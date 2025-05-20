8,6 МДж: в США удвоили мощность термоядерного реактора NIF

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Исследователи из Ливерморской национальной лаборатории в США впервые смогли получить 8,6 МДж энергии по результатам эксперимента контролируемого термоядерного синтеза.

Отмечается, что сначала исследователям удалось увеличить исходную энергию до 5,2 МДж, а затем довести ее до 8,6 МДж, что значительно превышает показатели предыдущего эксперимента 2022 года, когда по результатам термоядерной реакции было получено 3,15 МДж при входной мощности лазера в 2,05 МДж.

Установка в Национальном комплексе лазерных термоядерных реакций США (NIF) для образования термоядерных реакций использует метод инерционного удержания. Крошечная гранула, состоящая из дейтерия и трития с алмазным покрытием, размещается в небольшом золотом цилиндре, который называется гольраум. Гранулу опускают в сферическую вакуумную камеру диаметром 10 метров и направляют на нее 192 мощных лазерных луча.

В результате сам цилиндр испаряется и испускает рентгеновское излучение, бомбардирующее топливную гранулу изнутри. Алмазное покрытие превращается в плазму, которая расширяется и сжимает топливную гранулу. В результате ядра дейтерия и трития сливаются и высвобождают энергию.

Однако ни один из экспериментов пока не достиг той эффективности, чтобы возвращать электроны обратно в сеть. Речь пока даже близко не идет о том, чтобы исходная энергия могла обеспечивать работу всей установки. Первая успешная реакция требовала 300 МДж только для питания лазеров. Однако результаты последних экспериментов свидетельствуют, что контролируемый термоядерный синтез вполне реальная перспектива для получения чистой энергии в будущем. Специалисты из Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) оценивают потенциал дейтерия и трития буквально в несколько граммов для обеспечения энергетических потребностей среднестатистического человека из развитой страны на период около 60 лет.

Другим способом проведения термоядерного синтеза является мощное удержание плазмы с помощью сверхпроводящих магнитов. По самым оптимистичным прогнозам, первые коммерческие термоядерные реакторы появятся не раньше середины 2050-х годов, однако успехи в этом направлении уже заметны.

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Источник: TechCrunch

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