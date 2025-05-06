Самый мощный в мире: китайский термоядерный реактор BEST заработает в 2027 году

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Китай завершает строительство термоядерного реактора Burning Plasma Experimental Superconducting Tokamak (BEST) в Хефее, который должен стать самым мощным в мире.

Завершить строительство реактора планируют до 2027 года. Ожидается, что он будет генерировать в 5 раз больше энергии, чем потребляет. Реактор BEST конструктивно будет подобен токомакам.

При температурах плазмы, значительно превышающих температуру на поверхности Солнца, изотопы водорода соединяются и образуют молекулу гелия и чрезвычайно большие объемы энергии, которые можно использовать. По сравнению с ядерным расщеплением атомов, процесс термоядерного синтеза производит значительно меньше отходов, которыми легче управлять.

В то время как большинство термоядерных реакторов предназначены для проведения экспериментов с термоядерным синтезом, реактор BEST будет проводить реакции с целью получения чистой энергии. Он является промежуточным этапом между экспериментальным усовершенствованным сверхпроводящим китайским токомаком EAST и демонстрационным термоядерным реактором CFEDR следующего поколения.

Реактор будет состоять из десятков тысяч компонентов общим весом около 6 тонн. Его размеры значительно превышают размеры термоядерной установки SPARC в США. И хотя реактор BEST будет использовать менее мощные магниты, чем SPARC, он должен генерировать в 5 раз больше энергии, чем потребляет. В частности, SPARC будет выдавать лишь в 2 раза больше энергии, чем потребляет.

Полностью собранный реактор планируется доставить к ноябрю 2027 года. Пока неизвестно, сможет ли Китай превзойти США по показателям более высокой отдачи энергии термоядерного синтеза. Сборка всех компонентов реактора BEST потребует чрезвычайной точности.

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Как точность установки, так и допустимая погрешность сборки активной зоны реактора должны не превышать пределов миллиметрового диапазона, что представляет собой непростую задачу. После этого в Китае планируют перейти к реализации проекта CFEDR, который, вероятно, откроет путь к коммерческому использованию энергии термоядерного синтеза.

Источник: Interesting Engineering

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