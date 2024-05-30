8BitDo выпустила механическую клавиатуру M Edition — в стиле классической IBM Model M 1985 года

Механические клавиатуры Retro от 8BitDo имеют разный вид, каждая из них отдает дань классическим технологиям. Намеки в дизайне достаточно тонкие, чтобы избежать проблем с авторским правом. Подобно клавиатурам компании в стиле NES и Commodore 64, 8BitDo M Edition наследует цветовую схему и форму кнопок классической клавиатуры IBM Model M 1985 года. Энтузиасты ценят пружинистые кнопки клавиатур IBM, дизайн кнопок, и их роль в появлении современных механических клавиатур.

Клавиатура M Edition подключается к устройствам с минимальными Windows 10 или Android 9.0 кабелем USB-A, беспроводным адаптером USB-A 2,4 ГГц или через Bluetooth 5.0. 8BitDo говорит о 200 часах автономной работы. M Edition также поставляется со съемными «суперкнопками» A и B, которые подключаются к клавиатуре через разъем 3,5 мм и программируются.

Клавиатура IBM 80-х годов не использовала современных механических переключателей. У них были эластичные пружины на мембранном листе, благодаря чему нажимать клавиши было труднее, чем клавиши на предыдущей клавиатуре модели F. В отличие от мембранных переключателей оригинала, M Edition имеет механические переключатели Kailh Box White V2, которые легко нажимаются с четкими щелчками и заметной, но не замедленной обратной связью. Переключатели 8BitDo можно быстро заменить.

M Edition нет цифровой клавиатуры — 8BitDo выпускает отдельную цифровую панель в том же стиле, которая может подключаться через Bluetooth, «свисток» или кабель. Сама клавиатура стоит $100, дополнительная панель — еще $45. 8BitDo M Edition может понравиться тем, кто испытывает ностальгию по IBM, но не хочет, чтобы рабочее место казалось застрявшим в прошлом.

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Источник: Ars Tecnica