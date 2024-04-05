80% сотрудников не прочь ходить в офис, если работодатели будут оплачивать им проезд

После пандемии и перехода большого количества работников на дистанционку средняя стоимость проезда резко возросла — и сейчас, когда компании призывают к возвращению в офисы, некоторые сотрудники не готовы платить за дорогу на работу из собственных карманов.

Согласно данным опроса платформы подбора персонала Ringover, 8 из 10 респондентов готовы вернуться в офис — однако в случае, если работодатели готовы платить за их проезд. Опрос провели среди 1038 людей, которые работают или работали удаленно — с вопросом о том, что их могло стимулировать к возвращению на работу.

По данным The New York Times, средняя продолжительность поездки в офисы (в одну сторону) — почти не изменилась со времен пандемии и достигает 27 минут.

Согласно опросу Bankrate, в 2023 году в американцы тратили в среднем $8 466 в год или около $700 в месяц на дорогу в офис, бензин, техническое обслуживание и страхование автомобиля и тому подобное. Для сравнения в 2019-м на это уходило в среднем около $2 000 в год в Западной Вирджинии и до $5 000 в Северной Дакоте.