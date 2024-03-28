Новости Украина 28.03.2024 в 16:47 comment views icon

В ЕС почасовая оплата труда достигла €54 — более трети номинальной «минималки» в Украине

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Катерина Даньшина

Автор новостей

По данным Евростата, самая низкая почасовая оплата труда в 2023 году была зафиксирована в Болгарии — 9,23 евро, тогда как самыми высокими выплатами отметился Люксембург — 53,9 евро/час.

В целом средняя стоимость рабочей силы оценивалась в 31,8 евро/час в ЕС и 35,6 евро в Еврозоне.

Самая низкая почасовая оплата:

  • Болгария — €9.23
  • Румыния — €11.0
  • Венгрия — €12.8

Самая высокая почасовая оплата:

  • Люксембург — €53.9
  • Дания — €48.1
  • Бельгия — €47.1

Что касается оценок по отраслям, то в промышленности средняя почасовая оплата составила 32,2 евро в ЕС и 38,0 евро в Еврозоне, в сфере услуг — 31,8 евро и 34,8 евро, в строительстве — 28,5 и 31,9 евро соответственно.

В целом почасовая стоимость рабочей силы выросла на 5,3% в ЕС и 4,8% в Еврозоне, по сравнению с 2022 годом. В странах ЕС наибольшим повышением оплаты труда отметилась Венгрия (+17,0%), а наименьшим — Дания (+2,7%).

Торік у ЄС погодинна оплата праці сягнула €54 — понад третина номінальної «мінімалки» в Україні

Между тем, учитывая размер номинальной «минималки» в Украине в 7 100 грн, почасовой размер предусмотренных законом минимальных выплат в нашей стране составляет 42,6 грн.

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Согласно статистике, которую ведет Work.ua на основе более 100 тысяч вакансий и 4 млн резюме, в настоящее время средняя месячная зарплата по Украине достигает 18 780 грн по резюме и 19 766 грн по вакансиям.

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