расходы были на уровне «ипотеки на небольшой дом».

Просмотры видео начали конвертироваться в рекламные доходы, которые Джекотт публично пообещала направлять на оплату лечения внука. Под каждым видео она оставляет объяснения, куда именно идут средства. Кроме YouTube, семья запустила сбор средств на GoFundMe, который уже собрал почти $35 000. Зрители также присылали прямые донаты в диапазоне от $1 до $5 000. Сам канал GrammaCrackers, по оценкам, уже сгенерировал около $2 000 рекламного дохода, который еще не выплачен, но зарезервирован для медицинских счетов.

«Это было сюрреалистично. Пожертвования были от одного доллара и вплоть до пяти тысяч. Мы все были поражены тем, что она смогла во всем разобраться, а дальше все просто начало развиваться», — сказал другой внук Сью Джекотт, Остин Селф.

История получила широкую поддержку и в игровом сообществе: семья получает сообщения со словами поддержки и молитвами.

«Было очень трогательно наблюдать, как все были такими добрыми ко мне и к моей бабушке. Сейчас я свободен от рака», — сказал сам Джек.

Проект, который начинался как семейное развлечение, превратился в практический инструмент финансовой помощи и пример того, как цифровые платформы могут мобилизовать сообщество вокруг реальной человеческой истории.

Источник: abc15.com