В ЕС почасовая оплата труда достигла €54 — более трети номинальной «минималки» в Украине

По данным Евростата, самая низкая почасовая оплата труда в 2023 году была зафиксирована в Болгарии — 9,23 евро, тогда как самыми высокими выплатами отметился Люксембург — 53,9 евро/час.

В целом средняя стоимость рабочей силы оценивалась в 31,8 евро/час в ЕС и 35,6 евро в Еврозоне.

Самая низкая почасовая оплата:

Болгария — €9.23

Румыния — €11.0

Венгрия — €12.8

Самая высокая почасовая оплата:

Люксембург — €53.9

Дания — €48.1

Бельгия — €47.1

Что касается оценок по отраслям, то в промышленности средняя почасовая оплата составила 32,2 евро в ЕС и 38,0 евро в Еврозоне, в сфере услуг — 31,8 евро и 34,8 евро, в строительстве — 28,5 и 31,9 евро соответственно.

В целом почасовая стоимость рабочей силы выросла на 5,3% в ЕС и 4,8% в Еврозоне, по сравнению с 2022 годом. В странах ЕС наибольшим повышением оплаты труда отметилась Венгрия (+17,0%), а наименьшим — Дания (+2,7%).

Между тем, учитывая размер номинальной «минималки» в Украине в 7 100 грн, почасовой размер предусмотренных законом минимальных выплат в нашей стране составляет 42,6 грн.

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Согласно статистике, которую ведет Work.ua на основе более 100 тысяч вакансий и 4 млн резюме, в настоящее время средняя месячная зарплата по Украине достигает 18 780 грн по резюме и 19 766 грн по вакансиям.

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