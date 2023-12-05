В Японии запустили самый большой в мире токамак — 370-тонный термоядерный реактор

Токамаки — тороидальные реакторы, которые являются одними из главных претендентов на то, чтобы стать первыми коммерчески жизнеспособными термоядерными электростанциями.
Токамаки, впервые задуманные советскими учеными в 1950-х годах, состоят из большой камеры в форме тора, окруженной магнитными катушками, которые сжимают плазму из изотопов водорода, пока она не достигнет давления и сверхвысоких температур, необходимых для термоядерного синтеза.
По концепции, это простая машина, и достичь термоядерного синтеза относительно легко — но на практике построить реактор, который может поддерживать стойкую реакцию термоядерного синтеза, что генерирует больше энергии, чем использует, чрезвычайно трудно.
Нынешний токамак JT-60SA (совместный проект Японии и ЕС, при участии Великобритании) является продолжением японского проекта Torus-60 (JT-60), который продолжается с 1970 года, и является последней и наибольшей его итерацией.
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Оригинальный реактор несколько раз модернизировали по мере развития технологий, в том числе с полной разборкой и повторной сборкой в 2013 году, завершив работы в 2020-м. К сожалению, после короткого замыкания сети в 2021 году токамак отправили на двухлетний ремонт.
Запуск JT-60SA торжественно состоялся 1 декабря 2023 года, и хотя модернизированный реактор еще очень далек от практического генератора электроэнергии, его планируют использовать для преодоления «многих нерешенных проблем», а также тестирования материалов и процедур, которые понадобятся для коммерческих станций.
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Источник: New Atlas